Пеле и «Ливерпуль»: история в фотографиях
Легендарный Пеле скончался в возрасте 82-х лет. Пока футбольный мир оплакивает эту огромную потерю, мы вспоминаем некоторые моменты бразильца, связанные с «Ливерпулем».
Пеле на «Энфилде» прибыл на матч «Ливерпуль» - «МЮ» в 2015 году.
Сэр Кенни Далглиш получает награду Игрок года из рук Пеле в 1983м.
Пеле с Коутинью и Лейва
Пеле на «Энфилде».
Пеле с Робби Фаулером и Стивом Макманаманом во время рекламного мероприятия в 2015 году.
Клуб вручает Пеле памятную табличку со своим символом.
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