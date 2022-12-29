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Пеле и «Ливерпуль»: история в фотографиях

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Легендарный Пеле скончался в возрасте 82-х лет. Пока футбольный мир оплакивает эту огромную потерю, мы вспоминаем некоторые моменты бразильца, связанные с «Ливерпулем».

Пеле на «Энфилде» прибыл на матч «Ливерпуль» - «МЮ» в 2015 году.

Сэр Кенни Далглиш получает награду Игрок года из рук Пеле в 1983м.

Пеле с Коутинью и Лейва

Пеле на «Энфилде».

Пеле с Робби Фаулером и Стивом Макманаманом во время рекламного мероприятия в 2015 году.

Клуб вручает Пеле памятную табличку со своим символом.

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