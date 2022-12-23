Юрген Клопп подтвердил, что более 7 игроков могут пропустить матч с «Астон Виллой»

Юрген Клопп подтвердил, что Роберто Фирмино и Джеймс Милнер пропустят ближайшие два матча «Ливерпуля». Футболисты не сыграют с «Астон Виллой» и «Лестером» в рамках АПЛ, матчи состоятся 26 и 30 декабря соответственно.

Фирмино не выходил на поле в матче с «МанСити» в Кубке Лиги – у футболиста проблема с икроножной мышцей. Милнер был в стартовом составе, но по ходу матча у него возникла проблема с подколенным сухожилием и на 38-й минуте его заменили.

Главный тренер «Ливерпуля» заявил: «Милли не стало лучше с тех пор – он пропустит пару матчей, как и Бобби».

Трент Александр-Арнолд пропустил матч с «Сити» из-за болезни. Клопп признает, что в команде есть проблемы, и ему сложно гарантировать, что больше игроков не станут жертвами заболевания.

«Окс в порядке, он болел, как и Трент, как и часть персонала. Сейчас нам нужно проявлять осторожность. Ситуация непростая, планировать матчи сложно – мы на 100% знали, как хотим сыграть против «Сити», а потом в последнюю минуту пришлось поменять планы. Перед матчем с «Астон Виллой» нам тоже надо проявить гибкость», - говорил главный тренер.

«Вирджил тренируется, все нормально, так что он сыграет. Надеюсь, что Тренту будет лучше, он не мог провести с командой всю тренировку, только ее часть – посмотрим, как будет развиваться ситуация».

Ибраима Конате не сыграет против «Астон Виллы». Ему дали отпуск после того, как он помог Франции выйти в финал чемпионата мира. Луис Диас, Диогу Жота, Кертис Джонс и Артур Мело исключены из-за травм.