«Поздравляем «VARСити»: болельщики «Ливерпуля» критикуют судью за то, что он не назначил пенальти матче с «МанСити»

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» 3:2 в Кубке Лиги, но результат мог быть совсем другим.

Алекс Окслейд-Чемберлен упал в штрафной площади «Сити» после столкновения с Натаном Аке на 69-й минуте. Судья Дэвид Кут решил не назначать пенальти.

Поскольку в Кубке Лиги нет VAR, то судья не смотрел видеоповтор. Многие болельщики «Ливерпуля» считают, что в этом эпизоде справедливо было бы назначить пенальти.

Ben LFC: «Пенальти в эпизоде Аке с Оксом. Он не касается мяча и мешает его продвижению».

Dream Spirit: «Поздравляем «VARСити». Аке сфолил на Окслейде, но пенальти не было».

Louis Waring: «Не могу перестать думать о фоле на Оксе – там однозначно был пенальти.

Kloppage Time: «Кто-то вообще помнит, что на Оксе надо было назначать пенальти? Там 100% фол в штрафной и решение не делать этого - лишь один из многих необъективных моментов со стороны рефери».

Sinan O: «Это то, что я называю пенальти Харри Кейна – Окс никогда не получит свой удар, зато Кейн бы сейчас стоял на точке».