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«Поздравляем «VARСити»: болельщики «Ливерпуля» критикуют судью за то, что он не назначил пенальти матче с «МанСити»

Натан Аке Натан Аке
Ливерпуль Ливерпуль
Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен
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«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» 3:2 в Кубке Лиги, но результат мог быть совсем другим.

Алекс Окслейд-Чемберлен упал в штрафной площади «Сити» после столкновения с Натаном Аке на 69-й минуте. Судья Дэвид Кут решил не назначать пенальти.

Поскольку в Кубке Лиги нет VAR, то судья не смотрел видеоповтор. Многие болельщики «Ливерпуля» считают, что в этом эпизоде справедливо было бы назначить пенальти.

Ben LFC: «Пенальти в эпизоде Аке с Оксом. Он не касается мяча и мешает его продвижению».

Dream Spirit: «Поздравляем «VARСити». Аке сфолил на Окслейде, но пенальти не было».

Louis Waring: «Не могу перестать думать о фоле на Оксе – там однозначно был пенальти.

Kloppage Time: «Кто-то вообще помнит, что на Оксе надо было назначать пенальти? Там 100% фол в штрафной и решение не делать этого - лишь один из многих необъективных моментов со стороны рефери».

Sinan O: «Это то, что я называю пенальти Харри Кейна – Окс никогда не получит свой удар, зато Кейн бы сейчас стоял на точке».

2 комментария

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vladimir.kostrichko
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Тоже мне новость века...То,что сити всегда помогают судьи-в этом нет ничего нового..
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dan11
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потому что ГVARдиола же)
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