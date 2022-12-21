🎥 Голы Салаха и Карвалью, промах Нуньеса, сейвы Келлехера: обзор матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

Поклонники английского футбола получили отличный новогодний подарок – зрелищный матч между «Ман Сити» и «Ливерпулем». Команды встречались в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

Уже через десять минут после стартового свистка Эрлинг Холанд открыл с помощью ассиста Де Брюйне. На 20-й минуте Милнер отдал передачу Карвалью, а португалец уверенно отправил мяч в нижний угол ворот Ортеги.

Во втором тайме команды не сбавили обороты. На 47-й минуте отличился Морез, но «Ливерпуль» красиво и почти мгновенно ответил сопернику. «Красные» начали голевую атаку со своей штрафной, затем Нуньес отвлек на себя Ортегу и отдал передачу Салаху. Египтянин спокойно покатил мяч прямо возле голкипера «Ман Сити», который даже не успел встать на ноги.

Но на 58-й минуте Аке вывел свою команду вперед. Больше никто забить не сумел, хотя у Нуньеса был шикарный момент ближе к концу встречи. Стоит отдельно отметить Келлехера – Куивин сделал несколько классных сейвов и уберег свою команду от разгрома.

«Красные» сражались храбро и достойно, но все же упустили победу. Итоговый счет – 3:2 в пользу команды Гвардиолы.

Обзор матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

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