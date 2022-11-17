📸 Попало в трансляцию: гениальный ассист Салаха в матче сборных Египта и Бельгии

Сборная Египта обыграла команду Бельгии со счетом 2:1 в товарищеском матче.

На 46-й минуте встречи Трезеге забил второй гол египтян. Но болельщикам «Ливерпуля» больше понравится голевая передача Мо Салаха. Египтянин гениально считал игровую ситуацию.

Сперва Мохамед заметил ускоряющегося Трезеге:

А затем отдал умную передачу:

Трезеге забивает с легкостью:

Жаль только, что мы не увидим Салаха в Катаре – его сборная не смогла попасть на турнир.