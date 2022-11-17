📸 Попало в трансляцию: гениальный ассист Салаха в матче сборных Египта и Бельгии
Сборная Египта обыграла команду Бельгии со счетом 2:1 в товарищеском матче.
На 46-й минуте встречи Трезеге забил второй гол египтян. Но болельщикам «Ливерпуля» больше понравится голевая передача Мо Салаха. Египтянин гениально считал игровую ситуацию.
Сперва Мохамед заметил ускоряющегося Трезеге:
А затем отдал умную передачу:
Трезеге забивает с легкостью:
Жаль только, что мы не увидим Салаха в Катаре – его сборная не смогла попасть на турнир.
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