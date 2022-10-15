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«Именно в тот момент, когда я был готов заявить о себе в новой команде». Артур высказался по поводу своей травмы

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Артур Мело пополнил состав «Ливерпуля» этим летом, но выбыл из строя до января, почти не сыграв в новой команде. Футболисту требуется операция в связи с мышечной травмой, которую он получил во время тренировки с «красными».

Бразильский полузащитник воспользовался своим аккаунтом в социальных сетях, чтобы выразить  разочарование в связи со сложившейся ситуацией.

«Прошлая неделя была не лучшей для меня…К сожалению, как вам известно, досадная травма левого бедра, выведет меня из строя на какое-то время.

И это произошло именно в тот момент, когда, после стольких усилий и упорной работы, я был готов заявить о себе в новой команде и бороться за свою мечту – участие в Чемпионате мира.

Нужно поднять голову и, объединившись с моей семьей и командой, сделать все, чтобы вернуться как сильнее, чем когда-либо. Никакие трудности не помешают мне идти вперед – я полон желания показать, на что я способен на поле.

Пока я продолжу болеть за моих товарищей в «Ливерпуле» и сборной Бразилии. Спасибо всем за поддержку!».

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