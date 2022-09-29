Грабители ворвались в дом Алекса Окслейда-Чемберлена, когда там находились футболист и его семья

Игрок «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен стал жертвой грабителей.

Футболист, его невеста и их годовалый сын были дома, когда злоумышленники ворвались в особняк в Чешире и вынесли ювелирные украшения, дизайнерские сумки и другие ценные предметы.

По сообщениям издания Standard, полиция Чешира начала расследование кражи, которая произошла вечером во вторник.

Друг полузащитника «Ливерпуля» прокомментировал инцидент для The Sun:

«Ужасно, что кто-то рылся в их вещах, пока они были дома и даже не понимали, что происходит. Похищено много ценных предметов, которые имели для них большое значение, не только в финансовом отношении».

Сосед футболиста тоже обеспокоен произошедшим:

«Это очень тихая улица, дома находятся под охраной, поэтому довольно пугающе, что эти головорезы чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы проникнуть внутрь, особенно когда там есть люди. Должно быть, это было ужасно».

Соседями Алекса Окслейда-Чеберлена также являются защитник «МЮ» Рафаэль Варан, сэр Алекс Фергюсон и голкипер «Сити» Эдерсон.

Полузащитник «Ливерпуля» - не первая жертва кражи среди футболистов АПЛ. Ранее пострадали Поль Погба, Виктор Линделеф и Джесси Лингард.