«Он мне как отец»: Фирмино объяснил, насколько важен Клопп для игроков «Ливерпуля»

В интервью Liverpool Echo Роберто Фирмино сказал пару слов о Юргене Клоппе и вспомнил о встречах с коучем в Бундеслиге:

«Он никогда не перестает давать мне советы. Здесь, в «Ливерпуле», он мне как отец. Я так благодарен за то, что играю и тренируюсь под руководством великого лидера. Я благодарю его за все, чему научился. Я всегда буду очень благодарен ему за то, что он сделал для меня и для клуба».

Фирмино также вспомнил, как играл против дортмундской «Боруссии» Клоппа, когда бразилец выступал за «Хоффенхайм» в Бундеслиге:

«Всякий раз, когда мы встречались с Дортмундом, Юрген обычно находился ближе к центру поля и внимательно наблюдал за разминкой игроков соперника. Я смотрел на него и думал: «Что происходит, он пытается нас запугать?» Это казалось мне интересным, всегда было здорово встречаться с его Дортмундом».

Юрген, действительно, настоящий лидер: вызывал уважение даже у соперников.