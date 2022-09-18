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«Он мне как отец»: Фирмино объяснил, насколько важен Клопп для игроков «Ливерпуля»

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В интервью Liverpool Echo Роберто Фирмино сказал пару слов о Юргене Клоппе и вспомнил о встречах с коучем в Бундеслиге:

Klopp uses perfect word to defend Firmino's Liverpool record - Football365

«Он никогда не перестает давать мне советы. Здесь, в «Ливерпуле», он мне как отец. Я так благодарен за то, что играю и тренируюсь под руководством великого лидера. Я благодарю его за все, чему научился. Я всегда буду очень благодарен ему за то, что он сделал для меня и для клуба».

Фирмино также вспомнил, как играл против дортмундской «Боруссии» Клоппа, когда бразилец выступал за «Хоффенхайм» в Бундеслиге:

«Всякий раз, когда мы встречались с Дортмундом, Юрген обычно находился ближе к центру поля и внимательно наблюдал за разминкой игроков соперника. Я смотрел на него и думал: «Что происходит, он пытается нас запугать?» Это казалось мне интересным, всегда было здорово встречаться с его Дортмундом».

Юрген, действительно, настоящий лидер: вызывал уважение даже у соперников.

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