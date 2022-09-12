«Нужно что-то делать». Эксперт считает, что «Ливерпуль» должен волноваться за свое место в топ-4 в АПЛ

«Я спрашиваю себя: «Ливерпуль» вообще тренируется? Матч против «Наполи» - худший футбол команды при Клоппе», - пишет бывший футболист Робби Сэвидж в своей колонке для The Mirror.

«Посмотрите на стандарты, которые они установили, посмотрите на их достижения: «Ливерпуль» - одна из величайших команд Премьер-лиги».

«Нужно что-то делать и делать это быстро. Клопп – очень талантливый тренер, я восхищаюсь им. Но сейчас ему нужно призвать на помощь весь свой талант – это серьезное испытание. На мой взгляд, команда уже упустила титул в Англии, но все еще может выиграть Лигу чемпионов. Магия «Энфилда» должна им помочь, хотя будет сложно».

«Они выкладывались в каждом матче в прошлом сезоне, а сейчас выглядят вяло, если не считать разгрома «Борнмута» - это вызывает беспокойство. Я считаю, что место «Ливерпуля» в топ-4 находится под угрозой: «МанСити» точно в лидерах, посмотрите на «Арсенал», «Челси» освежился, «Тоттенхэм» готов, даже «МЮ» борется – а теперь посмотрите на «Ливерпуль». Я хотел бы видеть их в Лиге чемпионов в следующем году, но это будет непросто».

Сезон только начался, но Юрген Клопп и сам говорил, что команду нужно построить заново – нам предстоит увидеть, какой она будет и каких результатов добьется.

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