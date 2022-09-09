Дебаты дня: кто лишний защитник в обороне «Ливерпуля»? Одна замена Клоппа перевернула ход встречи с «Наполи»

«Ливерпуль» потерпел сокрушительное поражение от «Наполи», пропустив четыре гола менее чем за 50 минут. Это нечто неслыханное для «красных» в эпоху Клоппа.

«Ливерпуль» пропустил три мяча к 44-й минуте, но когда немецкий коуч в начале второго тайма выпустил на поле вместо Гомеса Матипа, игра «красных» стала приходить в норму. Возможно, если бы Клопп выпустил Жоэля чуть раньше, дав Матипу немного времени, чтобы поймать игровой ритм, «Ливерпуль» не пропустил бы четвертый мяч. Зелиньски забил свой второй гол через минуту после того, как Жоэль вышел на поле.

После замены, сделанной Клоппом, Диас сумел отыграть у «Наполи» один мяч, а «Ливерпуль» больше не пропустил ни одного гола.

Все это наталкивает на мысль, что Гомесу не место в обороне «Ливерпуля». Кажется, если Клопп хочет побеждать, он должен присмотреться к другим игрокам защиты. Например, вот такой вариант:

Александер-Арнолд сейчас просто не может сидеть на скамейке запасных! Клопп должен замотивировать игрока, сделать так, чтобы футболист захотел расти и прогрессировать.

То же самое касается Ван Дейка и даже Робертсона. Матип продемонстрировал большую самоотверженность в матче с «Наполи» — это то, что сейчас должен показывать каждый игрок «Ливерпуля».

А что думаете вы? Возможно, вы не согласны и считаете, что без Гомеса в обороне Клоппу не обойтись? Не стесняйтесь и пишите свое мнение в комментариях!