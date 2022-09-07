«Второго такого тренера нет». Спалетти и Клопп обменялись комплиментами перед матчем

«Для меня честь противостоять Клоппу», - признался главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти во время пресс-конференции перед сегодняшним матчем.

«Второго такого тренера нет: философия Клоппа выделяет его команду в мировом футболе. Я попробую разгадать, чего он хочет от своих игроков сегодня».

«Ливерпуль» встретится с «Наполи» в Лиге чемпионов сегодня вечером. Перед матчем Юрген Клопп тоже сделал комплимент своему визави.

«Я играл против мистера Спалетти много лет назад, когда он возглавлял «Зенит». Он великолепный тренер, работал по всему миру – он очень успешен. Всегда можно увидеть подчерк Спалетти в игре его команды – сразу ясно, кто тренер. Я очень это уважаю и с нетерпением жду матча».

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