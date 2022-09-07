«Ему нужны тренировки». «Барса» купила Артура за 40 миллионов, «Ювентус» – за 72 миллиона, Клопп рассказал, в каком состоянии бразилец приехал в «Ливерпуль»

Артур приехал в Англии перезагрузить карьеру, но Клоппу он нужен уже сейчас.

«Артуру сейчас нужен только футбол — и особенно тренировки, вот как обстоят дела», — сказал на пресс-конференции Юрген Клопп, слова которого цитирует официальный сайт «Ливерпуля».

«Он какое-то время не тренировался в «Ювентусе», поэтому ему нужны качественные командные тренировки, и это то, что мы с ним делаем.

Может ли он играть в официальном матче [против «Наполи»]? Да. Должен ли он играть полный матч? Нет, потому что ему нужно привыкнуть к интенсивности в каждом соревновании.

«У него все хорошо, он действительно выкладывается на тренировках полностью, мы тоже должны быть осторожны с ним, а потом посмотрим, как мы сможем его использовать».

Артур перешел в «Ливерпуль» в аренду в последний день трансферного окна из «Ювентуса». Мерсисайдский клуб арендовал 26-летнего полузащитника на один сезон. Аренда бразильца обойдется «красным» в 4,5 млн евро. Сопутствующие расходы составят еще 300 тысяч евро.

У «Ливерпуля» будет право выкупа футболиста за 37,5 млн евро.

В прошлом сезоне он провел всего 31 матч за итальянскую команду из-за травм и отсутствия доверия со стороны тренера Макса Аллегри.

В 2018 году «Барселона» заплатила за игрока 40 миллионов евро: 31 + 9 в качестве бонусов. Контракт был рассчитан на 6 лет. Сумма отступных — 400 млн евро.

29 июня 2020 года было объявлено о том, что по окончании сезона Артур станет футболистом «Ювентуса», который заплатит за трансфер бразильского полузащитника 72 млн евро, а также предусмотренные в качестве бонусов 10 млн евро, а в бывший клуб игрока — «Барселону» — отправится Миралем Пьянич. Контракт с Артуром был подписан до 30 июня 2025 года

Сегодня в 22:00 «Ливерпуль» начнет матч Лиги чемпионов против «Наполи».