«Стиви, пожалуйста, помоги»: фанаты обратились к Джеррарду после того как «Ливерпуль» предложил 20 миллионов за полузащи

По информации бразильского журналиста Матеуса Леала, «Ливерпуль» сделал предложение полузащитнику «Астон Виллы» Дугласу Луису.

Предложенная сумма в 20 миллионов фунтов стерлингов бирмингемцев не устраивает, «Вилла» рассчитывает на большее, сообщает источник. 24-летний игрок заявил, что хочет присоединиться к «красным».

Фанаты «Ливерпуля» на Reddit одобрили приобретение бразильца:

Petaaa: «Стиви, сделай нам доброе дело, пожалуйста»

Iohannes Paulus: «Надеюсь, что это сработает. Идеально нам подходит, это игрок, который работал изо всех сил, чтобы быть там, где он есть, и я думаю, он сможет добавить динамики в средней линии»

Connlagh: «Я говорил о нем на протяжении двух сезонов и упомянул о нем на выходных, когда они играли с «Вест Хэмом». Может сыграть и 6-й, и 8-й номера, как и хочет Клопп»

Chair Desk Table: «Он чертовски круто играет»

BenTek9s: «Мне бы это понравилось!! Он всегда выделялся, когда играл против нас, будучи одним из 2-3 игроков, играющих на максимуме, великолепный атлет»

ttekoto: «Ему только что исполнилось 24, он из Бразилии, опыт в АПЛ, играет 8-го номера и может сыграть 6-ку, если нужно. Если честно, он подходит по многим пунктам. Хороший вариант»

Лайми Леммон: «Агент Стиви, делайте свою работу!»

aubvrn: «В нескольких игр «Виллы», которые я смотрел, он всегда выделялся как один из их лучших игроков. Если мы сможем получить его за адекватные деньги, я на 100% готов к этому трансферу.

Возможно, это не звезда первой величины, как все хотят, но я думаю, что он нас приятно удивит. Если мы сможем его купить, конечно».