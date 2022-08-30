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«Мы просто решили ничего не делать»: фанаты расстроены из-за того, что «ПСЖ» увел у «Ливерпуля» способного полузащитника

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«Ливерпуль» охотился за талантливым полузащитником Карлосом Солером, но, кажется, «красных» переиграл «ПСЖ».

Французское издание L'Equipe сообщает, что парижане договорились о трансфере Солера с «Валенсией». «ПСЖ» заплатит за полузащитника 18 миллионов евро, еще 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов.  

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Некоторые фанаты «Ливерпуля» расстроены из-за того, что их клуб не может подписать полузащитника. Вот что болельщики пишут об этом:

💭 «Мы не подписали Солера, хотя он стоил всего 21 миллион евро. Мы просто решили ничего не делать… Когда мы вновь не выиграем ничего значимого, руководство скажет, что сезон был фантастическим, и мы устроим парад, чтобы отпраздновать ничего».

💭 «Эх, «Ливерпулю» стоило подписать Солера. Такой игрок отлично вписался бы в систему Юргена Клоппа».

💭 «Этим летом «ПСЖ» подписал Витинью и Фабиана Руиса, они скоро и Карлоса Солера купят. Три полузащитника, которые могли перейти в «Ливерпуль»! А мы пассивно и с высокомерием ищем «идеального парня», пока другие клубы действуют».

💭 «Мы продолжаем говорить о том, что идеальных игроков не существует, конечно, это так, но разве Руис и Солер хуже Милнера Хендерсона? Это высокомерие и медлительность на трансферном рынке лишат нас победы в очередной гонке за чемпионство, черт возьми».

А вы бы хотели видеть Солера в «Ливерпуле»?

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