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Мане отказался позировать с пивом на традиционном фото «Баварии». Садьо – мусульманин, в «Ливерпуле» он запрещал партнерам даже шампанское

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В рамках партнерства с пивоварней Paulaner каждый год баварцы наряжаются и позируют с традиционными бокалами.

Этот год не стал исключением для чемпионов Бундеслиги, и Мане присоединился к своим товарищам по команде и тренеру Юлиану Нагельсманну в традиционной одежде.

В общей сложности на снимке изображен 31 человек, это игроки и персонал клуба, но только у двоих не было пива в руках — у Мане и еще одного новичка - Нуссаира Мазрауи из сборной Марокко.

Оба футболиста - мусульмане, и употребление алкоголя им запрещено по религиозным убеждениям. Мане на фото в первом ряду, а Мазрауи - рядом с Джамалем Мусиала в третьем.

В феврале Мане попросил партнера по «Ливерпулю» Такуми Минамино воздержаться от разбрызгивания шампанского во время празднования Кубка Англии на «Уэмбли».

Champions League Stage Set For Liverpool's Global Stars Mohamed Salah And Sadio Mane

Минамино тогда стоял рядом с Мане, схватил бутылку, но сенегальский нападающий вежливо попросил поставить ее. Японец прислушался к партнеру, а когда остальные игроки стали разбрызгивать традиционный в таких случаях напиток, Мане вместе с Салахом быстро удалились в подтрибунное помещение.

Отметим, что в своем аккаунте Садьо фото с этого мероприятия не выкладывал.

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