Мане отказался позировать с пивом на традиционном фото «Баварии». Садьо – мусульманин, в «Ливерпуле» он запрещал партнерам даже шампанское

В рамках партнерства с пивоварней Paulaner каждый год баварцы наряжаются и позируют с традиционными бокалами.

Этот год не стал исключением для чемпионов Бундеслиги, и Мане присоединился к своим товарищам по команде и тренеру Юлиану Нагельсманну в традиционной одежде.

В общей сложности на снимке изображен 31 человек, это игроки и персонал клуба, но только у двоих не было пива в руках — у Мане и еще одного новичка - Нуссаира Мазрауи из сборной Марокко.

Оба футболиста - мусульмане, и употребление алкоголя им запрещено по религиозным убеждениям. Мане на фото в первом ряду, а Мазрауи - рядом с Джамалем Мусиала в третьем.

В феврале Мане попросил партнера по «Ливерпулю» Такуми Минамино воздержаться от разбрызгивания шампанского во время празднования Кубка Англии на «Уэмбли».

Минамино тогда стоял рядом с Мане, схватил бутылку, но сенегальский нападающий вежливо попросил поставить ее. Японец прислушался к партнеру, а когда остальные игроки стали разбрызгивать традиционный в таких случаях напиток, Мане вместе с Салахом быстро удалились в подтрибунное помещение.

Отметим, что в своем аккаунте Садьо фото с этого мероприятия не выкладывал.