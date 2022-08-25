«Проклятие» Клоппа: каждые семь лет он проваливался и уходил из предыдущих клубов.  Все это говорит о возможном кризисе «Ливерпуля»

Статистика не сулит ничего хорошего для фанатов «красных» - Клопп работает в Англии как раз седьмой сезон.

«Ливерпуль» пока не выигрывает в Премьер-лиге, набрав всего два очка из девяти, неужели «проклятие семи сезонов» снова ударит по Юргену Клоппу?

Сложно переоценить, какое влияние Клопп оказал на «Ливерпуль» с момента своего прихода в 2015 году. На своей первой пресс-конференции в качестве босса «красных» немец пообещал по крайней мере один титул за четыре года.

К 2019 году «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и получил команду, достаточно сильную, чтобы бросить вызов на всех фронтах. Клопп получил в свои руки Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и, что наиболее важно, он положил конец 30-летнему ожиданию клубом чемпионского титула Премьер-лиги.

В сезоне 21/22 подопечные Клоппа были одержимы «квадруплом», однако они в последний момент уступили в Премьер-лиге и Лиге чемпионов «Манчестер Сити » и «Реалу» соответственно.

Сейчас, в седьмом сезоне у руля «мерсисайдцев», Клопп пережил тяжелый старт сезона. Летом он потерял Садьо Мане, а пришедший на замену Дарвин Нуньес не смог освоиться так быстро, как он надеялся. В итоге его команда занимает непривычное 16-е место, что является худшим началом сезона для клуба за десять лет.

Это привело к новой волне разговоров о «проклятии семи сезонов» Клоппа.

На своей первой должности главного в немецком «Майнце» Клопп поскольку впервые в истории клуба обеспечил выход в Бундеслигу. Но уже через три года после этого исторического момента, в седьмом сезоне Клоппа, «Майнц» вылетел обратно.

После «Майнца» Клопп перешел в «Боруссию», где и сделал себе имя. Он дошел до финала Лиги чемпионов и выиграл два подряд титула чемпионов Бундеслиги.

Но снова в его седьмом сезоне в Signal Iduna Park все испортилось. Дортмунд потерял звездного нападающего Роберта Левандовского и занял седьмое место в лиге. Провальный сезон, который привел к отставке Клоппа.

Клопп только что начал седьмой сезон в «Ливерпуле», может ли это стать началом конца прекрасной эры Юргена на «Энфилде»?