Анализ игры Диаса против « Кристал Пэлас» — даже Карлес Пуйоль аплодировал его голу

Выступление Луиса Диаса в матче с «Кристал Пэлас» стало искрой для «Ливерпуля». Футболист, по сути, в одиночку вел за собой команду во втором тайме.

Хотя Диас медленно входил в игру, после удаления Дарвина Нуньеса он стал очень активен.

Колумбиец забил великолепный гол из-за пределов штрафной, обыграв половину состава соперников.

Вот статистика Луиса Диаса в матче с «Кристал Пэлас»:

2 удара в створ (больше всего за «Ливерпуль»)

3 фола заработано (больше всего за «Ливерпуль»)

5 выигранных отборов (больше всего за «Ливерпуль»)

1 ключевой пас

7 успешных попыток дрибблинга (больше всего за «Ливерпуль»)

Если Диас продолжит в том же духе, то у «Ливрепуля» не будет проблем в следующих матчах.

Даже легендарный Карлес Пуйоль оценил старания футболиста: