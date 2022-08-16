Анализ игры Диаса против « Кристал Пэлас» — даже Карлес Пуйоль аплодировал его голу

Выступление Луиса Диаса в матче с «Кристал Пэлас» стало искрой для «Ливерпуля». Футболист, по сути, в одиночку вел за собой команду во втором тайме.
Хотя Диас медленно входил в игру, после удаления Дарвина Нуньеса он стал очень активен.
Колумбиец забил великолепный гол из-за пределов штрафной, обыграв половину состава соперников.
Вот статистика Луиса Диаса в матче с «Кристал Пэлас»:
2 удара в створ (больше всего за «Ливерпуль»)
3 фола заработано (больше всего за «Ливерпуль»)
5 выигранных отборов (больше всего за «Ливерпуль»)
1 ключевой пас
7 успешных попыток дрибблинга (больше всего за «Ливерпуль»)
Если Диас продолжит в том же духе, то у «Ливрепуля» не будет проблем в следующих матчах.
Даже легендарный Карлес Пуйоль оценил старания футболиста:
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