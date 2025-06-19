Виртц обойдется «Ливерпулю» в 200 млн фунтов. Солидную сумму от трансфера получат родители Фло 🤑

Как передает журналист Флориан Плеттенберг, Флориан Виртц успешно прошел медосмотр в «Ливерпуле», уже в пятницу, 20 июня, клуб должен сообщить о трансфере немца.

Эксперты подсчитали, что переход Виртца мерсисайдцам обойдется в 204,9 млн фунтов – сюда входят деньги за трансфер, бонусные выплаты, а также зарплата новичка за пять лет в клубе. Сообщалось, что на «Энфилде» полузащитник будет зарабатывать 10,4 млн фунтов в год.

«Красные» наполнят и кошельки родителей Флориана, сообщает немецкое издание Bild: они получат 8,6 млн фунтов стерлингов от перехода их сына в «Ливерпуль».

Все дело в том, что родители Виртца выступают в качестве его агентов, они представляли его интересы при переезде на «Энфилд». Отец полузащитника, например, общался с Ули Хенессом, даже посещал его загородный дом, когда «Бавария» пыталась переманить Фло. Как отмечает издание, у игроков элитного уровня не так часто родители выступают в качестве агентов.

Семья Виртца непростая, все самые близкие родственники немецкой суперзвезды связаны с футболом. Родители, как мы уже сказали, занимаются агентским делом, отец Флориана возглавляет клуб, где его дети делали первые шаги в футболе. А старшая сестра Фло выступает за «Вердер» и женскую сборную Германии.

Как и брат, девушка играла за «Байер».

Династия!

«Бавария» зря окучивала Виртца. Фло все решил давно – инсайд добыл Тони Кроос

🎥 Собослаи не боится конкуренции с Виртцем. Доминик предупреждает – Флориану придется попотеть

«Это просто позор». Гендиректор «Дортмунда» раскритиковал Бундеслигу и «Баварию» за уход Виртца