Похоже, переход Флориана Виртца в «Ливерпуль» – дело решенное. Если верить сообщениям в прессе, трансфер немца мерсисайдцам обойдется почти в 200 млн евро .

На «Энфилде» главным конкурентом Фло станет Доминик Собослаи. Венгр предупреждает, что легко новичку не будет:

«Если вам кажется, что мое положение усложнится, стоит дождаться завершения предсезонки, тогда и посмотрим. Просто так я свое место не отдам. Думаю, он [Виртц] понимает, что нужно очень потрудиться, чтобы попасть в состав команды, которая только что завоевала титул Премьер-лиги.

Пугает ли меня этот трансфер? Нет, нет. Разумеется, если клуб платит за игрока 150 млн евро, на скамейке запасных его держать не планируют. В таком случае мы должны найти способ играть вместе».

Каким вам видится будущее Собослаи после перехода Виртца?

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