📸🎥 Первые фото Виртца в форме «Ливерпуля»! Фло мило обратился к болельщика и поделился планами

«Ливерпуль» официально сообщил о переходе Флориана Виртца из «Байера». Трансфер немца стал самым дорогим в истории Премьер-лиги , вместе с бонусами новичок обойдется мерсисайдцев примерно в 136 млн евро.

Фло уже примерил форму «красных».

Немец первым делом мило обратился к фанатам мерсисайдцев:

«Я бы поблагодарил болельщиков за их поддержку. Конечно, я видел в соцсетях комментарии, в которых меня просили присоединиться к их клубу, так что спасибо им за поддержку. С нетерпением жду возможности сыграть перед ними и вместе достичь высот. Да, я очень счастлив. Ну и простите, что пришлось так долго ждать!»

План у Виртца грандиозные:

«Я пришел сюда не развлекаться, я хочу многого достичь и дать фанатам то, чего они заслуживают. Я бы хотел выигрывать все подряд каждый год! Прежде всего, мы должны делать свою работу, я должен выполнять свою работу».

Как вам Фло в красном?

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