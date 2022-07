10 из 13 голов Трента за «Ливерпуль» были забиты из-за пределов штрафной

Трент забил первый гол «Ливерпуля» в новом сезоне.

Защитник открыл счет в матче с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии. Дальним ударом с небольшим рикошетом от Натана Аке.

10 из 13 голов Трента Александера-Арнольда за «Ливерпуль» во всех турнирах были забиты из-за пределов штрафной площади (77%).

С момента своего дебюта в октябре 2016 года только Мо Салах (11) забил больше голов за «красных» из-за пределов штрафной.

10 – 10 of Trent Alexander-Arnold’s 13 goals for Liverpool in all competitions have been scored from outside the box (77%). Since his club debut in October 2016, only Mo Salah (11) has scored more goals for the Reds from outside the box. Range. pic.twitter.com/f8x4XizWUY