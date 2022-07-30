«Яркое будущее»: фанаты вдохновлены новым поколением игроков «Ливерпуля»

«Ливерпуль» многого добился за последние шесть лет под руководством Юргена Клоппа, включая титулы Лиги чемпионов и Премьер-лиги.
Большая часть основы чемпионского «Ливерпуля» Клоппа все еще в клубе, при этом «красные» за эти годы подписали несколько многообещающих молодых талантов, которые, безусловно, способны стать лицом «Ливерпуля» в будущем.
Изображение молодых звезд клуба стало вирусными в Твиттере, пост набрал больше 19 000 лайков:
Liverpool's future is bright ✨ pic.twitter.com/q0HVXCRIzm— ESPN UK (@ESPNUK) 27 июля 2022 г.
Вот как фанаты отреагировали на этот снимок:
Tahas_Takes: «Приятно видеть, что мы начали перестраиваться, не хочется однажды проснуться и увидеть кучу немотивированных игроков, которым далеко за 30».
mighty_red4ev: «Пара скаузеров, пара южноамериканцев и парни со всей Европы – всем меньше 25 лет, у всех есть потенциал стать профессионалами мирового уровня. Хорошие времена!»
Abu_asad: «Достаточно хороший состав, чтобы бороться за АПЛ и ЛЧ даже после того, как Садьо и другие игроки ушли. Нам все еще нужно усиление, но начало положено».
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