«Яркое будущее»: фанаты вдохновлены новым поколением игроков «Ливерпуля»

«Ливерпуль» многого добился за последние шесть лет под руководством Юргена Клоппа, включая титулы Лиги чемпионов и Премьер-лиги.

Большая часть основы чемпионского «Ливерпуля» Клоппа все еще в клубе, при этом «красные» за эти годы подписали несколько многообещающих молодых талантов, которые, безусловно, способны стать лицом «Ливерпуля» в будущем.

Изображение молодых звезд клуба стало вирусными в Твиттере, пост набрал больше 19 000 лайков:

Вот как фанаты отреагировали на этот снимок:

Tahas_Takes: «Приятно видеть, что мы начали перестраиваться, не хочется однажды проснуться и увидеть кучу немотивированных игроков, которым далеко за 30».

mighty_red4ev: «Пара скаузеров, пара южноамериканцев и парни со всей Европы – всем меньше 25 лет, у всех есть потенциал стать профессионалами мирового уровня. Хорошие времена!»

Abu_asad: «Достаточно хороший состав, чтобы бороться за АПЛ и ЛЧ даже после того, как Садьо и другие игроки ушли. Нам все еще нужно усиление, но начало положено».