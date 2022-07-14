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Матип признался, что Нуньес усложнил его жизнь

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Жоэль Матип признался, что он «с облегчением» увидел Дарвина Нуньеса в футболке «Ливерпуля». Нуньес дебютировал за «красных» в предсезонном матче против «Манчестер Юнайтед» во вторник в Бангкоке.

Матип играл против уругвайца в четвертьфинале Лиги чемпионов в апреле, когда Нуньес еще выступал за «Бенфику». Потрясающая игра Дарвина вызвала хаос в защите «красных»! 

Jurgen Klopp: Liverpool 'fell in love' with Darwin Nunez during Champions League clash

Находясь в Таиланде, Матип дал интервью, в котором рассказал, как он доволен тем, что ему больше не придется играть против Дарвина:

«Он здорово усложнил мне жизнь, поэтому я очень рад, что теперь он носит нашу футболку. Очень качественный игрок, я с нетерпением жду, когда он начнет за нас забивать».

Ожидается, что в этом сезоне Нуньес будет играть в центре атакующей тройки вместе с Жотой и Салахом. 

Во вторник «Ливерпуль» потерпел поражение со счетом 4:0 в предсезонном матче против «Манчестер Юнайтед». В ходе встречи Юрген Клопп опробовал несколько схем с разными игроками, означает ли такой исход матча, что изменения нарушили уровень и стиль игры «Ливерпуля»?

 

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