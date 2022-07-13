«Ливерпуль» готов повторить зарплату Асенсио в «Реале». Мадрид хочет продать игрока этим летом

Игрок склоняется к переезду на «Энфилд».

Сообщается, что «Ливерпуль» сделал предложение подписать нападающего «Реала» Марко Асенсио, чей контракт истекает следующим летом.

По информации Super Deporte и The Paisley Gates, у испанского плеймейкера в настоящее время есть предложения от «красных», «Ньюкасла» и «Милана», но сам он хочет перейти в «Ливерпуль» и при этом готов к снижению зарплаты только ради перехода на «Энфилд» - сейчас Марко зарабатывает 146 000 евро в неделю в «Лос-Бланкос».

Асенсио провел 235 матчей за «Реал» с момента своего перехода из «Мальорки» в 2015 году и забил 12 голов в 42 играх прошлого сезона. 26-летний футболист также помог своей команде завоевать три титула Ла Лиги и трижды выиграть Лигу чемпионов.

«Реал» хочет продлить контракт с испанцем, но не может гарантировать ему место в составе – в преддверии чемпионата мира Асенсио хочет получать регулярную игровую практику, чтобы попасть на мундиаль в составе сборной Испании – одного из фаворитов турнира.

В этой ситуации Мадрид готов снизить запрашиваемую цену за вингера с 50 до 30 миллионов евро, чтобы не потерять его следующим летом бесплатно. «Ливерпуль» уже согласился с личным запросами игрока по зарплате и может вступить в переговоры.

Асенсио благодаря своей универсальности может комфортно играть по всему фронту атаки – на обоих флангах нападения и даже в полузащите.