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«Мама Мия!» Матип забил шикарный гол на тренировке, Клопп и его помощник были в восторге

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Жоэль Матип Жоэль Матип
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Жоэлю Матипу, возможно, придется побороться за то, чтобы сохранить свое стартовое место в «Ливерпуле» в следующем сезоне, но он уже производит впечатление на предсезонных тренировках.

Вчера защитник «Ливерпуля» забил шикарный гол на тренировке.

Отобрал мяч у Роберто Фирмино, прошел нескольких соперников, а затем небрежно ткнул мяч в сетку мимо беспомощного Марсело Питалуги:

Юрген Клопп не мог не прокомментировать работу Матипа, воскликнув: «Вы можете видеть радость на его лице!». Помощник Клоппа Пеп Линдерс крикнул: «Mamma Mia!»

Его способность обыгрывать нескольких человек и начинать атаку стала чем-то вроде визитной карточки камерунца в прошлом сезоне, он провел свой лучший год в футболке «Ливерпуля».

30-летний игрок стал лучше благодаря возвращению Вирджила Ван Дейка после травмы в прошлом сезоне после сложной кампании 20/21 для защиты «Ливерпуля».

Хорошая игра Матипа была в некоторой степени мотивирована жесткой конкуренцией за стартовое место в центре защиты Юргена Клоппа.

В прошлом сезоне Матип был основным партнером Ван Дейка во внутренних соревнованиях, он сыграл 31 игру в Премьер-лиге. 

 

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