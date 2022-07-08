«Мама Мия!» Матип забил шикарный гол на тренировке, Клопп и его помощник были в восторге

Жоэлю Матипу, возможно, придется побороться за то, чтобы сохранить свое стартовое место в «Ливерпуле» в следующем сезоне, но он уже производит впечатление на предсезонных тренировках.

Отобрал мяч у Роберто Фирмино, прошел нескольких соперников, а затем небрежно ткнул мяч в сетку мимо беспомощного Марсело Питалуги:

Юрген Клопп не мог не прокомментировать работу Матипа, воскликнув: «Вы можете видеть радость на его лице!». Помощник Клоппа Пеп Линдерс крикнул: «Mamma Mia!»

Его способность обыгрывать нескольких человек и начинать атаку стала чем-то вроде визитной карточки камерунца в прошлом сезоне, он провел свой лучший год в футболке «Ливерпуля».

30-летний игрок стал лучше благодаря возвращению Вирджила Ван Дейка после травмы в прошлом сезоне после сложной кампании 20/21 для защиты «Ливерпуля».

Хорошая игра Матипа была в некоторой степени мотивирована жесткой конкуренцией за стартовое место в центре защиты Юргена Клоппа.