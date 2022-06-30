«Если бы я играл за «МЮ», тоже не хотел бы возвращаться!» Джеррард красиво пошутил над Оуэном

Оуэн перешел в «МЮ» после ухода Криштиану Роналду, хотя сэр Алекс Фергюсон изначально хотел подписать Карима Бензема.

Однако Карим решил присоединиться к «Реалу», и «МЮ» остался без замены

«Я перешел в «МЮ» только потому, что Бензема выбрал «Реал» вместо «Юнайтед», — признался 42-летний футболист в прошлом году.

«В первый раз, когда мне позвонил сэр Алекс Фергюсон, он сказал: «Мы хотим подписать Бензема, но если мы его не получим, мы хотим взять тебя».