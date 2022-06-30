«Если бы я играл за «МЮ», тоже не хотел бы возвращаться!» Джеррард красиво пошутил над Оуэном

Джеррард и Оуэн были товарищами по команде в «Ливерпуле» с 1998 по 2004 год, а затем Оуэн решил присоединиться к «Реалу».
Пять лет спустя Оуэн оказался на «Олд Траффорд», покинув на тот момент уже «Ньюкасл» в качестве свободного агента.
Пересечение границы между Мерсисайдом и Манчестером не очень одобряется фанатами и бывшими товарищами по команде. Стивен Джерард не устоял перед возможностью уколоть Майкла.
Michael Owen: «I hated going back to play against Liverpool» Steven Gerrard: «If I played for Man U I’d hate coming back too!» Stevie G delivers an all-time roasting of his former teammate on the post-match show 😂#PL #OptusSport pic.twitter.com/H6QLvSybGS— Optus Sport (@OptusSport) December 11, 2021
Оуэн спросил тренера«Астон Виллы»: «Мы все вернулись на «Энфилд» в разных обличьях. Должен признаться, я ненавидел возвращаться на «Энфилд». А какие у вас были эмоции, связанные с возвращением?»
Это привело к тому, что бывший капитан «красных» пошутил: «Если бы я играл за «Манчестер Юнайтед», я бы тоже не хотел возвращаться!»
Оуэн перешел в «МЮ» после ухода Криштиану Роналду, хотя сэр Алекс Фергюсон изначально хотел подписать Карима Бензема.
Однако Карим решил присоединиться к «Реалу», и «МЮ» остался без замены
«Я перешел в «МЮ» только потому, что Бензема выбрал «Реал» вместо «Юнайтед», — признался 42-летний футболист в прошлом году.
«В первый раз, когда мне позвонил сэр Алекс Фергюсон, он сказал: «Мы хотим подписать Бензема, но если мы его не получим, мы хотим взять тебя».
Джеррард провел почти всю свою карьеру в «Ливерпуле». Он был назначен капитаном в 2003 году и выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги.
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