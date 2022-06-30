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«Если бы я играл за «МЮ», тоже не хотел бы возвращаться!» Джеррард красиво пошутил над Оуэном

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Джеррард и Оуэн были товарищами по команде в «Ливерпуле» с 1998 по 2004 год, а затем Оуэн решил присоединиться к «Реалу».

Пять лет спустя Оуэн оказался на «Олд Траффорд», покинув на тот момент уже «Ньюкасл» в качестве свободного агента.

Пересечение границы между Мерсисайдом и Манчестером не очень одобряется фанатами и бывшими товарищами по команде. Стивен Джерард не устоял перед возможностью уколоть Майкла.

Оуэн спросил тренера«Астон Виллы»: «Мы все вернулись на «Энфилд» в разных обличьях. Должен признаться, я ненавидел возвращаться на «Энфилд». А какие у вас были эмоции, связанные с возвращением?»

Это привело к тому, что бывший капитан «красных» пошутил: «Если бы я играл за «Манчестер Юнайтед», я бы тоже не хотел возвращаться!»

Оуэн перешел в «МЮ» после ухода Криштиану Роналду, хотя сэр Алекс Фергюсон изначально хотел подписать Карима Бензема.

Однако Карим решил присоединиться к «Реалу», и «МЮ» остался без замены

«Я перешел в «МЮ» только потому, что Бензема выбрал «Реал» вместо «Юнайтед», — признался 42-летний футболист в прошлом году. 

«В первый раз, когда мне позвонил сэр Алекс Фергюсон, он сказал: «Мы хотим подписать Бензема, но если мы его не получим, мы хотим взять тебя».

Джеррард провел почти всю свою карьеру в «Ливерпуле». Он был назначен капитаном в 2003 году и выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги.

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