🎥Болельщики признали гол Ориги лучшим в истории «Ливерпуля»

«Ливерпуль» празднует 130-летие клуба, по этому случаю «красные» выбрали 130 лучших голов в истории и попросили болельщиков в социальных сетях определить топ-10.

В видео представлены голы из разных эпох, от Яна Сент-Джона, который принес «Ливерпулю» первый Кубок Англии в 1965 году, до сегодняшних героев.

#1 бы признан гол Дивока Ориги в ворота «Барселоны» в 2019 году во время знаменитого камбэка 0-4.

Безусловно, это один из лучших матчей «Ливерпуля» за последние годы, и решающий гол Ориги в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов стал достойным победителем голосования.

Кроме того, это дань уважения игроку, который только что покинул «Энфилд» в качестве свободного агента.

The winner has been revealed 👀⚽ Throughout June, we’ve counted down our 130 greatest goals as part of celebrations for the club’s 130th anniversary! Here’s the top 1️⃣0️⃣ as chosen by you… pic.twitter.com/yGc5FN7Yn2