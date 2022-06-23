«Если Джо хочет попасть на Чемпионат мира – ему нужно уходить». Эксперт советует Гомесу попрощаться с «Ливерпулем»

Бывший игрок «Эвертона» и «Арсенала» Кевин Кэмпбелл заявил, что Джо Гомесу лучше покинуть «Ливерпуль» этим летом.

По контракту с «красными» у футболиста остаётся два года, но он проигрывает конкуренцию Жоэлю Матипу и Ибраиме Конате.

25-летний футболист сыграл только 21 матч в завершившемся сезоне и всего 8 из них в АПЛ. Гомес чаще появлялся, как дублер Трента, чем на своей позиции в центре защиты.

«Я думаю, он уйдет, если будет хорошее предложение. Он мало играет в «Ливерпуле» – это факт», – сказал Кэмпбелл Football Insider.

«Одно дело быть первой заменой, и совсем другое – третьей или четвертой. Пожалуй, Джо только четвертый центральный защитник».

«Если Джо хочет попасть на Чемпионат мира, то ему нужно уходить. Ему нужно играть. Он должен найти клуб, где регулярно будет получать игровое время. Надеюсь, все получится. Нет ничего лучше, чем играть в футбол».

Слабым местом Джо Гомеса остаются травмы, но когда он в форме – может претендовать на место в основе клуба и сборной.