🎥Садьо Мане вернулся в свою деревню в Сенегале, чтобы сыграть матч вместе с Эль Хаджи Диуфом и Паписсом Сиссе

Похоже, что Садьо Мане покинет «Ливерпуль» этим летом после 8 лет в клубе. «Бавария» предложила 30 млн фунтов, «красные» оценивают футболиста в более чем 40 млн, ожидается, что немецкий клуб пойдет на эти условия.

Пока вокруг будущего Мане ходит множество слухов, футболист отправился в свою родную деревню в Сенегале впервые после того, как вывел сборную на Чемпионат мира в Катаре, обыграв Египет в марте этого года.

В сеть попало видео, как Мане на грязном поле в своей деревне играет с приятелями и рядом известных футболистов. К матчу присоединился бывший нападающий «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф, став автором гола на радость зрителей.

Также на поле были замечены бывший нападающий «Ньюкасла» Паписс Сиссе, Мбайе Диань из «Галатасарая» и Дезире Сегбе из «Динамо Бухарест».

Мане поддерживает свою родную деревню Бимбали, регулярно жертвуя значительные суммы, чтобы улучшить состояние деревни для местных жителей.

По сообщениям, Мане потратил более 450 000 фунтов, чтобы построить больницу, а ранее пожертвовал деньги на строительство школы.

Sadio Mane returned to the pitch where it all began for him in his village Bambaly in Senegal to play a local match yesterday. 👌🏾🙌🏾 With him is his idol El Hadji Diouf, Papiss Demba Cisse, Mbaye Diagne and Désiré Segbe of Benin. pic.twitter.com/f6jjjrnU3B