«Чертов ад». Джейми Каррагер сыграл против Усэйна Болта в благотворительном матче

Джейми Каррагер с другими бывшими звездами английского футбола принял участие в благотворительном мероприятии Soccer Aid – это было что-то вроде матча всех звезд.

Джейми пришлось защищаться против Усэйна Болта! Получилось довольно забавно.

В одном эпизоде Болт классно ускорился, Каррагер за ним не успевал, но ямайский спринтер запутался в своих ногах и не смог принять мяч.

«Fucking hell», – закричал Джейми.

wonder if you can lip read what Jamie Carragher is saying here after Usain Bolt lost him #SoccerAid pic.twitter.com/1jR27pCFF6