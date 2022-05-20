Дидье Дешам объясняет, почему Ибраима Конате не попал в сборную Франции

Несмотря на его впечатляющие выступления за «Ливерпуль», Ибраиме Конате еще предстоит сыграть свой первый матч за сборную Франции. Он не попал в заявку на матчи Лиги наций.

По словам главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, это решение имеет тактические причины.

«Да, я слежу за Конате, он в команде, которой предстоит финал Лиги чемпионов и борьба за титул в Англии», — сказал Дешам Metro.

«Но с тех пор, как он был в «Ливерпуле», он в основном играл в защите из 4 человек. В сборной Франции высокая конкуренция».

«В прошлый раз я вызывал Уильяма Салибу, он всегда играет на позиции третьего защитника. Конкуренция высока и это очень хорошо — это позволяет ветеранам чувствовать себя не слишком комфортно».

Франция уже несколько лет играет с тройкой защитников. Тем не менее, это не новая схема для Конате, поскольку «РБ Лейпциг» также играл по этой схеме.