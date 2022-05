Тьяго признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго был признан лучшим игроком месяца в апреле.

Тьяго выходил в «основе» в 7 из 9 матчей за «Ливерпуль» в этом месяце, включая победы над «Манчестер Юнайтед», «Эвертоном» и «Манчестер Сити».

«Это был действительно отличный месяц», — сказал он Liverpoolfc.com.

«У нас было несколько решающих матчей, у нас была Лига чемпионов, а также важные кубок страны, Премьер-лига. Это был отличный месяц для нас».

