Рио Фердинанд считает, что Матип должен быть в ярости из-за того, что остался на скамейке в матче с «Вильярреалом»

Рио Фердинанд заявил, что он был бы «в ярости», если бы он был Жоэлем Матипом после того, как защитник остался на скамейке запасных в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Юрген Клопп предпочел Ибраима Конате Жоэлю Матипу, что вызвало реакцию Фердинанда. Выступая на BT Sport.

«Если бы я был Матипом, то я был бы в ярости», — сказал Фердинанд.

«Он исключительно играл весь сезон, и мы говорим о том, что он один из лучших защитников в АПЛ, а стандартные положения должны иметь большое значение этим вечером».