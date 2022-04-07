Гомес намерен остаться в «Ливерпуле», Филлипс, вероятно, будет продан летом

Согласно Goal.com, Джо Гомес «полон решимости остаться» в «Ливерпуле» на следующий сезон, несмотря на то, что он является лишь четвертым центральным защитником клуба.

Юрген Клопп по-прежнему рассматривает английского футболиста как часть долгосрочных планов «Ливерпуля» и хочет, чтобы Гомес остался.

Тем не менее, «Ливерпуль», скорее всего, летом продаст как минимум одного центрального защитника – Нэта Филлипса. В настоящее время он находится в аренде в «Борнмуте».

Ожидается, что в следующем сезоне Зепп ван ден Берг и Рис Уильямс отправятся в аренду.

Гомес провел всего три матча в Премьер-лиге и Лиге чемпионов вместе взятых в этом сезоне. Он будет надеяться на большее количество игрового времени в следующем сезоне.