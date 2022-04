По словам Джой Бирд, юный болельщик «Ливерпуля» несколько дней провел в дороге на «Энфилд», чтобы посмотреть, как играет Мохамед Салах.

Видео с реакцией этого болельщика «Ливерпуля», когда Мо Салах и его товарищи по команде вышли на разминку перед игрой с «Уотфордом», стало вирусным в социальных сетях.

This young fan travelled two days to see Mo Salah play, his reaction is everything 🥺❤️ (via @JoyBeardmica) pic.twitter.com/oI7J8Y9jW3