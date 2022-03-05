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«Это был нереальный уик-энд»: Конате о Кубке Лиги, ставшим его первым трофеем в его карьере

Ибраима Конате Ибраима Конате
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«Думаю, если я начну об этом говорить, то не остановлюсь», -  Ибрахима Конате рассказал официальному сайту «Ливерпуля» о победе в Кубке Лиги.

«Это был нереальный, невероятный уик-энд для меня. Мой первый титул в профессиональном футболе и с «Ливерпулем», это было потрясающе и здорово. Я был очень, очень счастлив. У меня нет слов, чтобы описать этот момент, но я надеюсь, что у меня будет много таких моментов с клубом».

 

«Я также рад, что у нас много важных игр. Мы должны отложить этот финал в сторону, и продолжать бороться до конца сезона».

Как отмечает сам Конате, Кубок Карабао — первый трофей в его профессиональной карьере, ранее он выступал за «Сошо» и «РБ Лейпциг».

 

Есть все шансы, что он выиграет множество титулов в «Ливерпуле».

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