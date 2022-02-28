Келлехер рассказал об обещании, которое дал ему Клопп после великолепной игры в финале Кубка Лиги

«Юрген сказал: «Там есть стена со всеми вратарями, которые выиграли кубки, так что теперь ты сможешь оказаться там!», — сказал Келлехер Sky Sports после игры с «Челси».

«Ливерпуль» обыграл «Челси» по пенальти 11:10 в финале Кубка Лиги.

Голкипер «красных» показал фантастическую игру, сделав два сейва в упор и забив победный пенальти.

«Это так приятно, что решение оправдало себя», — сказал Клопп о своем решении начать Келлехера вместо Алиссона.

«В клубе у нас есть стена со всеми вратарями и трофеями. Келлехер теперь будет там. Именно так и должно быть».