Второй тренер «Краснодара» забил России в 1997-м. После этого Карпин ушел из сборной

На полтора года.

Если ваше детство пришлось на девяностые, вы вспомните это ощущение: на неделе транслируют один-два футбола, вы подчеркиваете их в программе и неизбежно смотрите – пусть это даже «Текстильщик» – «Бекешчаба».

Эти редкие матчи смотрели во все глаза, поэтому имена участников впечатывались в память. Даже если это средние и вряд ли достойные запоминания игроки. Вот и 29 марта 1997-го, когда Россия играла на Кипре в отборе ЧМ, не мог не запомниться 33-летний нападающий Синиша Гогич.

Во-первых, яркий – с прической, как у Витора из сериала «Тропиканка».

Во-вторых, с небанальной для той поры историей: серб (тогда говорили – югослав), а играл за Кипр. Ну и в-третьих, в октябре 1996-го, в Москве, наши Кипр даже не заметили (4:0), а в гостях, на 30-й минуте, пропустили вдруг от этого незабываемого Гогича.

Комментировавший матч Василий Уткин не успел договорить, что задача сборной России усложнилась, как Симутенков сравнял. Казалось, недоразумение устранено, и постепенно придем к чему-то вроде 4:1 – все-таки команде Гогича противостояли по четыре игрока из Испании и Италии.

Но счет не менялся, а на последний минуте Мостовой, игравший в центре полузащиты с Карпиным, неточно пробил из вратарской головой после навеса Тетрадзе. 1:1 с Кипром – пожалуй, первая потеря очков за почти пять лет существования сборной России, которая без преувеличений выглядела позором.

К провалам на чемпионатах мира и Европы мы к 1997 году привыкли, но со слабыми сборными в отборочных турнирах справлялись исправно и в любом состоянии – взять хотя бы 3:0 с Фарерами двумя годами ранее, когда не было легионеров и в атаке бегали Владимир Лебедь с Мухсином Мухамадиевым.

Кипр, вероятно, не был таким карликом, как Фареры: все же в ноябре 1996-го обыграл Израиль (2:0 с дублем Гогича), который ранее отобрал очки у наших – 1:1. Но все равно – в рейтинге ФИФА Россия шла выше Англии, Аргентины и Португалии, и после домашнего разгрома Кипра от нее ждали чего угодно, но не потери очков.

К тому же предыдущий матч киприотов в отборе ЧМ обернулся скандалом: после 1:3 от Болгарии (с незабитым пенальти Гогича) игроков заподозрили в незаконных ставках. В итоге сборную покинули тренер Михаелидис и защитник Иоанну – он владел букмекерской конторой, через которую делались ставки.

К игре с Россией команду готовил временный тренер Ставрос Пападопулос из команды «Алки» (Ларнака), которая боролась за выживание в чемпионате Кипра и стала в итоге одиннадцатой из четырнадцати участников. За победу над Россией кипрская федерация обещала игрокам по $2000, за ничью – по $1500.

Скандальный антураж отчасти объясняет слова Мостового о моменте на последней минуте: «Многие считали, что я тогда специально промахнулся».

После 1:1 с Кипром Игнатьев не вызвал Карпина, чтобы «взбудоражить обстановку»

Важно понимать: это сегодня обилие игроков из Испании и Италии в сборной-1997 впечатляет, а тогда большинство из них воспринималось неудачниками, которые провалили ЧМ-1994 с Евро-1996 и постоянно скандалили.

Запрос на отказ от таких легионеров возник сразу после Евро в Англии. Его отчасти удовлетворили исключением из сборной Харина, Шалимова и Кирьякова, но после 1:1 с Кипром тему расчехлили.

Сейчас это выглядит забавно: в каком-нибудь 2017-м неудачи сборной объяснялись почти полным отсутствием легионеров, а в 1997-м – их переизбытком.

«Боюсь, что эта команда исчерпала свой энергетический ресурс, – писал в «Совспорте» Юлий Сегеневич. – У одних игроков позади – неудачи в Америке, на ЧМ; у других – в Англии, на Евро.

Не призываю формировать абсолютно новую команду, но, по-моему, ясно, что сборная нуждается в игроках, которым нужно что-то доказывать и чего-то добиваться.

Довод, что игроки из российского чемпионата будто бы уступают всем без исключения легионерам, очень спорен. Да и ставка на футболистов из-за рубежа, которые не всегда играют ведущие роли даже в не ведущих клубах, как показывает жизнь, – бесперспективна».

Позиция – вместо пресытившихся звезд выпускайте молодых и голодных! – всплывает в футболе регулярно, но в 1997-м она набрала у нас максимальную популярность. И тренер сборной Борис Игнатьев не вызвал на следующий матч – с Люксембургом – Мостового с Карпиным.

«После Кипра я хотел взбудоражить обстановку, – говорил Игнатьев, – и отнесся к Мостовому и Карпину как к лидерам, которые должны вести игру, определять настроение, но не делают этого.

По этому чисто спортивному принципу они и не попали на следующий сбор. Тогда и другая группа футболистов поняла, что есть вещи, за которые надо нести ответственность. Но меры, принятые мною, носили временный характер».

Игнатьев, по его словам, звонил Карпину и говорил, что не вызывает его только на игру с Люксембургом, на что Валерий отреагировал публичным заявлением об отказе играть за сборную, «пока не решаются проблемы внутри команды и в российском футбольном руководстве».

Перед стыками с Италией Карпин объяснил, чем его отказ-1997 отличался от письма четырнадцати

Карпин с Мостовым тогда еще не объединились в Виго и не громили «Реал» с «Юве». Летом 1996-го Карпин стал самым дорогим игроком в истории «Валенсии», но в команду толком не вписался.

«Смотрели на меня поначалу как на гения, который должен обводить 11 соперников и закатывать мяч в сетку, – говорил Валерий. – Валенсийцы верили, что в клубе появился второй Марадона.

А я не Марадона и даже не Зидан, а командный игрок, который не может сотворить чудо без помощи партнеров. В какой-то момент я опустил руки, решив, что «Валенсия» – не моя команда. В этом и есть моя вина. Нельзя сдаваться ни при каких обстоятельствах».

Мостовой в первый год с «Сельтой» тоже чувствовал себя не в своей тарелке, огорченный раздевалкой без горячей воды и примитивной тактикой тренера Фернандо Кастро. Александр несколько раз уходил с тренировок, а потом признался: «Первые 3-4 месяца в Виго я только и думал: скорей бы уехать».

Даже в скомканном для них сезоне-1996/97 Карпин с Мостовым все равно входили как минимум в топ-10 российских легионеров, но в то же время выступали на позициях, не самых дефицитных для нашего футбола 90-х.

Игнатьев заменил их капитаном «Локомотива» Алексеем Косолаповым и динамовцем Сергеем Гришиным, проводившим лучший сезон в карьере, и выиграл два следующих матча. Гришин забил Люксембургу (3:0), а потом с его паса Радимов открыл счет в игре с Израилем, где окончательный счет (2:0) установил Косолапов.

Летом 1997-го о Карпине с Мостовым в сборной будто бы забыли, но осенью они классно заиграли в «Сельте» (у обоих 2+4 в первых пяти турах), а команда Игнатьева проиграла Болгарии и обрекла себя на стыковые матчи.

Наша сборная не пропускала чемпионаты мира с 1978-го, и перспектива пролететь мимо первого ЧМ с 32 командами (а не с 24-мя) слегка пугала. Игнатьев пытался вернуть Карпина и доверил переговоры Онопко, который перед ЧМ-1994 убедил Валерия забыть о письме четырнадцати и снова влиться в сборную.

«Тогда была совсем другая ситуация, – говорил Карпин осенью 1997-го. – Первоначальное решение принималось за компанию. Сейчас оно – сугубо индивидуальное. На чемпионат мира-1998, даже если российская сборная там окажется, я не поеду».

Мостовой тоже не скрывал обиды на РФС и жаловался, что отношение к нему ухудшилось после Евро-1996, но от сборной так категорично не отказывался и говорил, что не играл за нее, потому что не вызывали.

2 ноября 1997-го, после 1:1 в первом стыке с Италией, Игнатьев посетил матч «Сельта» – «Спортинг» с участием четырех русских (еще Ледяхов с Черышевым), но отношений с Карпиным не наладил.

«Для меня не имеет никакого значения, что за моей игрой будут наблюдать, – сказал тогда Карпин «Совспорту». – В конце концов мы [с Игнатьевым] хорошо знаем друг друга. Меня удивляет другое: что Игнатьев прибыл в Виго после первого матча с итальянцами, а не до него. Этого не понимает и Мостовой».

После возвращения в сборную Карпин сразу обвинил президента РФС во влиянии на состав

Без игроков «Сельты» Россия уступила в Неаполе 0:1 и не попала на чемпионат мира, а Карпин вернулся в сборную только в августе 1998-го, когда главным тренером стал Анатолий Бышовец, и приехали даже позабытые в сборной легионеры – Шалимов, Харин, Кирьяков и Добровольский.

Тогда Карпин дал откровенное интервью:

– Почему меня все это время не было в сборной? Потому что, по-моему, только главный тренер должен решать, кого приглашать на сбор. При Игнатьеве решение принимал совсем другой человек.

– Колосков?

– Именно. Он же, уверен, приказал не подпускать к сборной на пушечный выстрел, скажем, Кирьякова, Шалимова, Харина. Я не мог играть в такой команде. Что бы Игнатьев ни говорил, его влияние было мизерным.

– И все-таки вы работали у Игнатьева, а отказались от выступлений после того, как вас не вызвали на следующий после Кипра отборочный матч – с Люксембургом.

– Да, это было так. Колосков дал приказ меня не вызывать. Я в этом уверен на сто процентов, поскольку сам Игнатьев постоянно говорил: «Мы на тебя рассчитываем».

Мостовой в отличие от меня ни о каких отказах не заявлял, но его тоже перестали вызывать, причем отговорки придумывались самые смешные: мол, его нужно посмотреть, а визу поставить не удается.

– Теперь у сборной России новый главный тренер. Когда узнали о назначении Бышовца?

– На следующий день после исполкома РФС. Воспринял это известие с радостью: наконец-то у нашей команды будет настоящий тренер. По разговорам с ребятами знал, что Бышовец – очень серьезный человек, хороший специалист. Тогда же для себя решил: если вызовут в сборную, поеду с удовольствием.

– Вы приехали в сборную к Бышовцу, хотя Колосков по-прежнему президент РФС.

– Насколько я понял, сейчас Колосков не сможет вмешиваться в тренерские дела, его влияние и присутствие в нынешней сборной будет минимальным. Того, что происходило в последнее время со сборной России, не вычеркнуть, поэтому нам необходимо все исправить в кратчайшие сроки.

Вот что имел в виду Карпин, говоря об уменьшении влиянии Колоскова

Откровения про президента РФС нуждаются в пояснении. Дело в том, что Бышовец запрыгнул в сборную через голову Колоскова. И хорошо, что ФИФА и УЕФА не узнали, как именно это произошло: вмешательство государства в футбол тогда не особо приветствовалось.

«Мы планировали рекомендовать на должность тренера сборной Михаила Гершковича, – рассказывал Колосков в мемуарах. – Я находился на игре на стадионе «Динамо», когда зазвонил сотовый:

– Вячеслав Иванович, Сысуев звонит. Приезжайте, я вас жду.

Олег Сысуев был в то время заместителем председателя правительства России. Еду. В его кабинете – министр экономики Уринсон, председатель государственного таможенного комитета Драганов и президент издательского дома «Московские новости» Вайнштейн.

Сысуев сказал:

– Мы тут посоветовались и рекомендуем вам поставить на пост главного тренера Анатолия Бышовца.

Я возразил:

– Он же в течение пяти лет ничем себя не зарекомендовал, немного поработал в Корее, но без особого успеха (на самом деле летом 1998-го Бышовец шел на первом-втором месте с «Зенитом» – Sports.ru).

Мне в ответ:

– У него есть прошлые заслуги. И потом, именно под Бышовца мы обеспечим сборную новым транспортом, окажем информационную поддержку, откроем дополнительные льготы.

– Хорошо, будем выбирать главного тренера сборной на альтернативной основе. Пусть Анатолий Федорович готовит программу.

Готовился к выборам и Гершкович. Еще за день до исполкома, на котором должен был решаться тренерский вопрос, я спросил Гершковича, не передумал ли он участвовать в выборах?

– Естественно, нет! – услышал в ответ.

А на следующий день после игры в футбол с правительством Москвы Гершкович заявляет:

– Меня попросили... В общем, я снимаю кандидатуру.

Кто и как просил, пусть останется за кадром, но факт есть факт: на должность главного тренера остался один претендент, и исполкому надо было лишь утвердить Бышовца».

После увольнения Бышовца Карпин вступился за тренера и сказал о странных вещах в сборной

Бышовец не скрывал, что условием прихода в сборную поставил отставку Колоскова. Но, чтобы не нарываться так явно на санкции ФИФА, вопрос отложили до декабрьской конференции РФС. В итоге ровно до декабря 1998-го Бышовец и проработал.

В книге «Не упасть за финишем» он вспоминал: «После [провала на] Евро-1992 Колосков произнес знаменитую фразу: «Пока я работаю, Бышовец никогда не будет возглавлять сборную». Но перед моим вторым назначением у нас состоялся жесткий разговор. Спрашиваю:

– Итак, работаем вместе?

– Работаем.

– Прекращаем войну?

– Прекращаем. Только есть просьба: попросите ребят, чтобы в прессе не вспоминали старое.

Ударили по рукам. Но это на словах, а на деле доходило до абсурда. Нам нужно было лететь в Киев на матч с Украиной. Один самолет бесплатно предлагает Сергей Шойгу, другой – «Газпром» за деньги. Второй вариант – от Колоскова. И его приняли, заплатили. А потом на четыре часа задержали вылет.

Звоню Сысуеву, и мы все-таки отправляемся в путь. Но когда спартаковцы игнорируют вызовы в сборную, что может сделать член правительства? Началось это с первого сбора. Спартаковцы не прибыли, хотя нам предстояло играть двусторонний матч.

Колосков разводил руками: «Анатолий Федорович, но это же у вас нет отношений с Романцевым!» Но речь же не об отношениях Бышовца с Романцевым, а федерации с клубом, и они прописаны официально!

Поехали на товарищеский матч в Швецию, и там возникли какие-то организационные проблемы. Валера Карпин возьми и дай интервью. Колосков тут же рассердился: «Анатолий Федорович, мы же договорились! Зачем обсирать-то?!»

Россия начала отбор с 2:3 в Киеве. Одной из причин поражения Бышовец назвал невыход Карпина в стартовом составе. Появившийся вместо него Канчельскис, как и Онопко (оба – из УССР), по мнению тренера, не справились с предматчевым давлением украинской прессы.

После еще четырех поражений Бышовец ушел, и громче всех за него вступился Карпин: «В сборной происходили странные вещи. Скажем, в Исландии некоторые футболисты вдруг сломались. А через два-три дня выяснилось, что они здоровы и выступают за свои клубы».

В следующем году – с вернувшимся в сборную Романцевым – Карпин забил шесть мячей в семи отборочных матчах Евро-2000, но после неудачного ЧМ-2002 попал под новую антилегионерскую кампанию.

Сменивший Романцева Валерий Газзаев не включил в расширенный (до 59 игроков!) список Карпина, Мостового, Аленичева, Онопко, Черчесова и Никифорова, но Валерий сразу заявил, что в случае вызова не откажет и в феврале-2003, в разгар суперсезона с «Сосьедадом», приехал на товарищеский турнир в Лимасоле.

А после – окончательно ушел из сборной и не передумал, когда через полгода Газзаева сменил Ярцев. Последним для Карпина стал матч с Кипром, в котором Синиша Гогич уже не участвовал.

В сезоне-1998/99 Гогич стал одним из героев Лиги чемпионов. Он бегал как сумасшедший, и соперники спрашивали: «Что ты принимаешь?»

Гол Черчесову в марте 1997-го был для Гогича шестым из восьми за Кипр. Осенью 1998-го он забил Испании, поучаствовав в сенсационной победе 3:2, а через год завершил карьеру в сборной.

На Кипр Гогич приехал десятью годами ранее. Он рос в Нише (200 км к юго-востоку от Белграда) рядом с военным аэродромом и мечтал стать летчиком, но в 12 лет увлекся футболом, а в 26 сменил белградский «Рад» на АПОЕЛ. «Я не знал, где находится Кипр, и думал, что еду на греческий остров Крит», – признался Гогич.

По двух чемпионств с АПОЕЛом и двух с «Анортосисом» Синиша добрался-таки до Греции – в начале февраля 1997-го, за полтора месяца до игры с Россией, перешел в «Олимпиакос».

«Я попал туда случайно, – говорил Гогич. – Мой друг и даже родственник Илия Ивич [старший брат тренера «Краснодара»] получил травму, и «Олимпиакосу» понадобился нападающий. Иностранца взять не могли, а киприоты не считались в Греции легионерами, и тренер «Олимпиакоса» Душан Баевич обратился ко мне».

Фанаты возмущались, что клуб, который девять лет не был чемпионом, подписал 33-летнего ноунейма, но Гогич помог «Олимпиакосу» наконец-то финишировать первым (3+8 в 14 матчах сезона-1996/97), а болельщики полюбили его и прозвали Дедом. В реальности первый внук у Синиши родился в 2018-м.

В первой половине сезона-1998/99, когда Карпин забивал в Кубке УЕФА «Ливерпулю» и недолго лидировал с «Сельтой» в Ла Лиге, Гогич пробивался с «Оли» в Лигу чемпионов через квалификационные матчи против своего бывшего клуба «Анортосиса».

Перед второй, гостевой, игрой владелец «Оли» Сократис Коккалис спросил, насколько велик кипрский дом Синиши, и сказал футболистам: «В случае поражения – оставайтесь там». Этого не понадобилось: Гогич заменил на 89-й минуте бразильца Лусиано и мигом забил – 4:2.

Та ЛЧ стала пиком карьеры Синиши: в группе он забил «Кроации» и дважды «Порту», а в четвертьфинале – «Ювентусу».

Гогич признавался, что плакал после игры с командой Анчелотти: если бы не гол Антонио Конте на 85-й минуте, «Олимпиакос» впервые в истории вышел бы в полуфинал ЛЧ.

«Я курил с 23 лет, пил газировку и ел много шоколада, но бог наградил меня силой и выносливостью, поэтому даже в 36 я носился по полю как сумасшедший – прессинговал, смещался на фланги, – хвастался Гогич. – Соперники даже спрашивали:

– Как ты можешь столько бегать? Что ты принимаешь?

– Я просто не чувствую усталости.

Я играл до 39 лет и остановился не потому, что больше не мог, а просто «Олимпиакос» позвал вторым тренером к Сречко Катанецу. Потом он ушел, и я стал помогать Олегу Протасову, с которым мы выиграли чемпионат».

Весной 2009-го, когда гендиректор Карпин стал еще и тренером «Спартака», Гогич возглавил «Црвену Звезду», где спортивным директором трудился старший брат Владимира Ивича. Но не задержался ни там, ни в десяти следующих клубах.

В мае 2022-го Гогич признал, что его тренерская карьера не сложилась. «Я преуспел в «Црвене Звезде» [три победы и ничья в четырех матчах], но там сменилось руководство. В «Эрготелисе» тоже все ладилось, но умер президент Папуцакис, и ситуация изменилась в худшую сторону».

Всего через несколько недель Гогич – после десяти лет в роли главного – стал помощником Владимира Ивича в «Маккаби», а в январе 2023-го отправился с ним в «Краснодар». В субботу он снова встретится с Валерием Карпиным.

Фото: Gettyimages.ru/Gary M Prior/Allsport, Martin Rose/Bongarts; РИА Новости/Владимир Родионов, Владимир Федоренко, Игорь Уткин