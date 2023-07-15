9 комментариев

Денис Романцов – о 17-летней дуэли.

В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона и величие самого сэра Алекса.

Осенью 1996-го Фергюсон почти ничего не знал о Венгере и перед игрой с «Арсеналом» обратился за помощью к Эрику Кантона.

– Что за тренер Венгер?

– Думаю, он слишком заботится о защите.

В следующем сезоне «Арсенал» заиграл в атаке ярче всех в АПЛ, и Фергюсон со смехом вспоминал экспертное заключение Эрика, но осенью 1996-го тактика Венгера и правда могла показаться оборонительной.

Начав в Англии с шести матчей без поражений при схеме 5-3-2, он и на «Олд Траффорд» выставил пять защитников, но автогол одного из них – Найджела Уинтерберна – привел к минимальной победе «МЮ». Голевая комбинация смахивала на сцену из «Летающего цирка Монти Пайтон».

Между «МЮ» и «Арсеналом» была неприязнь и до Венгера

Противостояние Венгера и Фергюсона легло на благодатную почву.

С 1982-го по 1988-й первыми в Англии финишировали только ливерпульские клубы. Приехав из «Абердина», Фергюсон рассчитывал вмешаться в чемпионскую разборку, но раньше это удалось «Арсеналу». Команда Джорджа Грэма взяла титул в 1989-м и 1991-м.

«Когда Майкл Томас забил «Ливерпулю», обеспечив «Арсеналу» победу в чемпионской гонке-1989, я пришел в ярость, – признался Фергюсон. – Через два года, как раз в том сезоне, когда мы выиграли Кубок кубков, «Арсенал» вновь забрал титул, обыграв нас на «Хайбери» 3:1».

«Между «Юнайтед» и «Арсеналом» была давняя неприязнь, – добавил нападающий «МЮ» 1995-2001 Энди Коул. – Я впервые ощутил ее в 1990-м, когда играл за молодежку «Арсенала» и увидел на «Олд Траффорд» зарубу двух этих команд.

Моя первая игра за «МЮ» против «Арсенала» еще больше открыла глаза на непримиримость этого соперничества. Наш капитан Стив Брюс и их форвард Иан Райт собачились весь матч. Подкаты, удары локтями, оскорбления… А потом Брюси вытолкнул Райта на первый ряд трибун и крикнул: «Увидимся в перерыве!»

В подтрибунье Райт ударил Брюса, и завязалась массовая драка. Я, конечно, подключился, но в то же время подумал: «Что вообще творится?» И эта напряженность не ослабевала. Только обострилась, когда в 1996-м «Арсенал» усилился с приходом Арсена Венгера».

Фергюсон хотел обменяться опытом с Венгером, но Арсен игнорировал тренерские посиделки

В 1992-м «МЮ» купил у чемпионского «Лидса» Эрика Кантона и выиграл четыре из пяти первых сезонов АПЛ, а в год триумфа «Блэкберна»-1995 стал вторым. «Арсенал» же после титула-1991 был 4-м (дважды), 10-м, 12-м и 5-м.

После неудачного начала сезона-1996/1997 «Арсенал» по совету Жерара Улье обратился к работавшему в Японии Венгеру, и Арсен стал четвертым тренером не из Британии и Ирландии в английском футболе – после словака Венглоша, аргентинца Ардилеса и голландца Гуллита (начинавшего как играющий тренер).

Венгер сделал футбол «Арсенала» более комбинационным, оздоровил меню в клубной столовой и запретил выпивку, финишировав в дебютном сезоне третьим. Все это заинтересовало Фергюсона.

До сорока четырех он играл и тренировал только на родине, в Шотландии, поэтому тоже считал себя в Англии иностранцем, а борьбу с алкогольными привычками британских футболистов начал за десять лет до Венгера. Хотелось обменяться опытом, но Арсен не ответил взаимностью.

«Я рассчитывал познакомиться с Венгером поближе, – говорил Фергюсон в 2000-м. – Знающие его люди говорили мне, что он хороший человек. Но сомневаюсь, что я когда-нибудь удостоверюсь в этом.

При встрече он закрывается и никогда не выпивает с коллегой после игры. Я вырос на той традиции, что при любом, самом жестком соперничестве и независимо от счета тренеры после матча пропускают по стаканчику и болтают. Мы все ненавидим проигрывать, но должны сочувствовать друг другу».

Разозлило Фергюсона и то, что Венгер высмеял его жалобы на календарь. «Ему лучше помалкивать, – выпалил менеджер «МЮ» – Он только что прибыл из Японии – что он вообще знает об английском футболе?»

После золотого дубля «Арсенала» Фергюсон по примеру Венгера европеизировал состав

Венгер быстро узнал, с кем ему не по пути, и продал Хартсона, Мерсона, Хелдера и других игроков, освежив состав трансферами Овермарса, Виейра, Пети и Анелька. Первый полный сезон Арсена в Англии обернулся золотым дублем, хотя перед игрой с «МЮ» весной 1998-го «Арсенал» отставал от первого места на 8 очков.

«Победа 1:0 на «Олд Траффорд» с голом Овермарса стала для меня поворотным моментом, – вспоминал Арсен. – Мы показали, что обыгрываем даже такую уникальную команду, и Премьер-лиге пора считаться с нами.

Мы с Фергюсоном одинаково одержимы победами, но он к тому же обладал сокрушительным авторитетом в английском футболе и давил на всех, включая судей.

Поначалу я был в «Арсенале» только тренером, а Фергюсон полностью контролировал клуб, окружая себя нужными людьми и прагматично устраняя преграды на пути к успеху.

Я должен был осторожнее высказываться о Фергюсоне и его игроках, но в пылу нашей борьбы не всегда себя контролировал. Наши отношения с Алексом были напряженными, но это оживило английский футбол. Триумф одного из нас мотивировал конкурента работать вдвое усерднее».

В год золотого дубля «Арсенала» Фергюсон жаловался на травмы Роя Кина и других важных игроков, а также называл стиль команды Венгера воинственным: «Когда у них не ладится игра, они превращают ее в битву и действуют агрессивнее «Уимблдона» времен Винни Джонса».

Венгер назвал наброс коллеги нелепым, призвав к уважению, и на финише чемпионата Фергюсон все же похвалил конкурента за свежесть игровых идей и летом 1998-м тоже европеизировал состав, нацелившись на шведа Блумквиста и голландцев Стама с Клюйвертом.

Последний, правда, отказался от переговоров с «МЮ» и выбрал «Барсу», но это лишь усилило напор Фергюсона в борьбе за другого снайпера – Дуайта Йорка из «Астон Виллы». И тот с 29 голами стал лучшим бомбардиром лучшего сезона в истории «МЮ».

«В то время Ферги не любил Венгера, – признал вратарь «МЮ» 1991-1999 Петер Шмейхель. – Думаю, беспокоился, что Арсена будут считать более сильным тренером. Венгер превосходил нас тактически и происходил из среды, где играли более утонченно, поэтому в матчах с «Арсеналом» Ферги был особенно напряжен».

Тони Адамс назвал Фергюсона арсенальским менеджером во главе «МЮ»

Капитан раннего венгеровского «Арсенала» Тони Адамс в 1999-м сказал Фергюсону, что требл должна была сделать его команда, а не «МЮ», и услышал: «Окей, а мы должны были сделать золотой дубль в 1998-м».

«Однажды Фергюсон назвал меня игроком «МЮ» в майке «Арсенала», – добавил Адамс, – и я ответил: «А вы – арсенальский менеджер во главе «МЮ». Впервые он позвал меня через Брайана Робсона после нашего чемпионства-1991. Но в то время я погряз в пьянстве и сомневался, что выдержу в Манчестере без семьи и друзей.

Второе приглашение в «МЮ» поступило осенью 1996-го – когда я бросил пить, а в «Арсенале» появился Венгер. Я сомневался в новом тренере и размышлял об уходе. Думаю, Фергюсон хотел не только усилить «МЮ», но и ослабить «Арсенал».

Но в итоге мне более чем втрое увеличили зарплату, и я убедился, что «Арсенал» будет амбициозным и конкурентоспособным. К тому же в моей личной жизни многое менялось, и в карьере хотелось стабильности».

Наигравшись, Адамс стал тренером и учился в том числе у Фергюсона, который однажды посоветовал на лекции: «Выбирайте не клуб, а руководителя клуба». В 2010-м Тони выбрал президента «Габалы» Тале Гейдарова, но так перенервничал в Азербайджане, что оказался на приеме у кардиолога Уильяма Маккри.

«Он любит футбол и много говорит о вероятности сердечных приступов у тренеров, – сообщил Адамс. – По мнению Маккри, у Фергюсона вряд ли есть такой шанс, потому что он выплескивает гнев наружу. А вот приступ у Венгера более вероятен – он куда сдержаннее».

Венгер всерьез сказал, что конкурировать с «МЮ» «Арсеналу» мешает обилие лондонских дерби. Фергюсон посчитал это шуткой

После требла-1999 «МЮ» отказался от участия в Кубке Англии, старейшем турнире мира, ради экспериментального клубного ЧМ в Бразилии в январе 2000-го. Фергюсона и босса «МЮ» Мартина Эдвардса бурно критиковали за неуважение к традициям. Настойчивее всех – Арсен Венгер.

«Когда решение вступило в силу, большинство недовольных утихло и занялось своими делами, – отметил Фергюсон. – Но «Арсенал» и Венгер яростно жаловались на протяжении всего сезона-1999/2000.

Суть их недовольства свелась к тому, что сокращение матчей в домашних турнирах и восстановительный эффект двух-трех недель под бразильским солнцем дают нашим игрокам несправедливое преимущество.

Не знаю, с чего они взяли, что участие в Кубке Англии было такой уж проблемой для нас. В сезоне-1999/2000 больше матчей, чем мы, среди команд АПЛ провел только «Челси». Намек на то, что нам облегчили задачу, смехотворен».

Фергюсон привел в пример Межконтинентальный кубок в ноябре 1999-го. Спустя шесть лет он сменился клубным ЧМ, но в сезоне-1999/2000 разыгрывалось и то и другое. И все с участием «МЮ».

«Знаете, каково это – лететь во вторник в Токио на матч с «Палмейрасом», а на следующий день вернуться и в субботу сыграть в Премьер-лиге? – говорил сэр Алекс в 2000-м. – Наши конкуренты потирали руки, ожидая, что «МЮ» после возвращения из Японии потеряет очки, а мы разнесли «Эвертон» 5:1.

Что же до нашей поездки на клубный ЧМ, то она включала в себя не только отдых у бассейна, но также изнурительные перелеты и игры на жаре. В это время наши соперники по Премьер-лиге застопорились и упустили шансы обогнать нас».

Фергюсон назвал выдумкой слова Венгера о том, что отлучка в Бразилию помогла «Юнайтед» выиграть чемпионат-1999/2000, но еще более диким счел заявление, что в конкуренции с «МЮ» «Арсеналу» мешало обилие лондонских дерби.

«Сначала я подумал, что Арсен шутит, – признался Фергюсон в 2000-м. – Любой клуб выходит на игру против «МЮ» с особым настроем и не думаю, что наш матч, например, с «Эвертоном» уступает в интенсивности лондонскому дерби «Арсенал» – «Уимблдон».

Венгер разочаровывает меня, когда неохотно признает наши достижения. Сомневаюсь, что его придирки нравятся другим тренерам АПЛ. Удивительно, что он сомневается в справедливости нашего чемпионства-2000 при 18-очковом отрыве «МЮ» от «Арсенала».

Фергюсон мечтал переманить Виейра и обвинял Венгера в двойных стандартах

Через год Фергюсон опередил Венгера на 10 очков, а лучший игрок сезона Патрик Виейра заявил The Sun о желании покинуть «Хайбери»: «Хочу уйти, чтобы выиграть больше трофеев – не верю, что это удастся с «Арсеналом». Уж точно не в ближайшие годы. Смешно сравнивать нас с европейскими топ-клубами.

Вы не можете конкурировать с лучшими командами, покупая двух перспективных игроков (Джефферса и Ван Бронкхорста – Sports.ru), которые еще не проявили себя в АПЛ».

Через несколько недель «Арсенал» подписал одного из лучших защитников страны – Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма», сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в истории Великобритании. Заодно Венгер объявил, что не отпустит Виейра, и упрекнул «МЮ» в незаконных переговорах с Патриком.

В ответ Фергюсон, мечтавший объединить французского полузащитника с его любимым противником Роем Кином, обвинил «Арсенала» в двойных стандартах: перехватили Кэмпбелла у одного принципиального соперника и не отпустили Вийера к другому, хотя Патрик запросил трансфер.

После этого «Арсенал» – с новым капитаном Виейра – дважды обыграл «МЮ», заслужив аплодисменты завсегдатаев «Олд Траффорд», и стал чемпионом-2001/2002, но Фергюсон заявил, что лучшей в Премьер-лиге была его команда. Венгер парировал: «Каждый думает, что его жена – самая красивая».

Фергюсон и Венгер помирились в 2009-м, а через три года договорились о трансфере Ван Перси

В 2004-м «Арсенал» стал чемпионом, не проиграв за сезон ни одного матча, но в октябре феноменальная серия без поражений прервалась на «Олд Траффорд» – 0:2. Венгер и его игроки сочли незаслуженным пенальти, с которого Ван Нистелрой открыл счет, и устроили потасовку после матча.

«В раздевалке Ван Нистелрой пожаловался, что Венгер наехал на него после матча, – вспоминал Фергюсон. – Я тут же бросился к Арсену с криком: «Оставь моих игроков в покое!» Венгер никогда не умел проигрывать, поэтому был так агрессивен в тот день.

«Беспокойся о своих игроках, а не о чужих», – сказал я ему. Он посинел от злости и в ярости сжал кулаки, а я был абсолютно спокоен. У Арсена был пунктик насчет Ван Нистелроя: он сам мне говорил, что мог купить Руда, но решил, что тот не подойдет «Арсеналу».

Ну а через секунду после моих слов Венгеру я был весь в пицце».

Арсен добавил: «Мы не заслуживали поражения, поэтому после матча толкались и игроки, и тренеры, а Сеск Фабрегас бросил кусок пиццы, который попал Фергюсону в голову.

Та игра вошла в историю наших бурных отношений с «МЮ». Это был тяжелый удар для меня и команды. Мы знали, что хорошие времена прошли, и будет трудно вернуть бесстрашный дух, сопровождавший нас в победной серии. Мы были настолько подавлены, что стали часто терять очки».

«Арсенал» не проигрывал в 49 матчах подряд и хотел продлить серию до пятидесяти на «Олд Траффорд», – говорил Фергюсон. – Думаю, поражение затуманило Арсену разум. Тот день испортил наши отношения, и даже его его ассистент Пэт Райс перестал заглядывать ко мне после игр».

Осенью 2004-го противостояние Венгера и Фергюсона достигло пика и стремительно померкло.

«Все изменил Абрамович, – уверен защитник «МЮ» 1992-2011 Гари Невилл. – С приходом Жозе Моуринью у «Челси» появилась невероятная настойчивость в достижении цели. Это касается побед, трансферов и того, как они увели у нас исполнительного директора Питера Кеньона.

Раньше все думали, что для успеха в Англии нужны сэр Алекс Фергюсон или Арсен Венгер, которые доминировали в своих клубах и возглавляли их десятилетиями. «Челси» изменил и это. За 19 лет с Абрамовичем 13 разных тренеров взяли 19 титулов. До прихода Романа «Челси» располагал лишь девятью трофеями».

Если Фергюсон после появления Абрамовича снова адаптировал «МЮ» к новому конкуренту и выиграл 5 чемпионатов с ЛЧ-2008, то для Венгера чемпионство-2004 стало последним.

После 2:0 в октябре 2004-го Фергюсон проиграл Венгеру лишь 5 матчей из 23-х.

«Мы поняли, как противостоять «Арсеналу», – хвастался Фергюсон. – Нам нужно было не отбирать у них мяч, а перехватывать передачи. Мы заметили: получая мяч спиной к воротам, Фабрегас пасует партнеру, а затем разворачивается и обходит защитника, готовясь встретить ответный пас.

Мы говорили игрокам: «Держитесь рядом с бегущим игроком, а затем перехватывайте сделанную ему передачу». Дальше мы быстро контратаковали».

Фергюсон и Венгер помирились после победы «МЮ» над «Арсеналом» в полуфинале ЛЧ-2008/2009 и через три года дружески обсуждали трансфер Ван Перси.

Сэр Алекс чувствовал, что Арсен не хочет уступать «Сити» еще и Робина – после Адебайора, Коло Туре, Насри, Клиши – и уговорил отпустить лучшего игрока за £22,5 + 1,5 миллиона, хотя другой манчестерский клуб скорее всего отдал бы £30 миллионов (сказалось и то, что сам Ван Перси хотел именно в «МЮ»).

К первому приезду Робина на «Эмирейтс» в качестве гостя «МЮ» уже обеспечил титул, и Арсен настоял, чтобы его команда устроила сопернику чемпионский коридор. Последняя игра Венгера и Фергюсона завершилась вничью 1:1, но важнее, что их 17-летнее соперничество – большая победа АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason / Staff, Shaun Botterill / Staff, Alex Livesey / Staff, Graham Chadwick / Staff, Ben Radford / Staff, Ross Kinnaird / Staff, Clive Brunskill / Staff, Gary M. Prior / Staff, Clive Mason / Staff