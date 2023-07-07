33 комментария

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Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды

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Колонка Дениса Романцова. 

Не вернув Фернандеса, ЦСКА упустил возможность приблизиться к «Зениту» по глубине состава, но не стал слабее. Команда научилась играть без Марио и за год без него выступила лучше, чем в четырех последних сезонах с ним. С Мединой – другая ситуация. 

Хесус – более боевитая версия Красича и Миланова: универсал, который показывал хороший уровень почти на любой позиции в полузащите. Зимой 2022-го Медина был слегка в тени других новичков (Карраскаля, Языджи и Гбамена), но оказался более стабильным игроком и на дистанции принес больше пользы. 

11+8 в 40 матчах прошлого сезона – довольно круто для полузащитника, который полтора года назад виделся скорее работоспособным помощником, чем успешным организатором и завершителем атак. Потеря такого игрока – ослабление команды. 

То, что Федотов якобы испортил с ним отношения (из-за нежелания Хесуса играть левым латералем) и одобрил продажу в «Спартак» – скорее настораживает, чем облегчает восприятие трансфера. 

Понятно, что тренер работает так, как привык в «Оренбурге» и «Сочи», но есть подозрение, что в ЦСКА на одной только прокачке послушных работяг вроде Облякова далеко не уедешь. 

Без таких игроков, как капризные, но сильные по меркам РПЛ Карраскаль и Медина, обогнать «Зенит» со всеми его бразильцами – практически нереально. Пока же ощущение, что Федотов слишком бескомпромиссен со всеми, кто отличается от привычного тренеру типа игроков (Сутормин, Бурмистров итд). 

История про то, что ЦСКА получит 6+1 миллион за игрока, которого брал свободным агентом, кажется вторичной. А первичен все же – конфликт с тренером. Без него агент Медины не додумался бы предлагать его «Спартаку», а ЦСКА – продавать второго бомбардира ближайшему конкуренту. 

Понятно, что нового Эльма или Хонду – стоили как раз по €6 млн – ЦСКА сейчас уже не возьмет, а если кого и подпишет – ближе к концу трансферного окна (удивляют истерики фанатов, требующих трансферов в начале июля – тем более в 2023-м, тем более в санкционный клуб). 

А новая перестройка по ходу чемпионата – это риски. Риски потерь очков в первых турах, как в 2018-м, и того, что размен окажется неадекватным, как в случае Мусы/Траоре-2016 или Вагнера/Витиньо-2013. Да и вообще – для борьбы с «Зенитом» сильный новичок нужен ЦСКА не вместо Медины, а вдобавок к Медине. 

Даже без учета того, что уйти могут и Зайнутдинов с Чаловым, события последних дней – невозврат Марио и потеря Медины – намекают на то, что команда Федотова снова ограничится борьбой за второе место.  

Телеграм-канал Дениса Романцова

Агент форварда «Спортинга» Паулинью о переходе в ЦСКА: «Это было бы хорошо для него»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов

33 комментария

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LionKing
Бабаев пока команду окончательно не развалит, никуда не уйдет
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Александр Колчак
Единственное, что приятно, так это напрямик из ЦСКА угнать игрока, а все остальное... он явно не сильнее наших ребят: Зиньковского и Игнатова, и зачем нам такой дорогущих лавочник? Или теперь кого-то из наших в аренду? В общем, пока что максимально не обоснованный трансфер
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Владимир Молявин
Спасибо за статью. Хесусу удачи в Спартаке!!!
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apossym
Ответ Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
Прям вспоминаются покупки Адольфо, Фукса и прочие неликвиды. Как раз Медина, Карраскаль и Языджи были хорошими приобретениями в последнее время, но не сошлись характером с Федотовым.
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Тайосич
Ответ Александр Колчак
Единственное, что приятно, так это напрямик из ЦСКА угнать игрока, а все остальное... он явно не сильнее наших ребят: Зиньковского и Игнатова, и зачем нам такой дорогущих лавочник? Или теперь кого-то из наших в аренду? В общем, пока что максимально не обоснованный трансфер
У него в Спартаке был бы 3-й показатель за прошлый сезон. Лучше только Промес и Соболев.
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в.ч
Ответ Александр Колчак
Единственное, что приятно, так это напрямик из ЦСКА угнать игрока, а все остальное... он явно не сильнее наших ребят: Зиньковского и Игнатова, и зачем нам такой дорогущих лавочник? Или теперь кого-то из наших в аренду? В общем, пока что максимально не обоснованный трансфер
мне кажется просто рыжему удобно на родном языке говорить с ним. а игнатов это лавка железная, хотя иногда он стреляет
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Ильдар Фарукшин
Ответ Александр Колчак
Единственное, что приятно, так это напрямик из ЦСКА угнать игрока, а все остальное... он явно не сильнее наших ребят: Зиньковского и Игнатова, и зачем нам такой дорогущих лавочник? Или теперь кого-то из наших в аренду? В общем, пока что максимально не обоснованный трансфер
Я согласен с вами, но очень надеюсь Рыжий решал, то ему можно довериться. Были моменты в том сезоне выпускать было не кого
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Кирилл
Ответ apossym
И кто из них апз? Там цены повыше, чем на защитников. Мендес так и этих денег не стоит. А играть мы будем великим Зе, похоже. Ну и что что дерево, зато тренеру подходит.
Сейчас пошел слух, что ЦСКА очень заинтересован в Антоне Миранчуке и Жемалетдинове.
Если Локо вдруг согласится их продать, то это будет невероятная удача.

Надо ждать конца трансферного окна и тогда оценивать всю работу.
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Кирилл
Ответ apossym
И что нынче можно купить за 6 миллионов? Вернуть марадишвили?
Ну, например, вы знаете что ЦСКА взял трио Мендес - Роша - Мойзес в сумме за 6.8 миллионов (2.5 млн, 2 млн и 2.3 млн соответственно) ?

Если селекционная служба хорошо отработает, то не особо и будет заметна потеря Медины.

В прошлом году такая же ситуация была: в сезон вступали в ооооочень ограниченной обойме, но потом Федотову привезли игроков - итог все знают: второе место в чемпионате и победа в Кубке.
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Олег Кузнецов
Ответ LionKing
Бабаев пока команду окончательно не развалит, никуда не уйдет
Федотов работает как умеет,типа бескомпромиссный провинциальный чувак.
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трахтенберг месть коней
Ответ Metalloid
Бред, игрок даже не основы, таких найти не думаю, что проблема, а игроков надо брать новых, освежать состав.
лидер сезона -не основа? ну-ну)
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apossym
Ответ Metalloid
Бред, игрок даже не основы, таких найти не думаю, что проблема, а игроков надо брать новых, освежать состав.
С чего это Медина - не игрок основы? Вы футбол прошлый год смотрели? Второй бомбардир команды - не игрок основы.
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dronick
"это другое"
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в.ч
отличный игрок. очень рад трансферу. уверен в этом году они с пробегом наведёт шороху, если ещё и нападающий помогут, будет круто
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Ильдар Фарукшин
Если как заголовок для ЦСКА плохо, то как Спартаковцу бальзам по сердцу 😊
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Кирилл Расенко
И завтра Игорь Акинфеев переходит в ⚽️Локомотив
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Ленид Вилькин
Если по теме,потери :Фернандеса и Медины однозначно значимы для армейцев и можно предположить,что взят курс на экономию и для этого и приглашен тренер Федотов умеющий ставить соответствующую игру и если он с оставшимся составом займет прошлогоднее место,то это будет достижение....
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Никита Самарин
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