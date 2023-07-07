33 комментария

Колонка Дениса Романцова.

Не вернув Фернандеса, ЦСКА упустил возможность приблизиться к «Зениту» по глубине состава, но не стал слабее. Команда научилась играть без Марио и за год без него выступила лучше, чем в четырех последних сезонах с ним. С Мединой – другая ситуация.

Хесус – более боевитая версия Красича и Миланова: универсал, который показывал хороший уровень почти на любой позиции в полузащите. Зимой 2022-го Медина был слегка в тени других новичков (Карраскаля, Языджи и Гбамена), но оказался более стабильным игроком и на дистанции принес больше пользы.

11+8 в 40 матчах прошлого сезона – довольно круто для полузащитника, который полтора года назад виделся скорее работоспособным помощником, чем успешным организатором и завершителем атак. Потеря такого игрока – ослабление команды.

То, что Федотов якобы испортил с ним отношения (из-за нежелания Хесуса играть левым латералем) и одобрил продажу в «Спартак» – скорее настораживает, чем облегчает восприятие трансфера.

Понятно, что тренер работает так, как привык в «Оренбурге» и «Сочи», но есть подозрение, что в ЦСКА на одной только прокачке послушных работяг вроде Облякова далеко не уедешь.

Без таких игроков, как капризные, но сильные по меркам РПЛ Карраскаль и Медина, обогнать «Зенит» со всеми его бразильцами – практически нереально. Пока же ощущение, что Федотов слишком бескомпромиссен со всеми, кто отличается от привычного тренеру типа игроков (Сутормин, Бурмистров итд).

История про то, что ЦСКА получит 6+1 миллион за игрока, которого брал свободным агентом, кажется вторичной. А первичен все же – конфликт с тренером. Без него агент Медины не додумался бы предлагать его «Спартаку», а ЦСКА – продавать второго бомбардира ближайшему конкуренту.

Понятно, что нового Эльма или Хонду – стоили как раз по €6 млн – ЦСКА сейчас уже не возьмет, а если кого и подпишет – ближе к концу трансферного окна (удивляют истерики фанатов, требующих трансферов в начале июля – тем более в 2023-м, тем более в санкционный клуб).

А новая перестройка по ходу чемпионата – это риски. Риски потерь очков в первых турах, как в 2018-м, и того, что размен окажется неадекватным, как в случае Мусы/Траоре-2016 или Вагнера/Витиньо-2013. Да и вообще – для борьбы с «Зенитом» сильный новичок нужен ЦСКА не вместо Медины, а вдобавок к Медине.

Даже без учета того, что уйти могут и Зайнутдинов с Чаловым, события последних дней – невозврат Марио и потеря Медины – намекают на то, что команда Федотова снова ограничится борьбой за второе место.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов