9 комментариев

Новый тренер «Оренбурга».

До 2003-го иностранцы в РПЛ появлялись в основном такие, что об их существовании мы узнавали в момент приезда. Эрудированные болельщики кое-что слышали об Эгуавоне, Обрадовиче, Лекхето, Обиоре и Коромане, но по известности и цене их все равно не сравнить с Ярошиком, которого ЦСКА купил за $3,7 млн.

До ЦСКА Ярошиком интересовался «Спартак». Сам Иржи хотел в Италию или Англию

Иржи мы знали прекрасно – с 1999-го по 2001-й он трижды сыграл в ЛЧ против «Спартака». И если в ноябре 1999-го, когда «Спарта» победила 5:2, он появился лишь на последние 10 минут, то в следующих матчах выходил в центре полузащиты с первых минут – в паре с будущим игроком «Динамо» Мартином Гашеком.

Именно после его паса Петер Бабнич сравнял счет на 93-й минуте московской игры со «Спартаком» в октябре 2001-го.

– В «Спарте» вы начинали у будущего тренера «Зенита» Петржелы. Каким он был тогда? – спросил я Иржи в 2015-м.

– Очень жестким. Любил накричать, поругать опытных игроков, но меня почему-то сразу полюбил. Сказал: «Если увижу, что ты стараешься, дам тебе шанс». Я принял его условия.

Раньше-то за «Спарту» играли одни ветераны, до тридцати одного года никого не выпускали из команды. Люди десять лет играли вместе, постоянно выигрывали чемпионства, пробиться в ту команду было очень трудно.

Там было как в армии – я мыл за старшими бутсы, мячи, носил мячи на тренировку, таскал ворота на поле. Сейчас все поменялось – а жаль, некоторым молодым игрокам не помешало бы умение преодолевать трудности, через которые я прошел тогда в «Спарте».

– Какой была ваша первая зарплата?

– Когда в «Спарте» я подписал контракт на два или три года, мне дали €3 000 и пообещали еще €17 000 – когда сыграю 20 игр за основу. Но я был так рад попаданию в любимую команду, что было все равно, какие деньги. Кажется, на часть первой зарплаты сводил родителей на ужин, а остальное папа потратил.

– Когда вас впервые позвали в Россию?

– В 2002 году я получил вызов в сборную, и позвонил агент: «Можем договориться с московским «Спартаком». Мы тогда неплохо сыграли с ними в Лиге чемпионов. Я всегда уважал «Спартак», но слава богу, что мы с агентом выбрали ЦСКА. После того, как я переехал в Россию, «Спартак» перестал выигрывать чемпионаты.

– Ваша мама была против переезда в Москву?

– Она была недовольна. Не сказать, что она не любит русских, просто хотела, чтобы я играл на Западе, а не на Востоке.

Тогда были другие времена, в 2003-м чехи не ехали в Россию, это было чем-то неестественным, а сейчас наши игроки отправляются даже в Казахстан. Мама, кстати, так ни разу и не выбралась ко мне в Москву, а вот папа любит путешествовать, трижды был в России.

– Как вы покидали «Спарту»?

– Тогда мне было двадцать пять, я играл в сборной, в еврокубках, чувствовал, что пора уходить из «Спарты». Ходил за спортивным директором, за президентом, просил продать меня, они спрашивали: «Куда хочешь?» – «В Италию или Англию», – отвечал.

Все получилось очень быстро – я с братом и друзьями отмечал Новый Год, мне 20 раз позвонил спортивный директор: «Тебя хочет ЦСКА!» Я посоветовался с защитником «Динамо» Эрихом Брабецом, с которым мы жили в одной комнате в сборной, и третьего января полетел в Москву.

Ругаться по-русски Ярошика научил узбек Гейнрих

В первые два года во главе ЦСКА Евгений Гинер собрал почти всех звезд РПЛ не из «Спартака» и «Локо» (исключение: Соломатин, который выпал у Семина из основы, а у Газзаева вернулся в сборную) и вытащил несколько игроков из-за границы: Яновского из «ПСЖ», Нигматуллина из «Вероны» и Кузьмичева из киевского «Динамо».

Этого хватило для превращения в претендента на чемпионство, но после поражения в золотом матче-2002 назрел следующий шаг. Требовался более креативный центральный полузащитник, чем Лайзанс с Яновским, и в то же время – физически подходящий для газзаевского футбола, который Петржела называл конским.

«Спартак» не готов был заплатить за Ярошика больше $3 млн, другой претендент – «Лидс» – тянул с предложением, а Гинер дал именно столько, сколько просил президент «Спарты» Властимил Коштял ($3,7 млн) – к тому же сразу, а не частями.

Агент Ярошик Павел Зика говорил, что Гинер покорил всех скоростью и настойчивостью: дал Иржи пятилетний контракт на $800 000, бесплатные билеты в Прагу и «Мерседес», а его девушку Веронику пообещал устроить в одно из модельных агентств Москвы.

– Ваши первые ощущения от Москвы?

– Был мороз градусов 25-30. Я ужаснулся: если даже около взлетной полосы снег – метр в высоту, то что же будет на первом сборе в Железноводске (потом, правда, выяснилось, что это на юге).

Я вышел из самолета и, пока выгружались остальные пассажиры, стоял в середине автобуса рядом с дверью – как же страшно я тогда замерз! Помню, приехали из «Шереметьево», и у меня хотели взять интервью на русском, но я и двух слов связать не мог – ребята смеялись, интервью вышло вообще ни о чем.

Потом меня провезли по Тверской, показали город, заехали в японский ресторан. До того момента я не ел суши, но тогда был жутко голоден, объелся и мне было так плохо. Зато с тех пор полюбил японскую кухню.

– Самая низкая температура, при которой приходилось играть?

– С «Порту» в Лиге чемпионов-2004/05 играли при минус 14. Но я привык к русской зиме, она у вас сухая, ваши минус 10 – это как в Праге минус один. А когда у вас при морозе еще и солнце светит – вообще супер.

– Правда, что в вашем контракте были прописаны билеты в Прагу бизнес-классом в любое время?

– Я контракт до конца не читал, но Гинеру не обязательно прописывать что-то в контракте. Если он обещает, он это выполняет. Я действительно летал несколько раз в Прагу, но только в первые месяцы в ЦСКА.

– Каким был тот сбор в Железноводске?

– Утром бегали с утяжеленными жилетками, потом играли в квадрат, а вечером тренировались в бассейне. В квадрате я был худший в команде, зато хорошо плавал, и думал, что, раз в футболе тяжело, буду хотя бы плавать за ЦСКА.

Было трудно, но ко мне постоянно подходили пацаны из команды, спрашивали, как дела, мне это помогло. Я жил с узбеком Сашей Гейнрихом, он учил меня ругаться по-русски, а Веня Мандрыкин, Денис Попов и Сергей Семак, когда мы вернулись со сбора, устроили мне еще одну экскурсию по Москве.

Когда мы стали чемпионами, я пригласил всю команду в Чешский дом, на третью Тверскую-Ямскую, все приехали с женами, подружками, пили пиво, было весело.

В Москве Иржи не жалел денег, а перед игрой с «ПСЖ» в ЛЧ уговорил взять жен и подруг на сбор

В школе Иржи два года учил русский, а в Москве совершенствовал его не только в общении с Гейнрихом, но и у телевизора, когда смотрел «Фабрику звезд» и «Кто хочет стать миллионером».

Также Ярошик брали с собой на выезды русско-чешский словарь. Правда, читал его в автобусе и гостинице, а в самолете играл в шахматы – с тем же Гейнрихом, Соломатиным и администратором Александром Киселевым, который оказался самым сильным соперником.

Иржи так быстро освоился, что открыл счет в мартовском Суперкубке, а потом забил четыре мяча в четырех первых турах-2003. В частности, победный «Спартаку» на 92-й минуте. Все четыре мяча Ярошик забил в ворота у Восточной трибуны стадиона «Динамо».

Во втором круге Иржи вообще не забивал, но все равно стал с семью голами третьим бомбардиром ЦСКА в чемпионском сезоне-2003 – после Дениса Попова (8) и Ролана Гусева (9).

– Чем вам запомнился Валерий Газзаев?

– Любил пошутить, поиграть с нами в квадрат. Ему всегда нравилось, когда удавалось отдать передачу между ног тому, кто бегал за мячом в квадрате. Еще Газзаев смеялся, когда мы били по перекладинам: мы, игроки, никак не могли попасть, а помощник Газзаева Латыш попадал ну просто каждый раз.

– В ЦСКА вы стали получать во много раз больше, чем в «Спарте». Внутренне вы как-то изменились из-за этого?

– Конечно, в 25 лет в Москве с деньгами легко потеряться. Я не жалел денег – сами знаете, сколько там стоят рестораны, одежда. Живя в Праге, я говорил себе: до двадцати пяти я не считаю деньги, трачу, сколько хочу, а потом берусь за ум и начинаю экономить.

В Москве я отложил это до двадцати восьми. Потом до тридцати. Потом до тридцати трех. Так и не начал копить, зато поиграл в хороших командах, стал чемпионом четырех стран.

– Из-за поражения от «Вардара» в Лиге чемпионов-2003 вы не смогли сыграть против «Спарты».

– Да-да, все были мыслями в Праге, а споткнулись на македонцах. Но я даже был рад в глубине души, что так получилось – мне не хотелось играть против «Спарты» всего через полгода после перехода в ЦСКА, я вообще не люблю играть против бывших клубов.

А вот Газзаев был убитый после «Вардара», он думал, что у нас команда, которая может выйти в Лигу чемпионов. Он долго к этому стремился, но с этим «Вардаром» и у «Спарты» потом были огромные проблемы. А мы зато через год прошли «Глазго Рейнджерс», хотя в нас никто не верил.

– Заселение на базу за два дня до игры как переносили?

– Это было супер! Два дня до игры, два! Я читал, ходил в сауну, играл в бильярд. Всем говорил: «На нашей базе любой неумеха за месяц станет профи по бильярду». Карты были запрещены, поэтому мы все время рубились в бильярд. Устраивали турниры, но все стали такими мастерами, что трудно было определить победителя.

В «Челси», например, мы приезжали на стадион за три с половиной часа до игры, слегка перекусывали и оставались там до начала матча. Только в конце чемпионата перед важными играми заселялись на ночь.

– Когда Жорже сменил Газзаева, двухдневный карантин отменили?

– Конечно, у Жорже был совсем другой взгляд на футбол, сборы стали полегче. Акционеры ЦСКА хотели, чтоб командой руководил большой мастер, выигравший Лигу чемпионов, но слава богу, что он был в ЦСКА только полгода.

Он посадил на лавку меня с Оличем и ничего нам не объяснил. У него был переводчик, но это не то. Жорже говорил переводчику пять минут, а тот нам пересказывал это за несколько секунд. Это несерьезно, так нельзя добиться результата.

– Говорили, что через полгода после вас Гинер хотел купить Зденека Грыгеру, но тот выбрал «Аякс».

– Не, ЦСКА больше хотел Марека Янкуловского. Помню, Марек звонил мне, расспрашивал про ЦСКА и чемпионат России, говорил, что собирает вещи, потому что на вечер у него самолет в Москву. Но в последний момент он отказался, потому что появилась возможность перейти в «Милан» через год.

– Томаш Нецид вам тоже звонил?

– Нет, у него другой агент. Любош Калоуда тоже не звонил. Мне его немножко жаль. Он хороший добрый парень, дошел со сборной до финала молодежного чемпионата мира, но это совсем другой футбол – чтобы играть в ЦСКА, нужно быть большим мастером, а он им не был.

Карьера пошла на спад: приходишь в новый клуб – не играешь, в аренде тоже не играешь, это влияет на психику.

– Самая необычная история Лиги чемпионов-2004?

– Помните, как в последнем туре группового этапа Семак забил три мяча «ПСЖ»? После чемпионата был небольшой перерыв, и мы поехали готовиться к Лиге чемпионов в Марбелью.

Я посоветовал руководству разрешить нам взять жен и подруг. Поехало пять-шесть девушек – и им было весело, и нам. А после этого мы обыграли «ПСЖ» и попали с третьего места в Кубок УЕФА.

– А вы – в АПЛ. Правда, что в «Челси» вам дали такую же зарплату, как в ЦСКА, без повышения?

– Чуть-чуть все же повысили. Было так: я знал об интересе «Эвертона», но позвонил агент и сказал, что меня зовет еще и «Челси». Отказать им, тем более из-за денег, было бы глупо.

К переходу в «Крылья» Ярошика склонил Семак. В Самаре Слуцкий сделал Иржи центральным защитником

ЦСКА получил за Иржи €8 млн. Через три года, поиграв за «Челси», «Бирмингем» и «Селтик», Ярошик за €1 млн перешел в «Крылья» к Леониду Слуцкому, который ранее звал Иржи в «Москву».

Иржи признавался, что не проникся Шотландией и скучал по России, так что согласился на Самару, хотя раньше говорил, что не будет играть в российской провинции.

Интересно, что Ярошика уговорил Сергей Семак, который после «Москвы» тоже собирался в «Крылья», но получил более выгодное предложение от «Рубина».

У Слуцкого 31-летний Иржи часто играл в центре защиты, в паре с Александром Белозеровым, поэтому ограничился четырьмя голами за два года. В первый год Ярошик помог «Крыльям» занять шестое место, но следующий сезон омрачил финансовый кризис в клубе и скандальный матч в Грозном.

Иржи пропустил игру с «Тереком», получив перед этим четвертую желтую. За это, по словам Ярошика, Слуцкий выписал ему самый большой штраф в российской карьере и полторы недели с ним не разговаривал.

– Сильно переживали из-за истории с «Тереком» летом 2009 года?

– Ту игру лучше вообще не вспоминать. Человек играет, тренируется двадцать лет, а одна игра все портит. Ужасно, ужасно. Я недавно смотрел таблицу: до двенадцатого тура мы шли на первом месте. А с той игры начались все проблемы. Слава богу, что меня на ней не было.

В Самаре, когда я рассказал в интервью про задержки зарплаты, у меня в качестве штрафа сняли с контракта 70 %. Большие деньги! Но все равно – в «Крыльях» был лучший командный дух, лучший коллектив в моей карьере. После игр всей командой ходили на шашлыки, в боулинг, на пляж. Я жил с семьей на берегу Волги.

Однажды к Янику Коллеру приехали друзья из Чехии. Стали играть в пляжный волейбол. Договорились: кто проигрывает – ныряет в Волгу. А это март или апрель, представляете? Я умирал, чтоб не проиграть. В итоге эти друзья проиграли, немного выпили и полезли в Волгу.

Ярошик-тренер: хочет побеждать, показывая зрелищный футбол. Но пока чаще проигрывает

После «Крыльев» Ярошик провел пять лет в «Сарагосе», «Спарте» и «Алавесе», а потом стал тренером.

– Вы тренируете уже четыре года. Как пришли к тому, чтобы стать главным? – спросил я Иржи в феврале 2021-го.

– Сначала я помогал Давиду Голоубеку в молодежке «Спарты». Давиду сорок, он младше меня, но тренирует уже шестнадцать лет. Потом мы вместе переехали в «Слован» (Либерец), а оттуда в словацкий «Ружомберок». После этого я получил лицензию PRO и начал работать самостоятельно.

– Чем запомнилось тренерское обучение в Москве?

– Я доволен, что удалось поучиться в городе, с которым связано столько приятных воспоминаний, и заодно увидеть много знакомых лиц. Например, Семшова, Зырянова, Бояринцева.

В Чехии я учился на лицензии A, B и C, так что стремился расширить опыт и продолжить получать образование в другой стране. Чтобы познакомиться с другими мыслями, другим взглядом на футбол, – это полезно.

Я уже ощутил разницу между футболистом и тренером. Ты по-прежнему должен выкладываться на сто процентов, но раньше ты это делал два часа в день, а сейчас – двадцать. К этому надо привыкнуть.

И если понимаешь, что не готов посвящать себя тренерской работе круглые сутки, то и не стоит этим заниматься. Нужно начинать с нуля и снова вкалывать на полную катушку, окружать себя грамотными специалистами и набираться опыта.

– Как вы стали главным тренером чешского «Усти-над-Лабем»?

– Были и другие варианты, но я выбрал эту команду, потому что она из города, в котором я родился. Так что мне удавалось чаще видеть маму и брата. Но главное – из «Усти-над-Лабем» ушло 6-7 основных игроков, и я хотел помочь родной команде, а заодно протестировать знания, полученные в учебе и работе с Голоубеком.

«Усти-над-Лабем» – скромная команда с маленьким бюджетом. Я работал с молодыми голодными ребятами, которые очень внимательно меня слушали. Мы наладили тренировочный процесс, и все сложилось просто супер. Мы поднялись на третье место и показывали хороший уровень футбола.

Это мое тренерское кредо – не только добиваться результата, но и демонстрировать зрелищный футбол. В «Усти-над-Лабем» это помогло и мне как тренеру, и молодым футболистам, потому что за их игрой теперь наблюдают с интересом. Признаюсь: игра, которую мы показывали, радовала меня даже больше, чем набранные очки.

– Как вы из второй чешской лиги попали в «Целе» (действующий чемпион Словении)?

– Есть люди, которые помогали мне искать команды и раньше, когда я был футболистом, и теперь. Звонят время от времени и предлагают разные варианты продолжения карьеры. Во главе «Целе» стоит русский человек – и, видимо, он вспомнил меня и дал возможность возглавить эту команду.

– В тренерской работе применяете какие-то методы Валерия Газзаева?

– Футбол быстро меняется, и я если я буду тренировать по тем методам, то боюсь, что многим игрокам это не понравится. Я имею в виду работу на сборах. Сейчас они уже не такие длинные, как в середине нулевых. Стало гораздо больше тренировок с мячом.

С другой стороны, у Газзаева есть что почерпнуть в тактике и мотивации – как и у других тренеров, с которыми я работал.

– Будете провоцировать соперников, как Моуринью?

– Мне и самому интересно, как я себя буду вести через пару лет. Пока у меня такая же горячая кровь, как у Диего Симеоне, который летает на бровке. Как и Газзаев раньше.

Но хочется и спокойно сидеть на скамейке, как Гвардиола. Это придет со временем – возможно, когда проработаю в команде года три и игроки досконально изучат мои требования. Тогда я, наверно, успокоюсь.

– Тренер «Бирмингема» Стив Брюс однажды метнул в вас бутылкой в раздевалке. Вы уже кидали что-то в игроков?

– Нет, такого не было. Накричать в раздевалке я могу и сейчас. Ударить по столу или пнуть что-нибудь ногой – тоже нормально. Но специально бросать что-то в игроков не хочу. Вот если на последней минуте из-за глупой ошибки проиграем финал Лиги чемпионов, тогда, может быть, брошу.

PS. В «Целе» Ярошик не задержался. Проиграв 8 матчей из 12, он покинул Словению, а через полгода принял «Теплице» – аутсайдера чешской лиги – и начал c 8 поражений.

В декабре 2021-го Иржи перешел на игру в три защитника и начал побеждать, сохранив «Теплице» – клуб, за который он играл с 11 до 13 лет – в Высшей лиге. Летом 2022-го состав команды сильно обновился, что привело к 1:5 от «Слована» и 0:6 от «Славии» в первых турах.

Дальше Ярошик выдал 5-матчевую серию без поражений, но после зимней паузы все опять испортилось – 5 поражений и ничья в 6 матчах и общий счет 4:18. Иржи уволили после мартовских 1:4 от «Спарты» – первый и последний мячи «Теплице» пропустил от экс-форварда «Локо» Яна Кухты.

Тренерских успехов у Ярошика пока куда меньше, чем приятных воспоминаний о России.

Фото: Gettyimages.ru/Sandra Behne/Bongarts, Tim De Waele, Andreas Rentz/Bongarts, Dmitry Korotayev/Epsilon, Alexey Ivanov/Epsilon; РИА Новости/Владимир Федоренко, Александр Смотров, Владимир Вяткин, Дмитрий Коробейников; fkteplice.cz; East News/AP Photo/CTK, Alexandr Malachovky