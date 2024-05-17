38 мин.

«Как сразу после финала Кубка Стэнли я оказался в фарме – большая загадка». Максимально честный разговор с Худобиным

737

Пришел в «Полный контракт».

Возвращение Антона Худобина из-за океана – главный камбэк прошлого межсезонья в нашем хоккее. Тем удивительнее, что подписался он не в КХЛ – а сначала лигой ниже, став вратарем красноярского «Сокола». Только по ходу сезона он перебрался в «Сибирь», но и там его видели, скорее, в качестве внутреннего психолога команды – даже не бэкапом. И ведь при этом до конца так и не было понятно, почему Худобин так мало играл в последние сезоны в НХЛ.

Все эти ситуации – а также легендарный финал Кубка Стэнли-2020 в условиях пандемии – вратарь разобрал вместе с Максимом Гончаровым и Алексеем Потаповым в подкасте «Полный контракт». Полную версию вы можете посмотреть на ютуб-канале «Лед», а под видео – текстовый вариант разговора, в котором мы попытались собрать все самое интересное.

Менталитет, первый отъезд, язык

Потапов: Вот ты возвращаешься из Америки в Красноярск – это сильный контраст после переезда?

Худобин: Для меня контраста никакого нет по одной простой причине: ты знаешь, куда ты едешь. Во-вторых, 16 лет я каждый год улетал туда, настраивая себя на 9 месяцев работы. Сезон закончился, собрание провели, вещи собрал и, грубо говоря, на третий день я уже улетаю в Россию.

Гончаров: А у тебя никогда не было мысли, чтобы лето провести, не возвращаясь в Россию?

Худобин: Нет, ни разу.

Потапов: А остаться там?

Худобин: Такая была. Но когда я сделал операцию, то, получается, остался там за три месяца до начала сезона – думал, что чокнусь. Хотя Даллас – прекрасный город.

Потапов: А что произошло?

Худобин: Ну это мое мнение – вот как я это прочувствовал. Во-первых, социальная жизнь очень разная.

Допустим. Красноярск – маленький город. У меня есть товарищ, у него двое детей. Время 9 вечера. Я ему звоню: «Дружище, что делаешь?» – «Ничего. Одного ребенка покупал, другой – уснул. Сидим с женой чай пьем. А ты что делаешь?» – «Да ничего. Думал, на чай тебя пригласить» – «А ты где? Сейчас приеду». Просто спонтанно на 10 минут – посидели, поболтали. Он мне рассказал про свой спорт, я ему рассказал про свой спорт. Грубо говоря, обменялись какими-то новостями – и все.

Там такого никогда не будет. Ты должен заранее договориться с человеком о какой-то встрече. Если эта встреча важная для него, он пойдет тебе навстречу. Если нет, то...

Потапов: Это ты именно про американцев говоришь?

Худобин: Вообще в принципе про тех, кто там. В основном все ребята по кучкам своим: то есть финны – с финнами, шведы – со шведами, белорусы, казахи и русские – все вместе. Социальную жизнь как-то я там не понимал.

Гончаров: То есть менталитет вот этот не подходит?

Худобин: Менталитет мне не понятен. Ну вот встретиться просто шашлык пожарить…

Там делают же на гриле на газовом – мне он надоел. На нашей плазе, грубо говоря, можно выходить со своим мангалом: обычные угли, поджигаешь, обжигаешь и делаешь шашлык на обычных шампурах, не на сетке.

Потапов: Конечно. Запах же!

Худобин: Да. Я делаю шашлык. Сосед в том месте, где я жил на протяжении четырех лет, приезжает с работы там или еще откуда и говорит: «Блин, так вкусно пахнет». Я: «Заходи в гости, покушаешь» – «Сейчас приду». Приходит, шашлык попробовал: «Блин, так вкусно. А что ты маринуешь?». Я ему показал, говорю: «Все здесь местное, все эти приправы. Только я делаю в минералке. То есть лук с минералкой – и еще часа три, чтобы постояло мясо, мягкое стало, но я его кусочками делаю, не стейком, кусочками».

Гончаров: Я есть захотел за секунду ровно.

Худобин: И он попробовал и говорит: «Надо еще к тебе прийти». Как ты думаешь, через сколько он пришел?

Гончаров: Никогда?

Худобин: Не, через полтора года. Хотя я делал дома также, он подъезжал – я замечал. «Запарил. На тебе шампур, если хочешь» – «Нет, спасибо». «Приходи домой, покушаем» – «Сейчас-сейчас, приду, сейчас приду» – и все. И там полтора года приходил.

Потапов: А в Америку ты улетал из Магнитогорска?

Худобин: Да.

Потапов: Ты улетал туда с языком или без языка?

Худобин: С языком. Я же ездил до этого в Канаду: в 19 лет, в юниорку – вот тогда ехал без языка. Но когда едешь в юниорку, то тебе дают семью – и агент мой договорился с русской. Мама этой семьи была переводчиком в 1980 году, когда чемпионат мира проходил в Саскатуне – это Канада (вероятно, речь идет о МЧМ-1991, в 1980-м не было взрослого ЧМ, только Олимпиада в Лейк-Плэсиде, а молодежки разыгрывали титул в Финляндии – Sports), и она согласилась мне помогать в английском. Ну и я такой парень, что не мог сидеть... То есть со мной ребята разговаривают, а я: «А… м… а…» – и все. Я приходил домой, говорил: «Я вот хотел сегодня сказать вот это». Она отвечает: «Заведи себе блокнот». Я завел блокнот, написал какие-то там определенные фразы. Пришел на тренировку – показываю, типа, «Как твой день?», «Где ты вчера был?», «Какая сегодня тренировка?», «Когда мы уезжаем в поездку?».

Гончаров: То есть базовые вещи?

Худобин: Да какие-то базовые. И говорю ему: «Пиши» – так ручкой просто показываю, там же вопрос стоит. Он пишет мне на английском языке – отвечает на вопрос. Я прихожу домой после тренировки – она мне переводит ответ. Я сначала пишу на русском языке, что это означает, потом пишу латинскими как-то, что это означает, и пишу на английском транскрипцию, как это говорится.

Потапов: Вот это работа проделана. Обалдеть.

Худобин: На самом деле это не так трудно. Каждый день ты узнаешь по два-три вопроса – и оно идет-идет-идет. И ты видишь интерес со стороны ребят. Допустим, я там чудил на тренировках – они что-нибудь скажут по-английски, а я повторяю – непонятно, что сказал. То есть их это заводит, на тренировке какая-то энергия шла. Ну и как-то дальше так продолжалось – и, в принципе, я начал разговаривать.

А когда в «Магнитку» вернулся – у нас же Трэвис Скотт был вратарь. И мы с ним постоянно общались, разговаривали. И вот так я немножко набрался. А там у меня попались, слава Богу, хорошие парни по команде, которые мне помогали.

Потапов: А потом, расскажи, пожалуйста, ты съездил в Канаду...

Худобин: Приехал домой. Сыграл год – мы выиграли чемпионство, 3-2 по серии с Казанью – тогда еще до пяти побед было. Когда Ян Марек, царствие небесное, забил победный гол. Отыграл этот сезон и поехал. Позвонил агенту и родителям сказал, что у меня план таков: я с юниорки возвращаюсь домой, играю сезон и на следующий год подписываю трехлетний контракт [в НХЛ], потому что меня «Миннесота» уже зовет, а я хочу туда.

Просто у нас была договоренность с Геннадием Ивановичем [Величкиным], что я должен вернуться на следующий год. Тогда же не было соглашения между североамериканскими лигами и российской. То есть Геннадий Иванович подошел к отцу, ну и ко мне тоже подходил, говорит: «Я тебя отпущу, если только ты пообещаешь, что ты вернешься». Я говорю: «Все без проблем, я вернусь. Только дайте мне шанс съездить туда и сыграть один год, потому что мне нужно поиграть там».

Потапов: Никаких проблем, никаких препятствий не чинили тебя с отъездом?

Худобин: Нет. Мы же с ним договорились.

Гончаров: Получается, у тебя всегда была мечта играть в НХЛ? У тебя план был?

Худобин: План, конечно, был. И мы на чемпионате мира играли в Америке (молодежном, в 2005-м – Sports). То есть я понимал, что мне нравится и стиль игры, и вообще как там все происходит. И после того, как я съездил я в юниорку, то сказал, что буду играть по-любому там.

Потапов: А вот по подготовке, по работе была какая-то разница между Россией и Америкой? Что-то бросилось в глаза?

Худобин: Стиль игры разный – это во-первых.

Потапов: Тебе пришлось переучиваться?

Худобин: Мне не пришлось переучиться – мне пришлось учиться другим навыкам, которые в принципе в России не так важны. Вот, допустим, далеко ходить не надо: сейчас Федотов уехал в Филадельфию. Смотрели игры его?

Потапов: Я смотрел.

Худобин: Отскоков сколько от него? Очень много. Сразу же голы! То есть там не прощают это – там нужно съедать эту шайбу, либо правильно отбивать.

Нужно было этому научиться – от меня отлетало как от бревна. Поэтому постоянно после каждой тренировки мы тренировались с чехом Зденеком Бахэнски – он потом не заиграл нигде. Но умел четко бросать. «Вот сюда мне брось» – и он бросал мне 10-15 шайб четко, куда я показал. А я должен был сесть и так ее поймать, чтобы она от меня не отлетела.

И мы так работали постоянно. Над клюшкой работали, над катанием работали, над движениями, потому что быстрее все. Больше прямолинейных бросков, но и больше на тебя давление – сразу все на тебя едут. Поэтому пришлось учиться.

Хабы в ковид, Кубка Стэнли-2020, Кучеров

Гончаров: Хабы в 2020-м – как вообще было играть? Вся эта ковидная история… Вы же вообще не выходили?

Худобин: Мы из гостиницы не выходили. Вернее, вот есть резорт – он полностью забором закрыт. Вот ты можешь гулять по этому резорту только.

Гончаров: А там кто-то еще живет параллельно?

Худобин: Только команды. И персонал, соответственно – тот, кто с командой приехал. Ну и генеральный менеджер.

Потапов: «Команды» ты сказал?

Худобин: Да. Там же две разные конференции были. Одна конференция – Восточная – играла в Торонто, а другая, наша – в Эдмонтоне. В Торонто были два разных резорта – под каждый дивизион, а у нас был один. И мы, получается, все четыре дивизиона жили в одном резорте.

Потом, когда, по-моему, третий раунд начался, одну гостиницу у нас закрыли. Мы могли гулять с одной гостиницы в другую, но там идти 100 метров.

Потапов: С ума не сходил?

Худобин: Поначалу было весело, потому что было очень много народу. Реально, ну представляете: там команд 8 у нас в одном резорте, два ресторана. Каждый вечер все команды либо в одном, либо в другом. Друг друга все знают: я поиграл с кем-то, партнер играл с кем-то. И ты сначала сидишь за столом со своими ребятами из команды, а потом с этим пойдешь поговоришь, с другим поговоришь. Это было нормально. А на лед выходили – соответственно, уже делали свое дело.

Было тяжело, когда уехали команды и закрылась одна гостиница в резорте – у нас остался один ресторан. Дошло до того, что я, Денис Гурьянов и Саня Радулов приходили, нам приносили меню – а мы: «Не надо нам меню, мы все наизусть помним». Уже все и так знаешь, не надо ничего придумывать – вплоть до того, что созваниваешься с румсервисом, а они уже знают, что ты хочешь.

Гончаров: А что из развлечений-то было? Мне кажется, с ума реально можно сойти.

Худобин: Из развлечений компьютер я с собой брал, PlayStation, потом нам открыли – как прям из американского фильма про тюрьмы, где они играли – площадку спортивную. Серьезно. Зал там был, ты мог сходить на арену – пожалуйста, иди, тренируйся, сколько хочешь. Там было баскетбольное кольцо, фрисби был, еще деревянная штука такая с дыркой в ней – ты кидаешь мешки песочные. Потом ворота стояли с деревянными клюшками и пластиковыми шайбами.

Потапов: Неужели кто-то играл?

Худобин: Я с Саней Радуловым играл постоянно. А что? Ты уже не знаешь, ты с ума сходишь. Сколько там этот номер был по размеру у нас? Ну 20-25 квадратных метров.

Гончаров: По двое жили или по одному?

Худобин: Я один жил. Думаю, там расселились все по одному – честно, не помню, не буду врать. Но все равно – какая разница? Вечером у тебя стандартно: поговорить с Россией или глянуть какой-нибудь сериал, ложишься спать. Утром, если раньше встал – опять же, с Россией поговорил и пошел. Без проверки температуры ты никуда не пройдешь – сначала измерить надо. Температуры нет – пошел дальше тест сдавать. Тест сдал – и, если все нормально, проходишь дальше.

Гончаров: Вы же там долго были? Вы в финале играли – это полтора месяца где-то по сроку?

Худобин: Два месяца. Каждый раунд – две недели. Но мы первый раунд закончили в шести играх, второй раунд – в семи, а третий – в пяти.

Гончаров: То есть у вас особо не было перерывов?

Худобин: Да. Вот только после «Вегаса» мы финал ждали – как раз смотрели, как «Тампа» доиграет финал конференции: они играли дольше – и мы сидели просто ждали их. У нас было там на два дня больше.

Потапов: Антох, расскажи, пожалуйста, про, наверное, самый большой результат, который удалось достичь – игра в финале Кубка Стэнли. Расскажи про эту серию в плей-офф. Да, не удалось победить, но вот можешь рассказать про путь.

Гончаров: Что особого было в той команде?

Худобин: В этом коллективе, наверное, были все заодно. То есть был батька – Кори Перри. Плюс Джо Павелски, Джейми Бенн, Сегин, Андрей Секера – мы всегда его Андрюшкой называли – в принципе, постарше ребята. И всегда держали вместе. Неважно, выиграли или проиграли – все равно разговаривали, общались. Ну и плюс ты всегда в одной гостинице.

К тому же тренеры у нас придумали такую интересную вещь: перед каждой игрой родители одного из игроков готовили сюрприз – мы не знали, чьи именно. И мои передавали – даже стишок сказали на английском, папа шлем надел, мама блин с ложкой взяла. Это происходило после раскатки – перед обедом в день игры включали видео. Прошли, посмотрели разбор меньшинства, большинства, 5 на 5 – и дальше сюрприз!

Потапов: Вот умеет же они, а!

Худобин: А вообще в команде была вот именно сплоченность, такая была команда, что не нужно было поднимать чей-то дух. Все и так прекрасно знали, что мы делаем здесь. Не надо было кого-то заставлять, уговаривать, ругаться на кого-то.

Гончаров: То есть никто не выпадал из игры?

Худобин: Никто не выпадал. Все знали, что мы делаем, для чего мы сюда приехали. Не нужно было придумывать вообще ничего.

Какие-то моменты мы скорректировали. У нас, я помню, было собрание с тренером по защитникам. Когда мы пропускали с «Вегасом», он просил, чтобы защитник выезжал по прямой: допустим, перевод – а они треугольником играют – и пытается вывести его по прямой. Я говорю: «Нет, ты не можешь так делать» – «Почему?» – «Потому что я на игрока буду выходить. А если он на замахе – как, допустим, Кучер – отдаст прострельную, я уже ничего не сделаю».

Потапов: Это про большинство говоришь?

Худобин: Про большинство, да. И он говорит: «Нет, он должен проходить прямо». Я отвечаю: «Нет, он не должен проходить прямо» – «А что ты предлагаешь?» – «Пусть он остается в серединке. И в этот момент, как соперник замахивается, если защитник видит, что бросает – пусть бросает. Если видит, что соперник отдает передачу – на этот случай он здесь стоит». Все легко и просто. То есть это нужно было определить.

Потапов: А когда появилось вот это ощущение, что вы можете замахнуться на чашку?

Худобин: Да, наверное, когда мы с «Колорадо» сыграли так – мы подумали, что будем долго там. Знаешь, у нас был девиз команды: «We’re not going home» – «Мы не едем домой». Типа рано.

Гончаров: Слушай, а сложно было в этом хабе без зрителей играть? У вас же там вроде наряжали всю эту историю, чтобы это выглядело было более-менее нормально?

Худобин: Поначалу сложности были, а дальше они это все больше и больше продумывали. То есть по ходу пьесы они сделали в колонках шум, гул [болельщиков]. А мы же играем на одной арене – и, допустим, сегодня мы [номинально] на выезде играем в плей-офф, поэтому когда на наши ворота атаки идут, то как будто бы арена «Калгари» орет. И если забрасывает «Калгари» – включают их гонг.

Гончаров: Офигеть.

Худобин: Если по расписанию у нас домашний матч, то наш гонг при голе включают, ту музыку, которая у нас играет, когда мы забиваем гол.

Потапов: Антон, и про финальную серию. Ты вот уже говорил, что, допустим, там Кучеров будет стоять. Вот ты можешь рассказать вообще, что не удалось против «Тампы»?

Худобин: Во-первых, мы ждали их [когда они закончат серию]. Во-вторых, эта ситуация с травмами…

Я узнал, что это значит, когда в 2013 году мы проиграли финал против «Чикаго». Я не понимал сначала, что происходит – мне потом объяснили ребята. У нас выпал один кусочек из всей картинки пазла в третьем раунде, когда Женька Малкин щелкнул Кэмпбелла – тот сломал две кости. И вот этот кусочек из пазла команды тогда вылетел – и все, у тебя уже не цельная картинка.

Сейчас же принято везде – то, что пришло оттуда – собирать пазлы кубка. И вот у команд так же: когда вылетели кусочки у тебя – из-за каких-то травм – ты не можешь их дополнить другим кусочком. Соответственно, травмы везде дают о себе знать. И вот не хватило именно 100% игроков, которые могут выстоять.

Гончаров: А ты говоришь, что вы ждали их – это тоже сказалось, да? Лучше играть постоянно?

Худобин: Лучше играть! Потому что уже так надоело… Мы единственной командой остались, представляешь? Гостиница в 25 этажей, мы одна команда – нас там разбили на 3-4 этажа, мы ходили друг к другу. Персонала никого нету, тихо, спокойно – все уехали. Мы вот реально теперь как из фильма в тюрьме. Мы ходили то в баскетбол играть, то в хоккей: Саня на воротах – я ему бросаю.

И вот этого, наверное, не хватило. Ну – и все-таки отдать им должное – они сильнее были. Были сильнее. У них все отлажено намного лучше. Система, они переиграли нас системой.

Потапов: А вот пазлы, про которые ты говорил – у них вот эта картина была целиком?

Худобин: У них вся картинка сложилась, все у них сложилось. Они были сильны во всем. У них тренер был сильный, он знал, какую систему преподавать. Если, допустим, мы выиграли первый матч, то он знал что сделать, чтобы выиграть второй, третий, четвертый. Потом мы выиграли шестой. Ну а потом шестую уже никаких шансов больших не было – они просто понимали, что надо сыграть в систему правильно: «Мы забьем один, но нам самое главное не пропустить». И все.

Потапов: Куч хорош?

Худобин: Очень. Он меня затрахал в тот плей-офф.

Потапов: А в чем феномен? Вот на него смотришь, – и он не такой габаритный как будто бы...

Худобин: Я считаю, что он работяга просто. Очень сильный работяга. Он работает – и ему все мало и мало, и мало. Работает и работает, и работает, и работает. Он уже знает, что ему приносит пользу – поэтому он просто дальше продолжает над этим работать. И он знает свои минусы, над чем тоже нужно поработать, чтобы не ухудшить их совсем. И как доработать плюсы, чтобы становиться все лучше и лучше.

Потапов: Ну вот ты считаешь, что это работа? Не талант?

Худобин: Это все вместе. В совокупности. Я не знаю ни одного игрока, который суперталантливый, но суперлентяй. И суперигрок при этом.

Потапов: А вот сказал, что Куч тебе поднадоел изрядно в этой серии.

Худобин: Ну да, он разговаривал со мной.

Потапов: Разговаривал? В голову залезал? А ты как реагировал? Улыбался?

Худобин: Ну один раз. Есть же такие моменты, когда не стоит об этом говорить. То есть это такие слишком личные моменты. После них я немножко вскипел. Но, может быть, он и хотел это сделать.

Гончаров: А лично ты с ним знаком? Хорошо?

Худобин: Да, нормально.

Гончаров: И при этом он все равно на тебя пытался что-то...

Худобин: Ну в плей-офф уже, думаю, нет совсем дружеских отношений, вообще никаких. В регулярке – как-то еще более-менее, но в плей-офф, особенно в финале, нет.

Потапов: Кто из игроков НХЛ доставлял тебе больше всего проблем? Броском, габаритами, вставал перед тобой, может? Или под кожу залезал, общался с тобой. Самый неприятный может быть?

Худобин: Кузя – когда мы играли, бывало, он залазил под кожу частенько. Саня Овечкин залезал под кожу. У других ребят, которые американцы, канадцы, простой подкол: «You fucking russian» – «So fucking what? You fucking canadian». И что из этого? Я, #####, русский, а ты, #####, канадец – и в чем прикол? То есть я этого не понимал никогда.

Потапов: Я не понимал, знаешь, когда: у них же есть этот прикол там про маму что-то сказать. «Это я твою маму, я с твоей мамой…»

Худобин: У меня был один такой игрок, который про маму сказал пару раз. Пришлось ему в нос ударить.

Потапов: Одноклубник?

Худобин: Одноклубник. Потом это было и во взрослом хоккее профессиональном – тоже были такие разговоры. Но я определенно дал знать, что об этом не стоит говорить. Ко мне подошли старшаки, спросили, что случилось – я объяснил ситуацию, поговорили с ребятами, дали им знать. И на этом все закончилось.

Потапов: Просто для них это как «Привет, дурачок» – безобидно.

Худобин: Да. У нас же мы не можем сказать про родителей – неважно, плохие они или хорошие, ты не имеешь права про них ничего говорить. Вот они плохие у тебя, хорошие или, я не знаю, богатые, бедные – без разницы. Я не говорю про твоих родителей ничего. Все это…

Гончаров: …табуированная история.

Худобин: Да. Это определено с самых школьных лет.

Партнеры, отношение, «Даллас»

Гончаров: У тебя такой путь – ты во всех лигах там поиграл: ECHL, АХЛ, НХЛ. А в чем вообще разница, можешь рассказать? Потому что в ECHL (Лига Западного побережья, третья по рангу профессиональная лига в Америке – Sports) же дичь, по-моему, творится какая-то?

Худобин: Я приехал в эту лигу, выиграв чемпионство в лучшей лиге России – для меня было очень дико на все это смотреть: как люди ведут себя, что они делают. Допустим, завтра игра: «Пошли в 10 пива выпьем?». Где-то, может быть, это нормально, но я приехал из России: если завтра игра, а ты бокал пива выпил – значит, плохо сыграешь. По-другому никак. Я приехал – пацаны говорят: «Завтра тренировка, пойдем пивка попьем, мясо пожарим» – «Какое пивко? Завтра тренировка».

Понятно, что потом ситуация там менялась со стечением обстоятельств, но ребята там играют вот за те денюжки, которые они могут заработать. И некоторые остаются там – то есть подписывают контракты так, чтобы не ехать даже в АХЛ!

Потапов: То есть для них это потолок, они это понимают – и их все устраивает?

Худобин: Я знаю сам примеры хороших ребят, которые могли быть, допустим, середнячками в АХЛ. Могли зарабатывать такую же зарплату, как в ECHL, но при этом дать себе шанс сыграть хорошо и прыгнуть, заработать больше. Но договаривались с клубом ECHL на эту же сумму. Плюс такой игрок договаривался о хороших конкретных бонусах, если заработает энное количество очков. И они оставались, просто чтобы это была как страховка: «Кто знает, как пойдет в АХЛ – сломают меня там/не сломают, понравлюсь я тренеру/ не понравлюсь. А здесь у меня гарантия на бумаге».

АХЛ же – это рубилово. Нормальное хорошее рубилово, потому что ребята хотят пробиться в состав. Не вызывают 20 человек каждый год – вызывают одного-трех, максимум пятерых за сезон. Вот у пятерых есть только шанс – соответственно, каждый рубится: «А, может быть, я в числе этих пяти?». В ECHL меньше рубилова, потому что знают, что вызовут одного, ну, может быть, двух: «Зачем мне убиваться, усираться? Если я понадоблюсь, меня в любом случае вызовут».

Гончаров: Там пацаны, короче, кайфуют просто.

Худобин: Да. Игр меньше, переездов меньше – поэтому они в принципе отдыхают и кайфуют.

Потапов: Антох, а как у тебя складывались отношения с напарниками по команде? Вот даже в тот год, когда ты доходил до финала, какие у тебя взаимоотношения были с партнерами?

Худобин: С вратарями? У меня, слава Богу, всегда были хорошие отношения, потому что я всегда знал, что это мой партнер – мы делаем одну задачу. То есть нам нужно выигрывать матчи и ловить шайбы.

У меня не было какой-то недружелюбности или какой-то зависти к другим вратарям. Может, у них была – не знаю. Но у меня было всегда просто.

Почему мне нравилось с Раском? Во-первых, нравилось на него смотреть: тем самым я подмечал у него лучшие качества, проявлял их в себе. То есть он даже, может быть, делал меня лучше, чем я сам. Понимаешь?

Чем мне нравилось играть с Кэмом Уордом? Во-первых, у него стиль игры похож на мой – то есть это еще тех годов. Опытный вратарь, характерный. Он мог и так сыграть, и так сыграть.

Потом я вернулся в «Бостон», потому что за «Анахайм» вообще сыграл 9 матчей – опять, Туукка Раск, с которым мы вместе и на ужины ходили, и отдыхали, и в баню к нему приезжал. Он финн, любитель бани, и в баню мы приезжали париться – мы дружили, хохотали на тренировках, на играх друг друга поддерживали и так далее.

Бен Бишоп – опять же, суперталантливый вратарь! Мне нужно было подсмотреть, что он делает, исходя из того, что я маленький вратарь. У нас была здоровая конкуренция на тренировках – я не знаю, может быть, у него что-то есть.

Потапов: А как же конкуренция вот эта вот?

Худобин: А конкуренция – на тренировке, на льду.

Опять же, у меня разные были ситуации. Например, я шесть матчей подряд выиграл – мне сказали: «Слушай, пойми, мы платим вратарю намного больше, чем тебе, поэтому следующие две игры, руководство сказало, будет он играть».

Потапов: Слушай, а как же вот эти истории в НХЛ, когда «мне без разницы, какие у тебя контракты, мне без разницы, кто ты по национальности – будет играть тот, кто сильнее».

Худобин: В моей карьере это было все с ног на голову. Вот, честное слово, когда даже в последние годы был в АХЛ и когда у меня зарплата была в 40 раз больше, чем у другого, мне говорили: «Тут молодого надо как бы наиграть. Ты посиди, отдохни». Именно у меня так было.

То есть я в одном случае выигрываю 6 игр матчей, играю, все здорово – почему меня меняют? Но мне говорят: «Слушай, ты извини как бы, но надо вратаря поставить – он больше зарабатывает». А тут – наоборот все, и причем у меня классно идет… Я пишу сообщение вечером – это вот недавно было: «Что-то со мной никто не разговаривает. Я же завтра играю?» – «Да нет, завтра молодой играет» – «В чем проблема?» – «Чемпионство выигрывают два вратаря». А идет октябрь только.

Потапов: Вдолгую пошли. Готовят уже.

Худобин: Я говорю: «Вы о чем? Какое чемпионство? Мы в октябре, мы сезон только начали. Давайте до плей-офф сначала дойдем».

А в «Каролине» когда я играл, там так было: Кирк Мюллер сказал в тренинг-кемпе, кто будет лучше, тот и будет играть. А в «Анахайме» у меня было наоборот. Мне Брюс Будро сказал: «Вратарь, который играет на ноль, автоматически играет следующую игру!». Я сыграл на ноль – и автоматически не играл следующую игру.

Гончаров: Я по карьере все буду спрашивать, потому что мне интересно. У тебя никогда не было желания вернуться в Россию, раз тебя там спускают в фарм?

Худобин: У меня было это два раза.

Потапов: Псих был или нет? Эмоции?

Худобин: Больше не псих, наверное. Один раз папа спросил: «Может, хватит тебе играть?» –  «Нет, не хватит. Я тебе сказал, что в НХЛ буду играть – значит, буду играть в НХЛ». На тот момент был мой четвертый год в АХЛ уже.

А второй раз – у меня был офигенный сезон. Потом меня отправили в фарм-клуб, когда у меня статистика была там 90,9-91,0% [отраженных бросков] – то есть с такими цифрами не отправляют в фарм-клуб. Потом меня не обменяли – знаю, что должны были. Куда – это пусть утаит история, как говорится. Меня не обменяли, потому что мне четко сказали: «Мы знаем, что, если ты перейдешь в эту команду, ты нас выиграешь в плей-офф». И у меня закончился контракт. И я сказал этому человеку: «Спасибо большое, что ты мне похерил всю мою энхаэловскую карьеру». Приехал в аэропорт, набрал своему товарищу: «Ну что ж, думаю, что я возвращаюсь домой. Начинайте работать». А через 20 минут мне позвонили с другого клуба [НХЛ] и сказали: «Мы тебя на два года хотим». Я садился самолет в Лос-Анджелесе, а когда приземлился, у меня контракт уже лежал на почте. Я не мог отказаться от этого никак.

То есть вот такие мысли были, а после вот этой ситуации не было мыслей. Даже до того, как меня спустили в фарм последний раз, я сказал, что доиграю свой контракт честно. На то, что я заработал, я доиграю и поеду домой.

Потапов: Антон, а вот с точки зрения психологии как ты себя чувствовал? Финалист Кубка Стэнли, следующий сезон – и в итоге через два-три года ты в России, в Новосибирске.

Худобин: Во-первых, после этого трехлетнего контракта я и так собирался возвращаться в Россию. Уже хотел, у меня это был план.

А вот то, что случилось именно после того финала, после ровно трех месяцев от него: как все это происходило в команде и как я оказался в фарм-клубе – это для меня, наверное, большая загадка до сих пор. Я бы хотел узнать. На самом деле мне хотелось бы с кем-то поговорить и узнать, что мне скажут. Как такое произошло? Кому я дорогу перешел?

Потапов: Просто ребята, которые к нам приходят – тот же Наиль Якупов, Ваня Телегин были –  они рассказывают об этих играх закулисных, которые происходят в НХЛ. И то есть у тебя осталось вот этот троеточие непонятное?

Худобин: Вообще непонятное. Вообще непонятное! Меня со следующего сезона, с первой игры, начали просто… «Ты у нас второй вратарь – и все». Я играю – меня садят, я играю – меня садят.

Гончаров: А ты не пытался разговаривать, узнавать: почему, как?

Худобин: А как ты там узнаешь? Они говорят, что все хорошо.

Гончаров: Это стандартно, да.

Худобин: «Все хорошо, ты классный чувак».

Потапов: «Мы на тебя рассчитываем, ты нам нужен».

Худобин: Меня в сборную не отпустили.

Потапов: Теряется уверенность в этот момент?

Худобин: Тут начинаешь еще больше тренироваться. Но потом, когда подписывают еще других вратарей, зная, что у меня контракт еще на два года, плюс есть еще вратарь, которого они будут 100% рассматривать как потенциального №1 в будущем, возникает сразу же вопрос: «А что происходит?».

Конечно, у меня все спрашивали, все писали, я хотел отогнать эту мысль, но у меня засело это внутри – я понимал, что что-то не так происходит, но слили меня очень быстро даже.

Потапов: Мы как-то обсуждали тему, что любого хоккеиста можно убить. Вот они же этим и занимались целенаправленно?

Худобин: Я могу только рассуждать – не могу сказать по факту, потому что я этого факта не знаю. Может быть, они хотели, чтобы я психанул и сказал: «Ребят, да иди оно все в жопу, я поехал обратно в Россию» – соответственно, так освобождалось бы энное количество денег. Может быть, они хотели каким-то образом меня воспитать или что-то мне показать, проучить меня там или еще что-то сделать, чтобы я заиграл как-то. Но как я могу заиграть, если я не играю?! На тренировках показывать? Одну тренировку, две тренировки, три тренировки, четыре тренировки – а потом я вообще не мог показывать, потому что есть два вратаря, которые тренируются, а третий вратарь стоит возле этого и курит свой набалдашник.

Потапов: И насколько тебя хватило сопротивляться?

Худобин: А я не сопротивлялся.

Потапов: Это же заканчивается рано или поздно. Ты понимаешь, что будешь доказывать на тренировках, ты пытаешься, на тебя никто не обращает внимания…

Худобин: Да, у тебя сдувается все на свете, ты выходишь на игру – и тебя просто после одного гола меняют. Что ты думаешь? У тебя просто опускаются руки. Думаешь: «Буду кайфовать на тренировках» – и начинаешь так болтаться, кувыркаться, отдыхать. Ну это как бы защитная реакция твоя. Ты просто хочешь найти этот кайф и абстрагироваться от этих всех серьезных вещей. У меня было так.

Потапов: А ты чувствовал себя частью команды в этот момент?

Худобин: Нет. Там все происходило так, что… Опять же, за четыре года [в команде] не стало Ничушкина, Радулова, Худобина, Гурьянова...

Потапов: Подумайте сами.

Гончаров: Совпадение? Не думаю.

Худобин: Это факт.

Потапов: Как будто бы курс взяли.

Худобин: Совпадение ли это, стечение обстоятельств ли это, игра наша или еще что-то – я могу только рассуждать. Но вот эти вещи на глазах просто произошли и все. А как там у них, я не знаю.

«Сибирь», скандал, ВХЛ

Гончаров: Слушай, а какие сейчас вообще мысли? Думал уже об окончании карьеры или еще играть хочешь? Вообще какая ситуация на данный момент?

Худобин: Честно, очень хочу сыграть. Я в прошлом году готовился, я сейчас готовлюсь. Хочу сыграть – и в прошлом году больше хотел играть. Я был готов помочь «Сибири» и хотел помогать «Сибири». Но случилось, как случилось. Опять же, это видение других людей.

Потапов: А ты приехал уже после смены тренера? После Дэвида Немировски?

Худобин: Нет. Я не приезжал к Немировски, но с Дэвидом разговаривал лично, спросил: «Это твоя инициатива была?» – «Нет, не моя. Мне сказали, что есть такой вратарь. Спросили, нравится ли. Согласился».

Я сел в машину – мне позвонили, сказали: «Помоги. Вот тебе такие деньги» – «Ладно, поехали». Была договоренность помочь, я приехал – и у нас немножко не получилось.

Потапов: Красоткин был первым номером?

Худобин: Да.

Потапов: А ты приехал, увидел Антона – были какие-то, может быть, дыры, недочеты, с твоей точки зрения, с которыми ты мог ему подсказать что-то, помочь? Может быть, он сам подходил к тебе спрашивал?

Худобин: Я ему это говорил. Не буду это озвучивать, потому что ему еще играть в России, а у нас в зрителях ребята[-хоккеисты].

У каждого вратаря есть дыры, у каждого вратаря есть недочеты. И эти недочеты можно исправлять – и становиться лучше, как мне тренер по вратарям в Бостоне говорил, когда мы делали Reverse VH (кто знает вратарскую школу – это простая вещь, когда к штанге ты садишься одной ногой вверх и закрываешь, грубо говоря, ближний угол). Говорю ему: «Я не делаю это, ты отстань от меня. Ты что хочешь, чтобы я был идеален?». Он: «А почему бы нет? Почему ты как вратарь в своем арсенале не можешь иметь все, что есть во вратарской кухне?».

Это хорошие слова – и я тогда задумался. Но у каждого вратаря – это же живой человек – у него есть недочеты, у него есть ошибки. У защитника, у нападающего – у всех, но если ты хочешь учиться – ты научишься, не хочешь – не научишься.

Потапов: А как тебе Новосибирск? Расскажи, пожалуйста. Это же тоже не очень тепло, как и Красноярск?

Худобин: Я приехал как раз, когда -33-35 °C там стояло. Ну что? Ну холодно.

Потапов: Антон, ты же был в этот момент, когда «Сибирь» лишилась четырех очков? При этом стремились попасть в плей-офф. Как эта гонка ощущалась и как команда ощутила отбор вот этих очков?

Худобин: Конечно, они ударили сильно. Просто, исходя из того, что ребята начали говорить…

Я же не был с начала, я только начал узнавать команду. Когда забрали эти четыре очка, я не понял, что происходит. Мне говорят: «Гордеев, он легионер» – «Подожди, в смысле? Где он легионер? Что он? Как он? Русский парень же вроде» – «Нет, у него там спортивное гражданство» – «#####, слушай, ну ладно».

Тут начали собрания собирать. Одно собрание, второе: «Вы, ребята, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь». Я потом с ребятами разговариваю: «Ну а что расстраиваться-то? Давайте просто сейчас примем тот факт, что нам осталось 20 матчей – и нам их нужно выиграть. У нас других вариантов нет, потому что нам четыре очка, по всей видимости, не вернут». Разговоры, разговоры, разговоры, разговоры. Я со стороны это все смотрю, смотрю, смотрю. Мне это окончательно надоело. Я собираю ребят на обед и начинаю говорить.

Гончаров: Слишком внимание акцентировано было на этом?

Худобин: Ну да, много об этом разговаривалось. Грубо говоря, мы как команда отошли. Они-то уже полчемпионата сыграли, в тот момент были в восьмерке, а тут все забрали. А я приехал-то на середине сезона – понимал, что нужно залезать в плей-офф. Приехал с таким настроем, что мне нужно сейчас помогать пахать и работать всем до конца, до самой последней игры регулярки, нужно думать только о том, чтобы выигрывать, выигрывать. Все на позитиве.

И как бы эта ситуация подшатнула команду. Я ребят собрал, говорю: «Пацаны, слушайте, вариантов других нету. Я понимаю, есть там финансовые дела и так далее, тому подобное. Но давайте говорить о том, что в любом случае в хоккей-то нужно играть, потому что без побед и контрактов не будет».

Вроде бы я донес до них это, вроде бы поговорил, вроде получилось. Начали выигрывать.

Потапов: В определенный момент у вас был такой скачок эмоциональный.

Худобин: И потом все вернулось на круги своя, как говорится.

Потапов: А как тебе коллектив? Вот ты приехал…

Худобин: Мне – здорово, все понравилось. Ребята молодые, амбициозные, адекватные. Я не увидел ни от кого какой-то звездности или понтов каких-то, каких-то левых разговоров за глаза, чтобы кто-то с кем-то поспорил. Был хороший нормальный коллектив внутри команды.

Ну и мне руководство говорило о том, что я должен еще больше сплотить. То есть я больше разговаривал, разговаривал – ребята вроде прониклись ко мне. Поэтому я уже даже потом старался, когда не играл –  все равно приходил, говорил: «Ребята, ну как тренер – тут уже решение не мое, я не знаю, там что происходит. Самое главное – я с вами, я хочу реально, чтобы вы выигрывали». Ребята слушали, нормально было.

Гончаров: Слушай, а на следующий год ты готов в Вышку поехать опять так же? Потому что когда я увидел, что ты подписал в Вышке, у меня был один вопрос: «Зачем? Для чего тебе это?».

Худобин: Во-первых, нужна была игровая практика. Я не подписывал контракт – я думал, что этим самым я помогу себе держать форму.

Потапов: А ты поездил по городам в ВХЛ?

Худобин: Да.

Потапов: Как тебе?

Худобин: Я вам честно говорю: я кайфанул. Во-первых, была очень классная погода. У нас первый выезд – мы поехали в Набережные Челны и Ижевск. Я прям кайфанул. Еще Пермь как раз – меня там не было еще с юниорки. Перелеты – окей: перелеты, переезды тяжелые. Но я с пацанами, варка внутри команды, с ними поболтать. Сама движуха эта хоккейная – мне по кайфу было.

И получалось как: поездка в Норильск. Сервисмен и администратор приходят, говорят: «В Норильск ты не полетишь, наверное». Я говорю: «Полечу».

Потапов: То есть у тебя была возможность не лететь.

Худобин: У меня была договоренность, что я, в принципе, мог домашние матчи только играть, но я не хотел этого делать, потому что, во-первых, это некрасиво. Все-таки ты либо с командой, либо не с командой. Понятно, что у меня есть какие-то регалии, но надо быть честным: ты выходишь все-таки в команде играть.

И в конечном итоге тут Норильск. Я говорю: «Нет, я лечу». Мне говорят: «Нафиг тебе это надо? Тем более летим на один день». – «Я хочу город посмотреть, хоть понять, что такое Норильск, почему все про него говорят». И все – я слетал, посмотрел, и после этого была такая тяжелая поездка, там переезд был такой.

Я сижу, думаю: «Блин, эти поездки уже надоели. Может, не ехать в эту поездку?» И тут бам-бам-бам – за три дня я подписываю с «Сибирью». Подписываю и в 9 вечера стартую в Новосибирск – в ночь поехал, там 800 километров. Закинул вещи – и все. А они [экс-партнеры по «Соколу»] в 6 утра полетели там куда-то, чтобы поехать куда-то в Воронеж, вот в ту сторону.

Потапов: Ну ты сначала на лошадях, потом паром, фуникулер, трамвай, три пересадки на метро – и ты на месте.

Худобин: И причем, знаешь, самое интересное: руководство хочет – а то билетов нет, то не на всех билеты есть, то там пять человек едут в одном вагоне, десять человек – в другом. Как бы покупают билеты, стараются – а не сделать никак.

Гончаров: Короче, ты кайфанул с Вышки, да?

Худобин: Я кайфанул от того, что просто с пацанами поварился. Во-первых, был Челябинск – а я давно в Магнитогорске не был, у меня друзья приехали, я увиделся с ними. Вообще просто было интересно, что такое Высшая лига на самом деле. Или как она сейчас: Всероссийская называется?

Потапов: Я продолжаю «Вышка» называть.

Гончаров: Больше не хочется? Достаточно?

Худобин: Тяжелая лига.

Потапов: А вот этот ритм энхаэловский, когда ты приехал в КХЛ – не берем Вышку – в чем разница?

Худобин: Мы с чем сейчас сравниваем?

Потапов: НХЛ.

Худобин: Тут другой стиль игры. Там – более прямолинейный: зашел в зону – надо атаковать ворота. И все – на ворота, все на ворота. Здесь же будут крутить-вертеть, крутить-вертеть, крутить-вертеть. Крутить, вертеть.

Эта вот игра была с Череповцом. Молодые парни, талантливые – вот у них и ручки, и ножки, и катание, и быстрые. Вот они крутят-вертят, крутят-вертят, а я про себя уже говорю: «Пацаны, ну хоть один бросьте, пожалуйста. Я устал уже крутиться-вертеться – бросьте эту шайбу».

Вот эта разница. Скорости здесь не меньшие, чем там. Там это больше поставлено за счет скорости: надо скорость, надо скорость, надо скорость. Там если Макдэвид разогнался, то в любом случае надо его догонять. Поэтому скорость будет большая.

Потапов: Вот я хотел спросить, наверное, про эту фамилию. И еще, наверное, про Мэттьюса. В этом сезоне парень вообще что-то невероятное сделал. Ты же играл против них. Вот как ты их видел? То есть ты всегда ждал от них опасности? В чем их феномен?

Худобин: У Мэттьюса – очень сильный и скрытый бросок. У Макдэвида – быстрые руки, и ты не знаешь, что он сделает. Он может вроде как и бросить, вроде как отдать и вроде как на паузе еще сыграть – и фиг знает, дальше там что будет.

Потапов: Нечитаемый игрок, да?

Худобин: Ну почему? Он читаемый, просто нужно некоторые моменты против него сделать. Какие-то нестандартные. Может быть, клюшку высунуть. Может быть, показать ему угол, оставить [открытым].

Потапов: Слушай, Антон и, наверное, про самый точный бросок – про Сашу Овечкина. Ему удавалось тебя огорчить?

Худобин: Да не раз. Человек умеет бросать, человек умеет попадать – что ты сделаешь? И опять же, он бросает столько: раз – ты поймал, два – поймал, три – поймал, ну четыре – поймал. Но он бросает 13 раз – он тебе все равно засунет хотя бы одну. Сколько мы играли – тем более мы в одном дивизионе были, когда я «Каролине» играл – он бросает по 10 раз с разных точек: и со вбрасывания, и так, и сяк, третья, пятая, десятая. Она у него залетит... Ну где-то вратарь хорошо сыграл, где-то блокирнули, где-то киксануло, где-то еще что-то, где-то там штанга, где-то перекладина. А тут ты понимаешь: он шлепнул, а там мухи сидели, отдыхали – он сбил их всех. Попадал он мне так, Ну человек умеет забивать голы.

Потапов: «Добби». А кто тебе придумал Добби?

Худобин: Саня Радулов. Реальная история. Саня Радулов придумал. Раньше был молодежный Россия – Канада Challenge Cup – потом стал называться Subway. Радулов играл в «Квебеке», на английском уже разговаривал. Он приехал в сборную.

Здесь, в принципе, не надо ничего долго придумать. Ху-до-бин. «Ху» убираешь – «до-бин». И «н» убираешь. Сначала называл «Сдобби-Сдобби-Сдобби», потом «Добби» – и все.

А потом, когда меня начали уже спрашивать: «Ты фанат Гарри Поттера?» – «Ребят, да я ни одного «Гарри Поттера» не смотрел». – «А как так? А откуда тогда?» – «Ну вот так получилось».

А потом предложили сделать на шлеме Добби, и пошло – «Добби», «Добби – шериф в Далласе» и пошел мерчендайз весь.

Гончаров: Короче, авторские права у Сани Радулова.

Подписывайтесь на новый канал «Скользкого льда» на ютубе

Фото: East News/Jason Franson/The Canadian Press via AP, Nathan Denette/The Canadian Press via AP, AP Photo/Mike Carlson, Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, Cal Sport Media via AP Images; beaumontenterprise.com/Nick de la Torre/Chronicle; metallurg.ru; instagram.com/anton_khudobin31official; vk.com/hcsibir1962; vk.com/hcsokol_krsk

logoАнтон Худобин
logoинтервью
logoАлексей Потапов
logoПодкасты
logoМаксим Гончаров
logoГеннадий Величкин
logoМиннесота
logoКубок Стэнли
logoБен Бишоп
logoНикита Кучеров
logoФедор Гордеев
logoсуперлига России
logoНХЛ
logoСибирь
logoАлександр Радулов
logoАлександр Овечкин
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoкоронавирус
logoСокол Красноярск
logoКэм Уорд
logoТуукка Раск
logoТампа-Бэй
logoСаскатун
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoВХЛ
logoАХЛ
logoБостон
logoДаллас
logoECHL
logoЗападная хоккейная лига
logoАнахайм
logoКаролина