Чем опасны ралли-рейды

Главные сложности «Шелкового пути».

«Шелковый путь» – один из самых популярных ралли-рейдов в мире

В автоспорте просто нет более длительных и трудных заездов. Специально построенные трассы или подготовленные участки отсутствуют — только пересеченная местность и обычные дороги. Гонка длится около двух недель. На каждый день определяется участок длиной 400-900 километров, примерный рекомендованный маршрут по нему и время прохождения. Однако окончательное решение по пути пилотирования принимается штурманом экипажа (поэтому участники иногда сбиваются с пути и просто теряются).

Побеждает в ралли-рейде тот, кто пройдет все участки заезда за наименьшее суммарное время — то есть не получится выиграть четыре дня из пяти, на последнем сломаться и не финишировать, но все равно победить. Это объединяет ралли-рейды с гонками на выносливость.

Проблемы под колесами

Зыбучие пески

В большинство современных рейдов и марафонов включают пустынные этапы, и на них машины сталкиваются не только с ужасающей жарой или радикальными перепадами температур. Широкую известность получили зыбучие пески, в которых даже внедорожник может легко увязнуть или вовсе утонуть. Чтобы такого не случилось, гонщики перед спецучастком спускают шины до двух атмосфер — дабы повысить окно сцепления и немного снизить давление. Однако это не всегда помогает, и машины приходится откапывать.

Понятно, что до такого лучше не доводить — слишком много времени теряется на вызволение техники. Поэтому песчаные этапы обычно выигрывают опытные пилоты, знающие, как обращаться с пустыней. Например, катарец Нассер Аль-Аттия, двукратный победитель «Дакара» и чемпионата мира по ралли и участник «Шелкового пути», рассказал, что гонщику нужно научиться предугадывать поведение песчаного бархана. Для этого достаточно следить за ветром — и ехать желательно по наветренной стороне.

Феш-феш

Как объяснил раллист Алексей Кузьмин, «это твердая песчаная корка, под которой очень мелкий песок, чуть ли не пыль. Мотоциклиста она, как правило, выдерживает, внедорожник – как повезет, а грузовик гарантированно проламывает ее колесами и увязает в песке». Но даже если машина не застрянет, то поднимет в воздух целые клубы феш-феша. Из-за специфичной плотности он долго не оседает, серьезно мешает обзору и забивается во все возможные вентиляционные отверстия — в результате двигатель может заглохнуть буквально на ровном месте.

Такыр

Пустыни бывают не только песчаные, но и глиняные — особенно в Азии. Там, в местности под названием Гоби и в казахских степях часто встречается разновидность такой почвы — такыры. Это засохший глиняный солончак, очень жесткий и твердый в сухих условиях. Но стоит пройти хотя бы небольшому дождю, как он разбухает, и преодолеть участок становится невероятно сложно. А растворенные в глине соли серьезно разъедают шины и приводят к проколам — особенно в жаркий день, когда нагрузка на резину и так максимальна.

Разные виды грязи

Она поджидает повсюду — в обмелевшем русле реки, в степи, да и вообще везде после дождя. Никогда не стареющая классика ралли, в которую легко вляпаться и трудно выбраться (часто — только с помощью со стороны). Так что нужно отдавать предпочтение полноприводной технике и осторожно работать с передачами.

Броды

Резкая смена покрытия никогда не идет на пользу управляемости, а если с обычной степи переходишь брод на полной скорости… Только звучит легко — на деле фатальным может стать даже похожий на обычную лужу участок.

А теперь серьезно.

Увязнуть в иле, потерять скорость и не взобраться на берег, на самом деле, могут даже крутые внедорожники.

Дюны

Ад для тяжелых грузовиков — трудно в них не застрять, но забраться бывает еще сложнее. Именно поэтому масса и баланс техники иногда важнее разгона до сотни км/ч.

И даже просить о помощи бесполезно — буксирование точно не поможет, а тащить с гребня дюны придется целым караваном.

Обрывы и серпантины

Тут все понятно и без объяснений — трасса очень узкая, падать высоко и больно. Не всегда получается уберечься и у двукратных чемпионов мира и победителей «Дакара» и «Шелкового пути», таких, как Карлос Сайнс.

И еще раз, для наглядности (пусть и с другими машинами — суть не меняется).

Горы

Тут тоже все очевидно. Вот только если при проезде по узкой дороге можно замедлиться, чтобы избежать неприятностей и аварий, то при подъеме наверх так делать не следует. Впрочем, сами взгляните.

Оползни

Оползень может помешать гонщикам гнать дальше, перегородив дорогу или похоронив под собой что угодно. Причем иногда случаются настолько эпичные оползни, что отменяют целые раллийные этапы — лишь бы лишний раз не рисковать. Например, так случилось на «Дакаре»-2017 после катастрофы в аргентинской провинции Жужуй.

Просто мысленно представьте здесь раллийную машину.

Проблемы с топливом

Выбор неправильной техники и топлива может лишить победы так же просто, как и проблемы с погодой и дорогой. Трудно бороться за самые высокие позиции, когда машина останавливается посреди пустыни из-за опустевшего бака. Или сломанного — из-за вибраций, вызванных износом и окислением узлов топливных систем. Бороться с таким можно единственным способом — правильным выбором топлива еще перед началом рейда.

К примеру, «Дизель-Опти» точно не допустит такого — в том и заключалась цель его разработки. Поэтому организаторы гонки позаботились об участниках, сопровождающих экипажах и зрителях, поэтому добавили на путевые карты и навигационные маршруты местоположения заправочных станций с проверенным топливом.

Человеческий фактор

Как известно, люди могут быть опаснее любой стихии, особенно в странах, чьи представления о цивилизации отличаются от привычных нам. Природа заставляет действовать на грани возможностей, чтобы выжить. Но в столкновении с представителями своего биологического вида иногда смерти просто не избежать. В конце концов, именно невозможность обеспечить безопасность участников на территории Мавритании стала причиной переноса ралли «Дакар» в Южную Америку.

Для большинства интересующихся ралли-рейды – это крутое соревнование, а также возможность преодолеть себя или попробовать что-то новое в жизни. Представители «Аль-Каиды» придерживались несколько другого взгляда на вещи. По их мнению, «Дакар» – это возмутительный акт неоколониализма. В поддержку своих слов террористы убили четырех французских граждан незадолго до запланированного старта одной из гонок. Поездки по Мавритании всегда были рискованным предприятием: эта страна последней в мире запретила рабство, но де-факто оно продолжает там существовать. По несколько раз в год происходили случаи грабежей, когда у людей под дулом пистолета отбирали машины и все ценное, после чего оставляли в пустыне. Неудивительно, что убийство туристов стало последней каплей.

В плане недружелюбных аборигенов ралли «Шелковый путь» куда безопаснее, но это не значит, что этот марафон полностью лишен рисков, связанных с человеческим фактором. К сожалению, участники гонки могут представлять опасность как друг для друга, так и для местных жителей и зрителей. В ралли-рейдах нет четкого маршрута, на каждом этапе гонщики должны как можно быстрее добраться из точки А в точку Б, вот и все. Из-за этого возможно недопонимание между экипажами и, как следствие, аварии. На грузовиках, сами понимаете, иногда довольно непросто разглядеть «мелких» коллег. Больше всего это стоило жизней мотоциклистам, которых в ралли «Шелковый путь» нет, но и автомобилистам иногда достается очень серьезно. Также бывают случаи столкновений участников марафонов с обычными автомобилями. Например, на уже обновленном «Дакаре» в 2013 году один из мотоциклистов погиб в результате столкновения с полицейской машиной по пути на старт этапа.

Непогода

Преодолевая дистанцию автомарафонов, гонщики сталкиваются с практически всеми проявлениями природных катаклизмов. Тяжелые погодные условия нередко приводят к поломкам машин, проблемам со здоровьем и затрудняют работу механиков в бивуаках.

Температура

Самые протяженные спецучастки многих ралли-рейдов часто проходят через пустыни, что означает дикую жару днем и резкое охлаждение воздуха ночью. Дневная температура в пустыне Гоби, по которой проходит маршрут «Шелкового пути», регулярно превышает 50°С. Такие условия серьезно повышают угрозу обезвоживания и теплового удара для членов экипажей. Пилотам, вынужденным остановиться посреди пустыни для ремонта машин, приходится просить у проезжающих экипажей грузовиков, чтобы те сбрасывали им воду.

Низкая температура стоит на трассах не только, когда над пустыней заходит Солнце. Например, на последнем «Дакаре» маршрут проходил в высокогорных условиях, где даже встречался нерастаявший снег, так что отрицательная температура — не редкость для ралли-рейдов. Подобные перепады влияют не только на самочувствие пилотов, но и серьезно портят двигатели.

Осадки

Сильные ливни превращают и так экстремальную трассу в непроходимое месиво, в котором вязнут даже грузовики. А размокшая глина, которая налипает на протекторы, делает машину неуправляемой в поворотах.

Из-за дождей на дороге образовываются дополнительные ямы, не указанные в маршруте — промоины. Такие ямы могут быть самых неожиданных размеров, а попадание в них наносит значительный ущерб рулевой тяге.

Песчаные бури

Сильный ветер в пустыне оборачивается кучей проблем для гонщиков и организаторов ралли-рейдов. Если бури слишком сильные, то этап могут полностью отменить, но часто стена из песка застает раллистов уже на трассе. Кроме очевидных последствий вроде ухудшения видимости дороги, бури серьезно угрожают безопасности пилотов, так как организаторы не могут отправить помощь пострадавшим участникам из-за той же нулевой видимости.

Возникают также проблемы с навигацией. В распоряжении штурманов нет карт или навигаторов, они ориентируются по роуд-буку — книге, где указан маршрут спецучастка и опасные места. Незначительное отклонение от маршрута приведет к пропуску контрольной точки, за который экипаж получит серьезный штраф. Внутри бури можно очень просто пропустит нужный поворот через 100 метров после дюны и в лучшем случае не отметиться на контрольной точке, а в худшем — заблудиться в пустыне.

На «Дакаре 1983 года в пустыне Тенере из-за бури потерялось 40 экипажей, которых искали следующие четыре дня. К счастью, в тот раз всех нашли.

Фото: silkwayrally.com; Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Dean Mouhtaropoulos