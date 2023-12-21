XI чемпионат СССР, 1944 год. «Финал четырех» вдали от фронта

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Красная Армия все дальше и дальше гонит фашистские войска на запад. Оживает спортивная жизнь страны. Баскетбольная – конечно тоже. В июне 1944-го проводятся чемпионаты областей, краев, республик, в июле свои кубки разыгрывают профсоюзы и спортивные общества. 1 августа Москва 20 залпами из 224 орудий салютует в честь освобождения Каунаса, будущей баскетбольной столицы Литвы. На следующий день в Тбилиси стартует первенство страны, главное баскетбольное событие года. Через неделю чемпионом СССР впервые становится грузинская команда – ТДКА (Тбилисский Дом Красной Армии).

ТБИЛИСИ ВМЕСТО РОСТОВА

По плану Всесоюзного спорткомитета чемпионат страны-1944 должен был состояться в Ростове-на-Дону. Только вот не успел прийти в себя искалеченный войной город. Руку помощи протянул Тбилиси.

Судя по тому, что на весь чемпионат первоначально отводилось 12 дней и что еще за месяц до начала в нем предполагалось участие 12 команд, организаторы рассчитывали на простой однокруговой турнир «каждый с каждым». Однако жизнь внесла свои коррективы.

В Тбилиси собрались 16 клубов.

Четыре из Москвы: «Строитель» – победитель Кубка ВЦСПС, «Спартак» – победитель первенства общества «Спартак», «Динамо» – чемпион города и авторитетный «Локомотив», постоянный призер всех московских турниров.

Три из Грузии: «Динамо» из Кутаиси – чемпион республики, ТДКА (в состав которого вошли все игроки местного «Локомотива») – чемпион Тбилиси и «Динамо» из Тбилиси – вместо первоначально объявленного «Локомотива».

...В начале января, когда в Москву на три товарищеских матча приехала команда тбилисского ДКА, никто не предполагал, что играет будущий чемпион СССР. В первом матче гости легко одолели московский «Спартак» – 42:22.

Затем ТДКА встретился с «Динамо». В упорной борьбе, после того как в концовке несколько раз удачно сыграл Травин, победили хозяева – 35:30.

Наконец, 9 января против грузинской команды вышла сборная Москвы – «Динамо», усиленное Алексеевым из «Локо». Жесткий, порой даже грубый поединок завершился вничью – 22:22.

Зрители были довольны, а соперники проверили друг друга. Расстались на семь месяцев.

…В Тбилиси Ленинград должен был представлять чемпион города «Зенит», Свердловск – «Трактор», республики – чемпионы: два ДКА из Ташкента и Киева, «Динамо» из Баку.

Неожиданно были заявлены два эстонских клуба.

СПАСИБО ИНФИЗКУЛЬТУ

…Война разделила действующих баскетболистов Эстонии на два лагеря. Кто-то во время немецкой оккупации остался дома, а потом эмигрировал за границу – в Швецию, Германию, Канаду, США. Кто-то погиб на фронте. Другие, в основном молодежь – в том числе будущие знаменитости Нааритс, Лысов, Куллам отправились на Восток, в тыл Красной Армии. Первую зиму – 1941-42 они провели в трудовых батальонах. Но затем правительство Эстонской ССР, временно проживающее в Москве, собрало наиболее известных своих спортсменов и отправило на учебу в Центральный институт физической культуры, эвакуированный в Свердловск.

Когда в 1943-м Инфизкульт вернулся в Москву, его студентами были уже более десяти эстонских баскетболистов. К ним присоединился отправленный в тыл тренер Александр Илли, который работал над баскетбольным учебником (потом он стал «баскетбольной библией»). Во время учебы студенты получили основательную физическую и теоретическую подготовку.

В ноябре 1943-го эстонская команда, составленная из московских игроков-студентов, совершила турне по Грузии. В Тбилиси она выиграла три матча из пяти – у ТДКА, «Динамо» и «Буревестника», в Кутаиси – два из трех. Последний матч с чемпионом Грузии кутаисским «Динамо», в котором главными действующими лицами были братья Месхи и будущий лидер сборной СССР Отар Коркия, завершился со счетом 23:21 в пользу эстонцев.

4 января 1944 года в Москве был основан советский эстонский клуб «Калев». Вскоре по предложению эстонского игрока и тренера Ярослава Дудкина и ведущего баскетболиста Иоанна Лысова в Ленинграде сформирована одноименная клубная баскетбольная команда, которая тут же развила бурную деятельность. Уже в марте-апреле она сыграла четыре матча с ленинградскими «Буревестником», «Динамо» и сборной профсоюзов, одержав три победы при одной ничьей. Успех эстонцам обеспечили Дудкин, Лысов и Тиллинг.

Весна 1944. Эстонская команда в Ленинграде (слева направо): Виктор Пиилберг, Эуген Тиллинг (до 1940 года – Евгений Евграфов), Ярослав Дудкин (капитан и играющий тренер), Альфред Циммерманн, Иоанн Лысов, Александр Рунк

Дальше – больше. В начале мая в Ленинграде состоялся турнир четырех команд – пока что самое крупное соревнование за время войны. Сошлись команда Эстонии, московский «Локомотив», ленинградские «Зенит» и «Буревестник». Эстонцы и выиграли главный приз, благодаря точному дальнему броску Лысова в решающем матче против «Локомотива» – 29:28.

23 июля, и снова в городе на Неве, состоялся первый официальный матч за Кубок «Дружбы» Ленинград – Эстония. По-прежнему гости были сильнее – 49:31.

Оценив классную игру эстонцев в 1943–44 годах, Всесоюзный спорткомитет решил заявить сразу две эстонские команды для участия в чемпионате СССР. «Калев» под руководством Дудкина готовился в Ленинграде, «Спартак» под руководством Илли – в Москве.

ТДКА – БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

…Так участников первенства стало 14. Полагаю, чтобы их было 16 (удобнее розыгрыш проводить), wild card от организаторов получили еще ДКА (Ленинград) и «Спартак» (Грозный).

Формула была проста, но подразумевала эффект везения: 16 команд «на глазок» разбили на 4 группы. Затем победители групп образовали финальную четверку, которая и разыграла титул.

На предварительном этапе московское «Динамо», ТДКА и кутаисское «Динамо», одержав по три победы, легко вышли в финал. А вот во второй группе московский «Локомотив» и динамовцы Тбилиси, сыграв вничью – 22:22, определили победителя по результатам встреч с другими соперниками – «Калевом» и «Спартаком» из Грозного. Лучше был «Локомотив» (+59 против +39).

Неожиданным оказался неуспех эстонцев, которые заняли в итоге восьмое («Спартак») и девятое («Калев») места. Причем «Калев» незадолго до чемпионата дважды уверенно обыграл железнодорожников в контрольных матчах, а здесь им уступил – 17:40. По общему мнению, если бы эстонские баскетболисты объединились в одну команду, они точно пробились бы в финальную четверку. К тому же свою роль сыграли незнакомые условия игры на открытом воздухе, на грунте, где важнее физическая сила, а не технические навыки.

Август 1944. Тбилиси. Чемпионат СССР. Эстонские «Спартак» и «Калев» (слева направо): нижний ряд – Георг Тиитс, Александр Виноградов, Александр Рунк, Виктор Пиилберг; средний ряд – играющий тренер Ярослав Дудкин, Илмар Куллам, Бернхард Лейдла, Эдуард Раамат, Хейдур Таперсон, Эдгар Нааритс; верхний ряд – Иоанн Лысов, Карл Кивастик, Эуген Тиллинг, Харалд Сарг, играющий тренер Александр Илли

В «Финале четырех» в первый день ТДКА нанес поражение «Локомотиву» – 40:28, московское «Динамо» вырвало победу у одноклубников из Кутаиси — 29:27.

Во второй день «Локомотив» разделил очки с кутаисцами – 35:35, а тбилисцы обыграли одноклубников из Москвы – 36:29.

ТДКА – 4 очка, «Динамо» М – 2, «Локомотив» М, «Динамо» Кт – 1.

В последний день сначала ТДКА, обыграв кутаисское «Динамо» – 34:27, стал чемпионом страны. А затем «Локо» сделал еще одну ничью – с московским «Динамо» – 28:28.

ТДКА – 6, «Динамо» М – 3, «Локомотив» М – 2, «Динамо» Кт – 1.

Чемпионский титул завоевала единственная команда, не потерпевшая ни одного поражения.

Она была превосходно сбалансирована. В защите непроходимой стеной стоял молодой Джорджикия, через три года он будет играть в сборной СССР. Его партнером по обороне был разносторонний и опытный Дзеконский, который многое сделал для становления команды. Разыгрывающий Оганезов руководил атаками, Филиппов выделялся снайперскими бросками, а физически мощный Саркисов успешно играл под щитами. Тренировал их один из пионеров грузинского баскетбола Меунаргия.

ТДКА (Тбилиси) – чемпион СССР-1944: Шота Ахвледиани, Лев Дзеконский, Нодар Джорджикия, Михаил Ермаков, Григорий Захлян, Сурен Оганезов, Борис Саркисов, Михаил Филиппов. Тренер – Григол Меунаргия.

ТДКА (Тбилиси) – первый чемпион СССР из Грузии (слева направо): Ахвледиани, Саркисов, Ермаков, Оганезов, Дзеконский

«Динамо» (Москва) - второй призер XI чемпионата СССР: Юрий Ушаков, Лазарь Гуревич, Константин Травин, Василий Колпаков, Борис Егоров, Степан Спандарян, Лев Сайчук. Тренер – Александр Зинин.

«Локомотив» (Москва) - третий призер XI чемпионата СССР: Евгений Н.Алексеев, Сергей Беляев, Григорий Байков, Владимир Костин, Иван Федоров, В.Тарасенко, Аркадий Жолендз.

ЭСТОНИЯ: ДВА ЧЕМПИОНА В ОДИН ГОД

Когда в сентябре 1944-го Красная Армия освободила Таллин от фашистских оккупантов, эстонские баскетболисты вернулись домой. Тут-то и выяснилось, что в их отсутствие еще при немцах в июле было разыграно первенство Эстонии. Участвовали всего четыре команды. Победил «Калев» из Тарту, за который играли Лаатс и Эхавеер – будущие чемпионы СССР-1949.

Всесоюзный спорткомитет не признал легитимность этого турнира.

Поэтому в декабре был проведен новый чемпионат Эстонии. Победил в нем уже правильный «Калев» – из Таллина. Под руководством Дудкина, с Лысовым и Тиллингом (будущими заслуженными мастерами спорта).

Пытливый читатель вправе спросить: а что в это время было с баскетболом в Литве и в Латвии?

А там все было гораздо проще. Или хуже. Дело в том, что эти республики фашисты оккупировали в первые же дни после нападения на Советский Союз. В отличие от Таллина, который наши войска удерживали более двух месяцев. За это время мы успели провести работу с населением и спасти (вывезти в тыл), мобилизовать многих людей, в том числе баскетболистов… Что было дальше – вы уже знаете.

ЛИТВА: ПОДЕЛИЛИ НА ТРОИХ

16 марта 1944 года в Москве было создано спортивное общество «Жальгирис». После освобождения Каунаса 1 августа начала возрождаться и спортивная жизнь. Особенно активны были баскетболисты. Уже в середине августа ликвидируются старые спортивные единицы и создаются новые общества – «Динамо», «Спартак». Свои новые команды набирает «Жальгирис». В этих трех клубах и собрались лучшие баскетболисты республики, особенно в «Динамо» из Каунаса (Кулакаускас, Бутаутас, Серцявичус, Лагунавичус — все будущие игроки сборной страны).

Причем «Динамо» было два – в Каунасе и в Вильнюсе. Республиканский совет «Динамо» хотел проверить – какая из динамовских команд лучше. 27 августа в Вильнюсе состоялся первый матч. Каунас победил (страшно сказать) – 35:6. На ответный поединок Вильнюс не приехал. Вместо этого состоялся матч каунасских «Динамо» и «Спартака». Это была первая игра в Каунасе после освобождения города от немецких оккупантов. Выиграли спартаковцы – 36:32. В их составе было два участника чемпионата Европы-1939. Остальные игроки сборной эмигрировали. Уехавших баскетболистов было так много, что они смогли даже разыграть чемпионат Литвы в… Австралии.

Ну а самым запоминающимся баскетбольным событием 1944 года стал приезд в Каунас серебряного призера чемпионата СССР московского «Динамо». 16 декабря гости обыграли местный «Спартак» – 36:15. На следующий день сборная Каунаса сумела взять реванш — 20:18.

17 декабря 1944. Товарищеский матч. Вильнюс. Каунас – «Динамо» (Москва) – 20:18. Перед стартовым вбрасыванием. Москвичи — в светлых футболках. Слева направо: Алексей Лобанов, Вальдемарас Лещинскас, Борис Егоров, Юстинас Лагунавичус, Лазарь Гуревич, Витаутас Кулакаускас, Юрий Ушаков, Альбертас Лукошайтис, Василий Колпаков, Винцас Серцявичус

Баскетбольная жизнь в Литве набирала обороты. Уже весной 1945-го Каунас принял «Матч 8 городов»…

ЛАТВИЯ: О ПОЛЬЗЕ ГИГИЕНЫ

За время оккупации (территория Латвийской ССР была объявлена генеральным округом Латвия с центром в Риге, сам округ вошел в состав рейхскомиссариата Остланд) в Латвии провели два чемпионата.

Сначала – зимой 1942/43. Чемпионом стал «Стартс».

В его составе выступал серебряный призер чемпионата Европы-1939, знаменитый игрок и тренер Альфредс Крауклис. Он восемь раз становился чемпионом Латвии: дважды в досоветское время (1933, 1938), дважды во время войны (1943, 1944) и четырежды в Латвийской ССР (1945–1948). Потом тренировал рижский «Спартак», а затем ВЭФ (1958–1972).

1943. Чемпион Латвии – рижский «Стартс». В центре стоит знаменитый игрок и тренер Альфредс Крауклис

Второе место в чемпионате-1942-43 заняла армейская команда ASK, та самая, которая под названием РДКА (Рижский Дом Красной Армии) приезжала в 1940 году в Москву на товарищеские матчи с ЦДКА и «Локомотивом». И тогда, и сейчас ее лидером был знаменитый Висвалдис Мелдерис, участник Олимпийский игр-1936, победитель (1935) и второй (1939) призер чемпионатов Европы. Лучший бомбардир и игрок Латвии.

В феврале 1943-го сборную Риги (Крауклис и Мелдерис были в команде) отправили на два матча в Берлин – против полицейского спортклуба и команды технического института. Рижане одержали две победы. Но когда после первой игры все собрались для традиционного группового снимка, Крауклис дальновидно задержался в душе. То, что гигиена ценна и полезна, подтвердилось позже, когда сотрудники МГБ стали интересоваться: какие там латыши фотографировались в Берлине с гитлеровскими полицейскими?

Крауклис неприятностей избежал.

Зимой 1943–44 «Стартс» вновь выиграл чемпионат Латвии. ASK опять стал вторым.

Но были и другие латыши. Алексей Ануфриев (Aleksejs Anufrijevs) – урожденный россиянин. Двукратный чемпион Латвии (1933, 1938) в составе LVKA и «Стартс». Чемпион Европы-1935. Можно сказать – первый россиянин, чемпион Европы по баскетболу. Участник Евробаскета-1937. Добровольно пошел в ряды Красной Армии. В 1945-м погиб в Курляндском котле уже после капитуляции Германии.

1935. Женева. Сборная Латвии – чемпион Европы. Третий слева – Алексей Ануфриев

Есть сведения, что выздоравливающие после ранений красноармейцы-рижане объединились в команду «Даугава» и летом 1944-го даже участвовали в Кубке Москвы.

Первый матч в освобожденной Риге состоялся 7 ноября, в нем встретились две «Даугавы».

В Латвии закипела спортивная жизнь. Заработали филиалы Всесоюзных спортобществ «Динамо» и «Спартак», оформилась в спортобщество и Красная Армия (сначала АВН, позже АSK).

В апреле 1945-го Рига приняла участие в «Матче 8 городов».

ОТАР КОРКИЯ: ТАНК, СМЕТАЮЩИЙ ВСЕ НА СВОЕМ ПУТИ

Да, в 1943 году эстонские баскетболисты, совершавшие турне по Грузии, почувствовали на себе силу юного Отара Коркия. Уже тогда – лидера кутаисского «Динамо» и чемпиона Грузии. В 1946-м он приедет в учиться в Тбилиси. И уже в новой команде, а потом и в сборной СССР выиграет множество призов и титулов.

1939. Кутаиси. Отар Коркия (слева) – лидер и капитан кутаисского «Динамо», чемпиона Грузии среди юношей

Лучше Александра Гомельского (в книге «Центровые») о нем не скажешь. Вот несколько строк:

«На наших площадках он сверкал всегда, с первого своего выхода в 1943-м. После войны его открыла баскетбольная Европа.

«Динамо» (Тбилиси) – чемпион СССР и обладатель Кубка СССР 1950 года (слева направо): первый ряд – Важа Жгенти, Тенгиз Медзмариашвили, Шота Коркашвили, Леван Инцкирвели, Гиви Рухадзе; второй ряд – Михаил Кекелидзе, Давид Годзиашвили, Отар Коркия, тренер Гиорги Авалишвили, Нодар Джоржикия, Джумбер Нижарадзе

В чемпионатах Европы 1947 и 1951 годов он настолько подавлял соперников, что, судя по всему, они проигрывали еще до начала матча. А подавлял Отар не одной физической силой, хотя ее у него всегда было в избытке. Подавлял силой воли, заряженностью на борьбу.

Вплотную к кольцу он подбирался уже тогда, когда имел в руках мяч. Тут уж ему ничто помешать не могло. На нем висели, его били, хватали за трусы и майку, цепляли за руки – не помогало. Он выпрыгивал вместе с висящими на нем соперниками и закладывал мяч в кольцо.

Манера его игры: танк, сметающий все на своем пути.

Одним из первых центровых он стал брать на себя функции «пасовальщика».

Был невероятно цепким. Вырвать у него мяч было невозможно.

Кубок СССР Отар Коркия выигрывал два раза подряд – в 1949-м и 1950-м

Я не видел Отара разъяренным, озлобленным, нервным. Наоборот, всегда спокойный, даже флегматичный, как и многие большие и сильные люди, он вроде бы неторопливо передвигался по площадке и вдруг – взрывался. При этом борьбу вел страстно, самозабвенно, до конца. Пока не прозвучал финальный свисток, игра для Отара не заканчивалась, каким бы ни был счет».

Август 1951. Берлин. Всемирные студенческие игры. Игроки сборной СССР, победители турнира (слева направо): Степас Бутаутас, Илмар Куллам, капитан команды Отар Коркия, Нодар Джорджикия

Отар Михайлович Коркия родился 10 мая 1923 в Кутаиси. Центровой (191 см). Тренер. ЗМС (1950), ЗТР СССР.

Выступал за «Динамо» (Кутаиси) – 1943-1946, «Динамо» (Тбилиси) – 1947-1958.

Чемпион СССР (1950, 1954, 1954), второй (1947) и третий (1948, 1952) призер. Обладатель Кубка СССР (1949, 1950).

Лучший баскетболист чемпионата СССР (1954).

В 1947–1955 выступал за сборную СССР (1953–1955 – капитан команды). Провел 129 матчей. Дебютировал 06 апреля 1947 в Москве в контрольном матче со сборной Риги (42:25) перед поездкой на Евробаскет-1947.

Серебряный призер ОИ 1952 (самый результативный игрок турнира – 138 очков). 3-кратный чемпион Европы (1947, 1951, 1953), третий призер (1955). Победитель Всемирных студенческих игр (1949, 1951) и Международных дружеских спортивных игр молодежи (1953).

В играх за сборную СССР 11 раз набирал 30 и более очков. Личное достижение – 63 очка (абсолютный рекорд в истории сборной СССР) против сборной железнодорожников Харбина (191:35) во время турне по Китаю (31 января 1951). Личный рекорд в официальных матчах – 38 очков против Чили (78:60) на Олимпийских играх в Хельсинки (30 июля 1952).

В 1962–1967 – старший тренер «Динамо», Тбилиси. Обладатель Кубка европейских чемпионов-1962.

Работал главным тренером молодежной сборной СССР и сборной Кампучии

Награжден орденом Ленина и медалью «За трудовую доблесть».

Скончался 15 марта 2005 в Тбилиси.

1971. Домашний музей Отара Коркия – призы, трофеи, медали

Отар Коркия рядом с собственным бюстом в родном Кутаиси

КОМАНДА ОРЛОВА ПРОТИВ КОМАНДЫ РОХЛИНА

Накануне войны Всесоюзный спорткомитет пригласил в Москву и Ленинград сборную Каунаса на товарищеские встречи с лучшими командами двух столиц. Игры должны были состоятся с 29 июня по 6 июля. Этих встреч пришлось ждать три с половиной года…

Если коротко, то политика руководства страны в области спорта в годы Великой Отечественной войны была проста.

1. Спортивные общества и физкультурные организации должны воспитывать и обучать будущих бойцов Красной Армии.

2. Для этого нужно решать первостепенную задачу – готовить специалистов.

3. Жизнь продолжается. Спартакиады, чемпионаты, турниры – лучшая моральная поддержка фронта и самый сильный ответ вражеской пропаганде.

Из «Красного спорта». 1942 год.

«Нынешней весной в физкультурных организациях Узбекистана чувствуется пренебрежительное отношение к футболу, баскетболу и другим аналогичным видам спорта. Не «созвучны»-де военной обстановке! Слов нет, обучение штыковому бою – дело первостепенной важности. Им надо заниматься упорно и повседневно. Но не следует упускать из виду, что из легкоатлета, гимнаста, футболиста, баскетболиста создается при соответствующей подготовке первоклассный боец штыком, умелый гранатометчик и т. д.»

И еще.

«Привет спортсменам, баскетболистам Москвы!

Эти строки я пишу с Дона. Здесь сейчас наши доблестные бойцы дробят фашистские дивизии, рвущиеся к Сталинграду.

Товарищи! Сейчас на поле битвы я остро чувствую ту пользу, которую дает спорт для бойца, каким он делает человека выносливым, хладнокровным и выдержанным. Мне помогла не только узкая «специальность» баскетболиста, но и вся прикладная к баскетболу тренировка – кроссы, переползания, метание гранаты и т.д.

Поэтому мой совет, молодые друзья: добивайтесь мастерства в любимом виде спорта, но ни на минуту не забывайте о прикладных видах спорта. Только тогда из вас выйдет полноценный боец Красной Армии».

Техник-интендант 2-го ранга

A. ЗИНИН, мастер спорта.

Александр Зинин – выдающийся игрок и баскетбольный тренер. На фронте – все четыре года. Но когда стране было нужно, приезжал в столицу по баскетбольным делам.

Первенство Москвы. «Встреча мужских команд «Строителя» и части т. Гриднева представляла большой спортивный интерес, так как молодежная команда «Строителя» усилилась за счет опытных игроков Зинина и Кузнецова».

Чтобы было понятно – до 1943 года команды, составленные из игроков, имеющих отношение к армии, назывались в газетах по фамилии (возможно даже выдуманной) руководящего ими офицера. Или – Н-ская часть.

Август 1941. «В составе Н-ской части, которая выиграла 36:32, стоит отметить Синякова и Якушева».

Январь 1942. «Блестяще играл против своих бывших одноклубников красноармеец Якушев. Отметим, что он только накануне вернулся с фронта, где успешно выполнял задания командования. Красноармейцы части подполковника Рохлина выиграли у команды части тов. Жульбина со счетом 81:10! Также следует отметить отличную игру Синякова».

Несомненным лидером московского баскетбола два года была команда ПВО.

Из автобиографии знаменитого игрока («Локомотива», ВВС и ЦДКА) и тренера Евгения Алексеева: «В 1940 году был призван в Красную Армию. С началом Великой Отечественной войны служил в частях противовоздушной обороны, принимая непосредственное участие в обороне Москвы. В 1942 году (после контузии. – Прим. В.Т.) был командирован на учебу в Военный факультет при Государственном Центральном институте физкультуры и спорта. В 1944 присвоена квалификация командира-специалиста по физической подготовке Красной Армии. Перед окончанием факультета был на стажировке на 2-м Прибалтийском фронте в отдельном лыжном батальоне с целью подготовки к боевым действиям на лыжах и поверки боевой подготовки».

1941. Москва. Прожекторист зенитно-артиллерийского полка МПВО сержант Евгений Алексеев

Московские любители баскетбола уже знали – если играет ПВО, то на площадке Алексеев, Байков, Гуревич, Ушаков. Если часть майора Иванова, то – Травин, Лобанов, Горохов, Бутенко. Если «Спартак» – то Бокуняев, Беляев, Титов, Комаров. Если часть Рохлина (а потом Гриднева) – то Якушев, Синяков, Вихарев, Шац.

1942. Военная Москва. Офицер особого батальона Константин Травин (слева)

Сергей Синяков, знаменитый в будущем арбитр и игрок «Динамо», в начале войны попытался пойти на фронт добровольцем, но ему было отказано. Вместе с другими известными спортсменами (в том числе Константином Травиным) служил в мотострелковой бригаде особого назначения. Патрулировали центр Москвы, боролись со шпионами, дезертирами, паникерами. По другим данным, Травин добровольно вступил в истребительный батальон. Хотя, наверное, это одно и то же.

В общем, наши герои несли службу, но если было нужно, выходили на площадку, чтобы порадовать народ своим мастерством и умением. И на всех матчах были аншлаги.

В Москве в баскетбол играли, когда враг рвался к столице. В июле был разыгран Кубок столицы. В конце августа проходят соревнования на призы Парка Горького. За команду-победительницу (Н-ская в/ч) играет весь цвет довоенного баскетбола — Травин, Лобанов, Митрофанов, Горохов, Лифанов.

Чемпионат Москвы-1941-42 разыгрывался в два круга. В финале первого круга команда ПВО (Алексеев, Байков) обыграла команду части майора Иванова (Травин, Лобанов) – 13:12.

Но во втором круге состав участников сильно изменился. Команды были перегруппированы, вчерашние соперники оказались партнерами. О причинах можно только догадываться. Сенсацией стало поражение команды ПВО (подозреваю, из-за отсутствия Алексеева), громившей всех подряд в первом круге. В решающем матче она уступила (22:39) команде части Орлова (почти сборная Москвы): Травин, Лобанов (перешли из части Иванова), Синяков, Якушев (из части Гриднева), Гуревич, Ушаков (из ПВО).

Все они в марте 1943-го (уже как «Динамо») в финале нового первенства Москвы обыграли «Локомотив» (Алексеев, Беляев, Байков, Бахмутский, Федоров) – 32:25.

Наверное нет смысла сейчас поднимать вопрос, как в те годы осуществлялись переходы игроков из одной команды в другую. Как приказали, за того и играли.

В блокадном Ленинграде люди-герои находили возможность тренироваться играть в баскетбол. Летом 1943-го даже провели первенство города, несмотря на воздушную тревогу и артобстрел. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден. А в феврале состоялся блиц-турнир в котором победила команда Дома Красной Армии (Алексей Селиванов, Валентин Лесков, Владимир Ульянов, Василий Курков, Николай Редон). Второе место занял московский «Локомотив», выступавший в звездном составе – Евгений Алексеев, Игорь Беляев, Владимир Костин, Евгений Пыркин… Третьей была команда Эстонского корпуса, где играли будущие серебряный олимпийский призер 1952 Иоанн Лысов и судья всесоюзной категории Ярослав Дудкин, Евгений Тиллинг, Антс Кяби..

В Грузии соревнования проходили столь же регулярно, что и в мирные годы. В июле 1941-го «Динамо» выиграло чемпионат Тбилиси, в январе 1942-го чемпионом Тбилиси среди вузов стала команда Мединститута под руководством заслуженного мастера спорта Палавандишвили. В октябре в блиц-турнире титул достался ТДКА (будущему чемпиону СССР). Через месяц этот же ДКА выиграл чемпионат республики, в упорных поединках взяв верх над «Спартаком» из Тбилиси (34:32) и «Динамо» из Кутаиси (33:30). В январе 1943-го ДКА победил и розыгрыше Кубка Грузии, в финале обыграв динамовцев Кутаиси – 49:44. Но следующие два титула чемпиона Грузии (1943, 1944) достались уже кутаисской команде с Отаром Коркия во главе.

А теперь – коротко.

В Ереване весь сбор от массового спортивного праздника, в том числе и турнира по баскетболу, внесен в фонд обороны.

В Майкопе – то же самое.

Во Фрунзе команда пединститута – чемпион города.

По всей стране – массовые спортивные соревнования в честь ХХIV годовщины Красной Армии.

Сборная Ростова – команда Н-ской части Южного фронта – 50:18.

На июль 1942-го ВЦСПС назначает комплексную спартакиаду с участием баскетболистов.

В Саратове – большой спортивный праздник.

В Свердловске чемпион города местное «Динамо» со счетом 32:16 побеждает команду эстонцев (видимо, это те самые эстонцы, которых отправили на учебу в эвакуированный Инфизкульт).

В Архангельске в Интернациональном клубе регулярно играют в баскетбол американские, английские и советские моряки.

Чемпион города Чкалов – Н-ская часть.

В Молотове (ныне Пермь) чемпион города – «Динамо».

В Казани – военно-спортивный праздник с участием баскетболистов.

Сборные Хабаровска едут на традиционные матчи во Владивосток.

Саратов готовится к спартакиаде Поволжья.

«Динамо» (Нальчик) проигрывает в товарищеском матче «Спартаку» (Орджоникидзе) – 14:18.

В Новосибирске проходит Сибириада.

Первое после освобождения первенство Ростовской области выигрывают баскетболисты «Динамо».

Январь 1944-го – в освобожденном Киеве проходит первый баскетбольный матч: сборная города – «Динамо» – 23:12.

И это лишь малый срез баскетбольной жизни страны в самые тяжкие военные годы.

В 1944-м старший лейтенант Нодар Джорджикия, награжденный боевыми медалями, в составе ТДКА удостоился мирной награды – своей первой золотой медали чемпиона страны. На фото он с будущим главным редактором спортивной газеты «Лело» Михаилом Какабадзе

...В чемпионате СССР-1944 они не играли. Но пройдет всего год и там же, в Тбилиси, участники Великой Отечественной войны Евгений Н. Алексеев, а вместе с ним Евгений В. Алексеев (командир поста аэростатов заграждения противовоздушной обороны), Григорий Байков (командир отделения разведки), Владимир Гребенщиков (стрелок), Вячеслав Кудряшов (авиамеханик), Сергей Кузнецов (техник-интендант 2-го ранга, артиллерист), Борис Мершин (командир роты автоматчиков) в составе ЦДКА станут чемпионами СССР…

Победители. В верхнем ряду справа – майор Евгений Алексеев, в нижнем ряду – Всеволод Бобров

Автор: Владимир ТИТОРЕНКО

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