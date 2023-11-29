V Чемпионат СССР, 1935. Зинин возвращает чемпионство Москве, реализовав половину бросков со штрафных

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где восстанавливается история баскетбола в СССР. Подписывайтесь, чтобы узнать все подробности.

Главные события в баскетболе

В Женеве проходит I чемпионат Европы, в котором принимают участие 11 команд. В финальном матче Латвия переиграла Испанию 24:18.

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходит IV чемпионат Южной Америки: чемпионом мира второй раз подряд становится Аргентина.

В развитии европейского баскетбола – прорыв. В Женеве проходит первый чемпионат Европы в котором побеждает команда Латвии. В СССР впервые в чемпионате СССР выступают 12 команд, в финале вновь встречаются Москва и Ленинград. Но у них уже появляются конкуренты – Тифлис и Одесса.

ОТ МОСКВЫ – ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Сборная Ленинграда вот уже 7 лет сильнейшая в стране, город на Неве – центр развития баскетбола в СССР. Но крупный всесоюзный турнир проводится здесь впервые, да еще сразу с 12 командами. К V ЧЕМПИОНАТУ СССР готовят специальную арену – зимний стадион имени Ворошилова, но к сроку не успевают. А ведь по городу уже развешаны афиши! В итоге матчи (параллельно проходит и женское первенство) спешно переносят в малоприспособленные для такого уровня Дом культуры им. Кирова и спортзал завода «Красная заря». Да вот зрителей об этом забыли известить (организационный бардак – бич тридцатых!), и первые матчи проходят при пустых трибунах.

Чемпионат страны (отметим, что в архивных документах он значится как Второе всесоюзное первенство по баскетболу) по-прежнему проводится в формате матчей сборных городов. И это не формальность. Ленинград, скажем, представляют игроки сразу пяти клубов: «Динамо» (Тищинский, Гостилов), ЛДКА (Красовский), Институт физкультуры (Кузнецов), Завод им. Либкнехта (Морозов) и Завод им. Сталина (Савуткин). В сборной Москвы четыре представителя «Динамо» (Горохов, Зинин, Травин, Титов), один «профсоюзник» – Лобанов (МОСПС) и два «армейца» – Бокуняев и Семичастный (ЦДКА). Последний – будущий знаменитый футболист, пятикратный чемпион СССР в составе «Динамо» (перейдет в клуб в 1936 году) – значится как запасной.

В те времена давние, почти былинные, спортивный принцип отбора далеко не всегда был главным. Идеология «единства братских народов» и «ленинская национальная политика» задавали тон спортивным соревнованиям вплоть до самого распада СССР. Поэтому представители окраинных республик Союза искусственно попадали в одни турниры с «монстрами» в своих видах спорта. И даже гласное распоряжение «Сильно не бить!» со стороны спортивных руководителей спускалось.В Азербайджане и Узбекистане баскетбол тогда был едва жив, но все были искренне рады видеть представителей баскетбола этих республик в Ленинграде. Баку, хоть и проиграл все матчи, держался по-кавказски гордо. А вот Ташкент в матче с лидерами своей подгруппы выглядел совсем бледно – 5:58 с Москвой и 7:41 с Тифлисом. В итоге Баку все же одержал свою единственную победу, в стыке за предпоследнее место – 32:18.

Выстрелил Новосибирск (пусть и потерпел совершенно неприличный разгром от Ленинграда 8:81) – в группе он в драматичном матче выиграл у очень сильного Харькова (28:26), столичных Минска (20:11) и Баку (25:21). В матче с Ростовом-на-Дону за пятое место уступил 19:20 и стал шестым. Единственный случай в мужском баскетболе, когда команда из Сибири была в десятке сильнейших в СССР.

10 апреля 1935. Ленинград. Команда Новосибирска. Слева-направо: Павел Попов, Виктор Свекров, Иустиниан Шаталов, Игорь Уруцкий, Николай Плугин, Густел Эбель

Организаторы так составили расписание группового турнира, что заключительные матчи можно было приравнять к полуфиналу. К заключительным играм групповой стадии – Ленинград – Одесса (30:20) и Москва – Тифлис (33:19) – все четыре команды подошли без единого поражения. Одесса могла выйти и в финал, резво начала (5:0), временами имела игровое преимущество, но подвел штатный «пенальтист» реализовал лишь 5 штрафных из 27 (18% реализации), да и матч заканчивали вчетвером – из-за удаления капитана команды Глебова за грубость. Впрочем, как и Ленинград – из-за травмы покинул поле Савуткин, замены по ходу игры тогда не разрешались.

Тифлис и Одесса в игре за третье место выдали триллер с драматичной развязкой в пользу Грузии – 25:24.

МОСКВА ВЫИГРЫВАЕТ ДУЭЛЬ ПЕНАЛЬТИСТОВ

Финальные матчи (мужской и женский матчи за золото шли подряд) вызвали в Ленинграде невиданный для баскетбола ажиотаж: все билеты были раскуплены заранее, народу в тесный зальчик «Красной зари» набилось видимо-невидимо – 2000 человек. Возможно, матчи на открытом воздухе и собирали ранее подобную аудиторию, но для залов (не было тогда ни понятия «Дворец спорта», ни просто вместительных крытых арен) – немыслимая цифра. Люди гроздьями висели на шведских стенках, сидели на полу, словом, заполонили собой все пространство вокруг площадки.

Ленинградская газета «Спартак» так живописала о финальном противостоянии Москвы и Ленинграда:

«На 11-й минуте игры счет 7:7. Затем Москва отрывается и счет 12:8. Ленинград играет небрежно и начинает обстреливать кольцо издали, что положительных результатов не дает. Под конец Тишинский дважды издали закладывает пару бросков, тем самым выравнивая счет. При счете 14:14 команды уходят на отдых.

Во второй половине игры Ленинград сразу предлагает темп и, забив бросок и три штрафных, ведет 19:14. Серия пробежек и штрафных, данная на Ленинград, приводит к 19:19. Тищинский по-прежнему воздерживается от руководства игрой, а Красовский (не в пример Зинину) «принципиально» штрафные не кладет… Счет 21:21. Москва заметно нажимает, а Ленинград также заметно начинает терять свою самоуверенность. Очень нечетко игравшая защита ленинградцев дает возможность Зинину сделать бросок. Несколько странных решений судьи, и новый бросок Зинина с середины поля окончательно деморализует команду. Борьба окончена. Финальный свисток судьи извещает о победе Москвы со счетом 30:25.

У победителей прекрасно играла защита. Хорош Зинин, играющий ленинградским стилем. Травин и Лобанов были на высоте.

Ленинградцев подвела самоуверенность. Отметить можно лишь Тищинского и Савуткина. Защита играла слабее обычного. Красовский сильно мазал штрафные, не сделал ни одного броска с игры».

Статистические протоколы матчей тогда не велись, но статистика доступна в журналистском отчете. Вот результативность игроков (попадание с игры – два очка, со штрафного – одно).

Москва: Травин (4), Лобанов (2), Бокуняев (2), Зинин (2+16 со штрафных, всего 24 броска, точность со штрафных 67%), Горохов (0).

Ленинград: Тищинский (10), Савушкин (2), Красовский (13 со штрафных, всего 26 бросков, точность со штрафных 50%), Морозов (0), Гостилов (0).

Мы об этом уже не раз упоминали – игры советских команд тогда это прежде всего соревнование штатных пенальтистов. Которые и приносили более половины очков. В общем не баскетбол в современном понимании, а соревнование по пробитию штрафных. Рекорд первенства установил все тот же Зинин, который в матче с Ростовом пробивал 64 штрафных (реализовал 23).

По итогам чемпионата была определены два состава сборных СССР. Первый: Горохов, Бокуняев, Зинин, Травин (все – Москва), Тишинский (Ленинград). Второй: Морозов, Гостилов, Савуткин, Кузнецов (все – Ленинград), Оганезов (Тифлис). Впрочем, это скорее «списки лучших», реально сборная не только ни одного матча до 1947 года (когда страна вступила в FIBA) не провела, но даже на совместные тренировки не собиралась.

Сборная Москвы – чемпион СССР 1935 года. Слева направо К. Травин, Е. Бокуняев, А. Лобанов, В. Горохов, А. Зинин

«ТАКИЕ ТРЕНЕРЫ РОЖДАЮТСЯ РАЗ В СТО ЛЕТ»

Пришло время рассказать о главном герое финала – Александре Зинине.

Родился Зинин в Ростове-на-Дону в семье служащих колбасной фабрики. Когда началась первая мировая, семья переехала в Москву. В 20-е годы юный Саша все время проводил на стадионах недалеко от дома, занимаясь разными видами спорта (даже модным тогда регби, до войны станет трехкратным чемпионом СССР), но любимым все же был баскетбол. Юношей он начинает тренировать детские школьные команды (первые его воспитанницы – сестры Рябушкины, Вера и Евгения, почти его ровесницы, станут в 1950 году чемпионками Европы).

1936 г. А.М. Зинин с командой девочек «Юного динамовца»: слева направо: Г. Ямщикова, В. Харитонова (Кулагина), Л. Никонова, Е. Рябушкина (Зарковская)

В 1935 году Зинин в первый раз стал чемпионом СССР, а уже через год, активно продолжая игровую карьеру, он возглавит сразу две женских команды – сборную Москвы и «Динамо» – до войны четырехкратного чемпиона СССР.

В мужской команде «Динамо» и сборной Москвы в это же время он – лидер. Именно за ним была зарезервирована роль штатного «пенальтиста» – игрока, пробивавшего штрафные, от результативности которого зависел исход большинства матчей. Степан Спандарян в своей книге «Счет в нашу пользу» вспоминал:

- В нашей динамовской команде мастером по штрафным был Александр Зинин. Как только противник нарушал правило и мы получали возможность сделать бросок, все взоры обращались на Сашу Зинина. Он горделиво выходил на черту, отмечающую 5 метров и 20 сантиметров, брал мяч и направлял его в корзину. Бил Зинин почти без промаха.

Александр Зинин – на линии штрафных. Да, тогда штрафные в основном пробивали броском «из-под юбки». Так их бросали вплоть до шестидесятых

На фронте Зинин – все четыре года войны. В числе его боевых наград ордена «Красной звезды» и «Отечественной войны».

Отлично получалось у Зимина и в судействе – как лучший советский рефери он представлял страну на чемпионатах Европы. Но главное послевоенное дело Александра Михайловича Зинина – работа в детских и юношеских командах Москвы, в известной московской спортшколе «Тринта». Заслуженный тренер СССР и России Евгений Гомельский говорил о своем коллеге: «Такие тренеры рождаются раз в сто лет – таким тренером и был Александр Михайлович Зинин». Да, он воспитал и игроков топ уровня (скажем, Юрия Корнеева, чемпиона Европы, серебряного призера Олимпийских игр). Но главное, привил любовь к баскетболу сотням московских мальчишек. Среди его воспитанников были певец Лев Лещенко и известный экономист, председатель Госбанка СССР и России Виктор Геращенко.

Москва, 80-е годы. Разменявший 70-летний юбилей Александр Зинин проводит занятие в СДЮСШОР «Тринта»

Зинин уникален, он единственный в отечественном спорте, кто добился высших регалий в трех ипостасях – как баскетболист (заслуженный мастер спорта), наставник (заслуженный тренер СССР) и арбитр (судья всесоюзной и международных категорий).

В 1958 году 47-летний Зинин на тренировке юных баскетболистов забросил 58 штрафных подряд. Факт, сохранившийся благодаря популярному в СССР журналу «Спортивные игры».

1946 год. Первенство СССР по баскетболу. Александр Зинин судит матч Жальгирис (Каунас) – Динамо (Ленинград)

Москва, 80-е годы. Отцы советского баскетбола Александр Зинин и Константин Травин

Александр Михайлович Зинин родился 18 апреля 1911 в Ростове-на-Дону. 172 см. Заслуженный мастер спорта (1946). Заслуженный тренер СССР (1956). Cудья всесоюзной (1938) и международных категорий (1949).

Выступал за сборную Москвы и «Динамо» (Москва) – 1933-1940. Двукратный чемпион СССР (1935 и 1937), дважды второй призер чемпионатов СССР (1934 и 1936). Старший тренер женской сборной Москвы – чемпиона страны 1936 и женской команды «Динамо» – чемпиона СССР 1937-1940. Работал тренером-консультантом в КНР (1960), в ГДР (1962) и в КНДР (1967). Чемпионаты СССР судил с 1934. В качестве арбитра был на турнире Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1947 в Праге, на X Всемирных студенческих играх (1949), на мужских чемпионатах Европы 1951 и 1953. Многие годы входил в состав Всесоюзного тренерского совета. Автор книги «Первые шаги в баскетболе». Награжден медалью «За трудовую доблесть». Как участник Великой Отечественной войны удостоен орденов Отечественной войны II степени и Красной звезды. Скончался 26 сентября 1985 в Москве.

1962 г. Лейпциг (ГДР). А.М. Зинин (второй слева) через переводчика ведет практическое занятие с баскетболистами сборной ГДР

Фото: Журналы «Физкультура и спорт», «Известия физической культуры», «Известия спорта»; Архив «Лиги ВТБ»