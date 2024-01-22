Чарующая красота! Таких сэйвов Василевский еще не делал

Андрей Василевский носит хоккейную форму, а не плащ, но иногда все равно выглядит как герой. Матч его «Тампы» с «Детройтом» не исключение: голкипер сделал 33 сэйва, и среди них был такой:

Василевский исполнил совершенно невообразимый, нехарактерный для вратарей прыжок. Садиться в шпагат было некогда, поэтому Андрей оттолкнулся правой ногой и сразу бросился на шайбу. Этого хватило – второй бомбардир и снайпер «Ред Уингз» Алекс Дебринкет остался без гола, хотя бросил впритирку со штангой. Посмотрим еще раз?

Спортивный подвиг Василевского состоялся при счете 1:2 и дал «Тампе» шанс на спасение. Но команда не отблагодарила вратаря за помощь – не отыгралась, даже несмотря на два удаления соперника в концовке. Василевский пропустил старт сезона из-за травмы – он восстанавливался после удаления грыжи межпозвонкового диска. 25 ноября голкипер вернулся на лед и, выиграв у «Каролины» (8:2), покачивал головой: «Моему телу все еще очень тяжело. Матч гораздо сложнее тренировки». Андрей одержал 13 побед в 23 играх сезона, он отражает в среднем 90,1% бросков – это худший показатель по карьере, раньше никогда не было ниже 91%. Зато 10 дней назад Василевский побил рекорд результативности среди российских вратарей. Передача в овертайме матча с «Нью-Джерси» (4:3) принесла ему 19-е очко в НХЛ. Предыдущий рекордсмен Николай Хабибулин остановился на 18. Никита Кучеров, главная звезда «Тампы» за пределами вратарской зоны, в игре с «Детройтом» отметился голевой передачей. Как это часто бывает, придумал и раскрутил атаку, а для ее завершения нашел Виктора Хедмана на огневой позиции.

Кучеров идет по сезону в феноменальном темпе – у него 76 (28+48) очков в 46 матчах, в среднем это 1,65 очка за игру. Если форвард сохранит темп, то закончит регулярный чемпионат со 135 баллами, а столько он еще не набирал – личный рекорд из сезона-2018/19 держится на отметке 128.

Сыграет ли Кучеров в плей-офф – большой вопрос. «Тампа» в уязвимом положении: пробиться через основную сетку непросто, а конкурентов за уайлд-кард очень много, и они очень близко. У «Торонто» на один балл больше (54), у «Детройта» столько же (53), а «Айлендерс», «Вашингтон», «Нью-Джерси», «Питтсбург» отстают всего на 3-5 очков.