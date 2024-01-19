У Кучерова 500 передач в НХЛ! Сделал 0+3 против «Миннесоты» и вернул лидерство в лиге по очкам

«Тампа» набирает ход.

Никита Кучеров продолжает мощнейший сезон. Пока ничто не может сбить его с темпа – ни командные проблемы, ни периодические перестановки в звене.

Новый игровой день снова подтвердил это: Кучеров с тремя передачами сыграл важную роль в домашнем разгроме «Миннесоты» (7:3), стал первой звездой матча и вернулся на первое место списка бомбардиров лиги.

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Лидеры «Тампы» провели отличный матч: у Виктора Хедмана 4 (1+3) очка, а у Брэйдена Пойнта – 3 (1+2). Выбить такие показатели им помог именно Кучеров.

Уже на 7-й минуте он отдал пас на гол Хедману. В одной смене шведский защитник щелкал дважды – и со второй попытки попал в девятку. Не обошлось без рикошета от клюшки Мэттью Болди.

Второй период получился очень результативным – команды накидали 5 шайб. «Тампа» отличилась трижды. Ударное звено подключилось при счете 3:2, когда «Миннесота» подобралась вплотную.

Кучеров завез шайбу в зону, а потом поучаствовал в форчеке за воротами: совершил перехват и создал убойный момент для Пойнта. Первый бросок Брэйдена отразил Филип Густавссон, но со вторым справиться было уже невозможно.

Третий ассист Кучерова – классный горизонтальный перевод в одно касание на Стэмкоса в большинстве. Бросок у капитана «Тампы» совсем не получился, но снова помог рикошет: на этот раз от руки Брока Фэйбера.

Эта голевая передача – 500-я в НХЛ для Кучерова. В истории «Тампы» он лишь четвертый игрок, достигший такой отметки. До него это сделали Мартен Сен-Луи (588 передач) и два игрока, которым Кучеров ассистировал этим вечером – Стэмкос (564) и Хедман (545).

В российском ассистентском зачете Кучеров обошел Вячеслава Козлова и вышел на чистое девятое место. Впереди находится Александр Могильный с 559 голевыми передачами.

«Тампа» набирает обороты: одержали 5 побед в 6 матчах и поднялись в зону уайлд-кард

«Тампа» в этом сезоне отличается нестабильностью, но, похоже, сейчас наступил удачный период. Серия из четырех побед подряд – самая продолжительная для команды в регулярке-2023/24.

Между двумя победами над «Миннесотой» (отрезок в 6 матчей) было всего одно поражение – от «Бостона» (3:7). За это время Кучеров выбил невероятные 1+11. Но и другие лидеры тоже хороши: у Хедмана 3+3, у Пойнта 4+3, а Стэмкос забросил три шайбы за два матча.

Все шесть игр в старте провел Андрей Василевский. Несмотря на далеко не лучший показатель в 89,9% отраженных бросков, он возвращается к привычной нагрузке железно основного вратаря.

Улучшилась ситуация в таблице: «Тампа» зашла в зону уайлд-кард и сравнялась по очкам с занимающим четвертое место в дивизионе «Детройтом». Не так далеко и «Торонто», у которого сейчас проблемы. Списывать со счетов «Лайтнинг» точно нельзя.

А пока Кучеров получает слова восхищения от коллег. Например, от Артемия Панарина: «Это просто невероятно. Он уже играл так раньше, поэтому меня это не удивляет. Он усердно работает, трудолюбивый парень. Для российского хоккея его игра очень важна».

Такие перформансы Кучерова закрывают некоторые проблемы «Тампы» и дают возможность не форсировать возвращение важных игроков после травм (Сергачева и Чернака). Но команда пока только набирает форму и еще далека от прежней грозной силы.

Фото: AP Photo /Mike Carlson