Гусев – новый лидер гонки бомбардиров КХЛ. Набрал 11 очков за четыре игры и обошел Голдобина

«Динамо» снова обыграло ЦСКА.

В третьей за сезон победе «Динамо» над ЦСКА (4:2) выделяется яркий эпизод – гол Никиты Гусева в большинстве. Это очко стало для него 63-м (18+45) за регулярку-2023/24. Так Гусев обошел Николая Голдобина из «Спартака» (62, 30+32) и промежуточно стал первым в списке бомбардиров КХЛ.

Почему Гусев всех догнал: Голдобин страдает из-за спада «Спартака», Ткачев вылетал из-за травмы

Гонка бомбардиров КХЛ в текущем сезоне действительно интригует. Ее отличает высокая плотность: Буше и Ткачев пока отстают от Гусева всего на 3 очка. Лидирующую четверку догоняет еще один игрок «Динамо» Джордан Уил.

Интересно, что Ткачев, Буше, Голдобин и Уил уже переписали личные сезонные рекорды в КХЛ. Сам Гусев до собственного предела еще не добрался. В регулярке-2018/19 он уже становился лучшим бомбардиром КХЛ, когда выбивал 81 очко (17+64). Тогда Никита выступал за СКА и параллельно выигрывал ассистентский зачет.

Рекордсменом по общему количеству очков за одну регулярку КХЛ остается Сергей Мозякин: в сезоне-2016/17 он набрал 85 (48+37). Гусев уже улучшил показатель Дмитрия Яшкина из регулярки-2022/23 (62 очка, 40+22), когда тот выиграл с ним бомбардирский зачет. Устоит ли теперь достижение Мозякина?

Возможность догнать конкурентов появилась у Гусева из-за обстоятельств – вроде бы стабильная тройка зимой испытывает проблемы. У «Спартака» идет игровой спад: команда проиграла 5 из 6 последних матчей и забросила всего 13 шайб на этом отрезке. Голдобин добавил в статистику 5 очков (1+4) – неплохо, но ниже личного графика по сезону.

В случае с Голдобиным важно учитывать смену центрального нападающего в первом звене «Спартака». Вместо травмированного Морозова вместе с ним и Порядиным теперь стабильно появляется Мальцев. Михаил только приехал из АХЛ и постепенно адаптируется к российскому хоккею. Пока он имеет всего 6 очков (1+5) за 9 игр.

Лидер «Авангарда» Владимир Ткачев в декабре простыл и пропустил 4 матча. Проблемы «Авангарда» без Ткачева мы разбирали отдельно . Владимир вернулся в состав в матче с «Ладой» (5:3). Там он забросил уже на первой минуте, но в 2024 году больше одного очка за игру пока не набирает (1+2 за 3 матча).

Риду Буше без Ткачева выходил с другими партнерами. За те 4 встречи он выбил 3 очка (1+2) – темп далеко не запредельный. Когда Ткачев вылечился, Буше вернул прежнюю яркую форму (3+2 за 3 игры). На его состояние не влияет даже на сложный дальневосточный выезд, но с рывком Гусева никакие голы Рида сейчас не сравнимы.

Что помогло самому Гусеву: календарь «Динамо» и заработавшее большинство

«Динамо» плохо завершило 2023 год: команда проиграла 3 матча подряд, а с «Ладой» (0:4) и «Локомотивом» (0:2) вообще ушла без голов. После этого – 6 дней отдыха перед спаренными матчами с «Куньлунем» (7:1) и «Спартаком» (3:2, ОТ). Они повлияли на командную перезагрузку.

В новом году у «Динамо» 4 победы в 4 играх и 19 заброшенных шайб. Результативность мощно поднялась в том числе благодаря большинству. 4 матча без голов в таком формате в конце декабря сменились 9 шайбами в январе.

Главную роль в победах «Динамо» сыграл именно Гусев. У него 11 очков (3+8) на этом отрезке – почти 3 за игру! Особенно досталось «Куньлуню» (7:1) и «Сочи» (5:1): встречи с двумя из трех самых пропускающих команд лиги помогли Никите улучшить статистику.

7 из 11 очков Гусев набрал как раз при игре в большинстве. Он отмечался в каждом матче (1+6), но особенно ярко выступил против все тех же «Сочи» (3 очка в большинстве) и «Куньлуня» (2). «Динамо» же по-прежнему лидирует в лиге по реализации. Клуб стабильно удерживает показатель выше 30%.

Невероятная форма Гусева – один из многих актуальных поводов для радости у болельщиков «Динамо». Параллельно команде помогает классная игра молодого вратаря Максима Моторыгина (провел 4 матча в старте и сделал 94,6% отраженных бросков). После четырех побед «Динамо» вышло на чистое второе место на Западе.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов