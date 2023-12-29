Хет-трик Свечникова – первый за год! Вытащил матч с «Монреалем»

У Ахо – четыре передачи.

Матчи НХЛ – отличный повод чуть отвлечься от предпраздничной поры и последить, как там наши игроки. Тем более поводов всегда достаточно – их не давал в последнее время разве что Андрей Свечников, долго боровшийся с травмами.

Но, кажется, он окончательно набрал форму – с «Монреалем» оформил четвертый хет-трик в НХЛ и стал первой звездой матча!

После постоянных перемещений по звеньям Свечников, похоже, обрел свое место – на фланге первой тройки Себастьяна Ахо. Вдвоем они разорвали «Нэшвилл» в предыдущем матче и против «Монреаля» продолжили феерить – финн ассистировал во всех шайбах Андрея и закончил встречу с четырьмя голевыми передачами.

● Первый гол Свечникова случился в начале встречи: Ахо подключил к атаке Брента Бернса, и наш нападающий подставил клюшку под его бросок. На замедленном повторе четко видно, как шайба изменила направление – Кэйден Примо на это среагировать не успел.

● Следующих результативных действий от Свечникова пришлось ждать до третьего периода, но пришли они очень вовремя. При счете 3:3 за шесть минут до конца основного времени Андрей здорово бросил из-под защитника – этот гол стал победным.

● Закрепил результат гол в пустые ворота. Свечников получил шайбу в своей зоне, прицелился и бросил через всю площадку.

Такое выступление с лучшей позиции оценил Петр Кочетков: последовав примеру болельщиков, он попробовал отдать Свечникову свою кепку. Андрей шутку оценил.

У российского форварда теперь три хет-трика в регулярках и один в плей-офф. Непросто приходится канадским командам: до «Монреаля» дважды досталось «Эдмонтону», при этом с разницей в три недели.

Свечников прошел через непростой период в карьере – после травмы крестообразных связок он был вынужден досрочно завершить прошлый сезон. Это сказалось и на команде – в финале Востока с «Флоридой» не хватило в том числе класса в атаке.

Андрею удалось восстановиться к этому сезону, но были проблемы со стабильностью и новые повреждения. Сейчас нападающий вновь находит себя: за последние 5 матчей он набрал 8 (5+3) очков. На пресс-конференции после «Монреаля» Род Бринд’Амор так ответил на вопрос о Свечникове: «Мы постоянно об этом говорим. Он должен показывать себя в атаке, когда команде особенно требуется это. Его вклад не ограничивается голами, но сегодня было то что нужно».

Несмотря на третье место в дивизионе, «Каролина» в целом далека от лучшей версии себя (пара поражений – и может вылететь даже из зоны уайлд-кард), так что нынешней команде точно пригодится здоровый Свечников в отличной игровой форме.

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Фото: East News /AP Photo/Karl B DeBlaker