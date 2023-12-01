Черная полоса Шестеркина: теперь пропустил 6 от «Торонто». Не смог остановить Мэттьюса – у него 2+2

Усы – первые в гонке снайперов.

Нынешний сезон складывается довольно противоречиво для Игоря Шестеркина: «Рейнджерс» идут первыми в дивизионе, но вратарь больше не напоминает одного из главных претендентов на «Везину». В последних играх он пропускает не меньше четырех шайб, а по проценту отраженных (90,2) он только 27-й в лиге – и матч против «Торонто» поспособствовал такому падению.

И ведь многое складывалось в пользу Нью-Йорка: для «Лифс» это была вторая игра за два дня, в воротах оказался Мартин Джонс (по сути, третий кипер), а по команде гуляет вирус – по болезни из состава выпал молодой форвард Мэттью Найз. Но все это не помогло «Рейнджерс» и его команде победить – довольно крупно сгорели при своих зрителях (3:7). Уже третье поражение с разницей в 4 шайбы за последние 10 матчей – ранее в этом сезоне не было ни одного.

Четыре гола Шестеркин пропустил еще в первом периоде – два из них влетели с разницей в 21 секунду. Казалось, что после такого периода Лавиолетт поменяет вратаря, но Игорь остался в воротах до конца матча.

Два следующих периода голкипер провел лучше, но полностью сдержать атаку «Торонто» не получилось – Марнер и Мэттьюс забросили еще по голу. Так Шестеркин повторил личный антирекорд – это четвертый его матч в карьере, когда он пропустил 6 шайб (седьмую Кемпф забросил в пустые ворота).

Статистика Шестеркина только ухудшается – до этого пропустил 5 от «Оттавы» и 4 от «Вашингтона». В среднем за матч в его ворота влетает 3,02 шайбы – и по этому показателю тоже находится в конце третьего десятка в лиге. Яркий контраст с ветераном Джонатаном Куиком, который здорово начал регулярку и напоминает себя прежнего (92,2% ОБ, 2.2 КН – входит в топ-6 сезона по каждому из параметров).

Сам Шестеркин прекрасно понимает, что сезон пока не задался. После матча он выглядел расстроенным. «Как я отношусь к своей игре? Если честно, не знаю, что сказать. Извини», – тяжело вздохнув, ответил российский вратарь журналистке Молли Уолкер. Хотя в глобальном смысле для паники нет предпосылок – по отраженным броскам сверх ожидаемых (то есть по тем, что были превращаться в голы – но вратарь спас) Игорь все еще в плюсе (5,54). Он все еще выручает команду, просто уже не тащит ее на себе в одного, как часто бывало в прошлых сезонах.

Но порадоваться за наших в «Рейнджерс» все же есть повод: Артемий Панарин сделал голевую передачу – и набрал 700-е очко в НХЛ. Он стал 15-м русским игроком, достигшим этой отметки. В этом сезоне наверняка обгонит Алексея Жамнова (719 очков) и приблизится к Сергею Зубову (771 очко).

У «Торонто» же всю игру сделал Остон Мэттьюс: набрал 4 (2+2) очка, забросил в третьей игре подряд и единолично возглавил снайперскую гонку – до матча «Ванкувера» с «Тампой», по ходу которого его догнал Брок Босер.

Мэттьюс накидал уже 21 шайбу – похоже, серьезно настроен вернуть себе «Морис Ришар Трофи» после неудачной прошлой регулярки, где он испытывал большие проблемы с реализацией (12,2% – худший показатель в карьере). Сейчас цифры вернулись на достойный уровень – 18,9%.

Кроме голов, Остон приносит пользу и в обороне – у него 28 перехватов при 15 потерях, также он начал играть в меньшинстве. Все это делает его возможным претендентом и на «Селки Трофи» (уже попадал в топ-10 в сезоне-2021/22), но в важнейшие моменты от Мэттьюса по-прежнему будут нужны именно голы, особенно в плей-офф.

Регулярный чемпионат

Фото: AP Photo/Seth Wenig